П'ять зірок, які прийшли на "Золотий глобус 2026" з мамами
Мама — головна людина у житті кожного і, звісно, важливий день з нею хочуть розділити і відомі особистості.
На цьогорічній церемонія вручення премії «Золотий глобус» концентрація мам (і навіть деяких тат) на червоній доріжці була неймовірною і захід перетворився на дійсно сімейний. Хто запросив близьких на важливий день ви можете побачити нижче.
Леонардо Ді Капріо
Актор традиційно прийшов з мамою Ірмелін ДіКапріо. Він єдина дитина жінки.
Джейкоб Елорді
Зірка «Франкенштейна» запросив свою маму Мелісу Елорді. Актор четверта дитина жінки, адже також у Джейкоба є три старших сестри.
Майлі Сайрус
Співачка прийшла з мамою Тіш Сайрус. Майлі одна з п’яти дітей жінки.
Майкл Б. Джордан
Зірка фільму «Чорна пантера: Ваканда назавжди» також запросив маму Донну і для фото вони позували тримавшись за руки.
Ґлен Павелл
Актор Ґлен Павелл прийшов на важливу подію з батьком Гленом Павеллом-старшим і мамою Сінді Павелл.