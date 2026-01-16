ТСН у соціальних мережах

167
1 хв

П'ять зірок, які прийшли на "Золотий глобус 2026" з мамами

Мама — головна людина у житті кожного і, звісно, важливий день з нею хочуть розділити і відомі особистості.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Зірки з мамами на "Золотому глобусі 2026"

Зірки з мамами на «Золотому глобусі 2026» / © Getty Images

На цьогорічній церемонія вручення премії «Золотий глобус» концентрація мам (і навіть деяких тат) на червоній доріжці була неймовірною і захід перетворився на дійсно сімейний. Хто запросив близьких на важливий день ви можете побачити нижче.

Леонардо Ді Капріо

Актор традиційно прийшов з мамою Ірмелін ДіКапріо. Він єдина дитина жінки.

Леонардо Ді Капріо з мамою / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо з мамою / © Getty Images

Джейкоб Елорді

Зірка «Франкенштейна» запросив свою маму Мелісу Елорді. Актор четверта дитина жінки, адже також у Джейкоба є три старших сестри.

Джейкоб Елорді з мамою / © Getty Images

Джейкоб Елорді з мамою / © Getty Images

Майлі Сайрус

Співачка прийшла з мамою Тіш Сайрус. Майлі одна з п’яти дітей жінки.

Майлі Сайрус з мамою / © Getty Images

Майлі Сайрус з мамою / © Getty Images

Майкл Б. Джордан

Зірка фільму «Чорна пантера: Ваканда назавжди» також запросив маму Донну і для фото вони позували тримавшись за руки.

Майкл Б. Джордан з мамою / © Getty Images

Майкл Б. Джордан з мамою / © Getty Images

Ґлен Павелл

Актор Ґлен Павелл прийшов на важливу подію з батьком Гленом Павеллом-старшим і мамою Сінді Павелл.

Ґлен Павелл з мамою і татом / © Getty Images

Ґлен Павелл з мамою і татом / © Getty Images

167
