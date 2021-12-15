Підсумки року 2021: найяскравіші виходи зірок у вінтажних сукнях

Останнім часом мода на речі з історією набирає несподіваної популярності, тому варто згадати найкраще вбрання, що ми бачили цього року.

2021 року дизайнери представили величезну кількість різних колекцій, але багато зірок для деяких заходів віддали перевагу не новинкам, а вбранням з історією. На жаль, не зрозуміло, чи був їхній вибір боротьбою за екологію або лише черговим способом виділиться серед колег на червоній доріжці, але все ж не погодиться з тим, що образи прекрасні і продумані до дрібниць не можна, тим паче, що створені вони були багато років тому.

У цій добірці ми зібрали знаменитих моделей, акторок та співачок, які на нашу думку одягали найрозкішніші вінтажні сукні 2021 року.

1. Зендея

Акторка одягла неймовірно стильну та елегантну чорну сукню від Roberto Cavalli на церемонію "Золотий м'яч", що відбувалася в Парижі. Спереду вбрання було однотонним, з рукавами три чверті і гарно обтягувало струнку фігуру акторки, а ось спина була відкрита і прикрашав її справжній витвір мистецтва — золотий хребет і кілька тонких ланцюжків. Доповнили образ елегантна зачіска, чорні туфлі на підборах та великі золоті сережки-кільця.

Зендея / Getty Images

Вперше вбрання було представлено Roberto Cavalli 2000 року у колекції осінь-зима. Нинішній креативний директор Модного дому Фаусто Пуглісі підігнав цю сукню спеціально під фігуру Зендеї, щоб дівчина змогла одягнути її на захід.

Зендея / Getty Images

2. Ірина Шейк

Супермодель одягла сукню-метелика від французького модельєра Тьєрі Мюглера на виставку його робіт назвою Thierry Mugler: Couturissime, яка відбувалася у Парижі цього року. Образ Ірини став безумовно одним із найнезвичайніших на заході, а створив Мюглер цю сукню для колекції Les Insectes весна-літо 1997 року. Сукня була прикрашена безліччю леліток, шлейфом і глибоким декольте. Образ Шейк доповнила високими прозорими рукавичками та туфлями, які теж були розшиті лелітками.

Ірина Шейк / Getty Images

3. Белла Хадід

Белла цього року дивувала постійно, адже чого лише була варта її сукня з декольте від Schiaparelli, але вінтаж вона теж любить, тому для одного з днів Каннського кінофестивалю одягла біло-чорну сукню від Jean Paul Gaultier з колекції 2002 року.

Белла Хадід / Associated Press

Але якщо говорити відверто, то вбрання дівчини не зовсім вінтаж. Оригінальна сукня виставлена в музеї, але після того, як вона поцікавилася вбранням, Модний дім створив для неї точну копію, причому лише за шість днів.

Белла Хадід / Associated Press

4. Наталі Портман

Голлівудська зірка майже рік не з'являлася на світських заходах, а потім несподівано прийшла на танцювальне шоу LA Dance Project у Лос-Анджелесі разом із чоловіком, та ще й у вбранні від бренду Mugler із колекції 1981 року Haute Couture – Vampire. Вбрання було дуже незвичайного крою з баскою на стегнах і рукавами-ліхтариками, але особливим акцентом у цьому образі стало V-подібне декольте, що нагадує метелика — фірмовий стиль дизайнера на той час. Традиційно до сукні цієї моделі додається ще й широкий пояс із тканини, але, мабуть, Наталі вирішила його не одягати.

Наталі Портман / Getty Images

5. Еддісон Рей

21-річна акторка та зірка TikTok з'явилася на прем'єрі комедійного фільму Netflix He's All That у молочній вінтажній сукні від Versace. Декольте сукні виконано у вигляді топа-бандо, а спідниця була асиметричною та на талії збиралася в бант. Такий фасон виграшно підкреслював ефектну фігуру акторки. Вперше це вбрання було показано 4 жовтня 2003-го, під час Тижня моди сезону весна-літо 2004 в Мілані.

Еддісон Рей / Getty Images

6. Бегаті Прінслу

Модель відвідала захід Baby2Baby у Лос-Анджелесі разом із чоловіком Адамом Левіном. Але на відміну від чоловіка Бегаті надала перевагу вампірському образу зробивши макіяж червоними тінями і одягнувши чорну сукню в білизняному стилі від Versace. Вперше це вбрання було представлене в колекції 1997 року і створене ще самим Джанні Версаче.

Бігати Прінслу та Адам Левін / Associated Press

7. Джорджіна Родрігес

Цього року кохана футболіста Кріштіану Роналду стала гостею Канського кінофестивалю та позувала на червоній доріжці у шоколадній сукні від Jean Paul Gaultier, яку було представлено знаменитим дизайнером уперше 2010 року у його колекції весна-літо.

Сукня мала високий розріз збоку, торочку та невеликий шлейф, а ось на талії та грудях вбрання прикрашав декор у вигляді плетіння зі шкіри. На ліфі та стегнах сукня була зібрана у невеликі складки.

Джорджіна Родрігес / Associated Press

8. Вінні Гарлоу

Також шоколадне вбрання одягала і ця модель, але лише від бренду Versace із колекції ready-to-wear 2001 року. У такому образі зі шкіряним верхом і тонкою шифоновою спідницею, прикрашеною стразами, дівчина вийшла оголошувати переможця в категорії "Найкращий хіп-хоп виконавець" під час церемонії MTV Europe Music Awards 2021, що відбувалася в Угорщині.

Вінні Харлоу / Getty Images

9. Захара Джолі Пітт

Донці Анджеліни Джолі та Бреда Пітта лише 16 років, але вона вже продемонструвала свою любов до вбрання з історією, коли одягла на червону доріжку 16-го кінофестивалю в Римі білу сукню, куплену в магазині вінтажних речей The Kit Vintage. Сукня красива своєю простотою, а також золотою обробкою, яка виконана бісером.

Захара Джолі-Пітт / Getty Images

10. Кайлі Дженнер

Теледіва та успішна бізнесвумен позувала на 72-му щорічному благодійному вечорі Parsons Benefit у Нью-Йорку з коханим та дочкою. На знаменитості була ефектна вінтажна зелена приталена сукня на бретельках від Jean Paul Gaultier, яка вперше була представлена Модним домом у колекції 1987 року.

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт / Getty Images

11. Розалія

Іспанська співачка вирішила здивувати на заході Los40 Music Awards напівпрозорою блакитною сукнею від культової марки Dolce & Gabbana. Вперше це вбрання було створено для колекції весна-літо 1998 року. Особливість сукні — тонкі бретельки, смужки, тюль, шлейф і маленькі метелики, які прикрашали його.

Розалія / Getty Images

12. Cardi B

Цю нереальну червону сукню з пір'ям і лелітками реперка одягла для своєї першої появи на публіці після пологів. Створив вбрання знаменитий Thierry Mugler, а одягла вона його на відкритті виставки його робіт Thierry Mugler, Couturissime, що відбувалася в Musee Des Arts Decoratifs у Парижі. Вперше ця сукня була представлена модельєром в колекції от кутюр осінь-зима 1995 року.

Cardi В / Getty Images

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