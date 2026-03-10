- Дата публікації
Зірки і мода
- Зірки і мода
Підвіски, каблучки та браслети: п’ять улюблених прикрас герцогині Единбурзької Софі
Герцогиня Единбурська Софі любить носити прикраси, доповнюючи ними свої елегантні образи для світських виходів. Розглядаємо п'ять улюбленців Софі, які дружина принца Едварда носить найчастіше.
Золота каблучка Africa від Giulia Barela Jewelry
Це відносно нова прикраса у ювелірній колекції Софі. Виробник пише, що каблучка передає чарівність Африки. Її нерівні лінії викликають асоціації з красою природи та свободою подорожей, розповідаючи історію пригод та далеких земель. Каблучка виготовлена з бронзи з покриттям з 24-каратного золота. А її вартість становить 10260 доларів.
Софі також має широкий браслет Africa з такого ж матеріалу. Аксесуар, який додає екзотичну ноту будь-якому образу.
Підвіска Happy Diamonds Icons від Сhopard
Ця підвіска створена з 18-каратного рожевого золота і доповнена дрібним розсипом діамантів. Ювелірний бренд стверджує, що прикраси Happy Diamonds відрізняються оригінальним і стилем, а герцогиня Софі, зважаючи на все, дуже любить цю підвіску, оскільки носить її, досить часто доповнюючи свої елегантні образи для виходів у світ.
Також Софі має ще одну дуже улюблену нею підвіску, яку вона часто носить на заходи.
Сережки-кільця Poetica від Giulia Barela Jewelry
Ці витончені сережки віддають данину поезії природи, зображуючи швидкоплинну красу квітки в золотавому відтінку. Прикраса для тих, хто бажає додати романтичності та витонченості своєму образу. Виконані вони з бронзи з покриттям із 24-каратного золота та коштують 11 607 доларів.
Діамантові сережки Jewels Adore
Це, мабуть, одні з найулюбленіших сережок герцогині Единбурзької нині. Золоті сережки у вигляді пелюсток, прикрашені діамантами та виготовлені вручну в індійському місті Джайпур. Вони втілюють у собі витонченість та пишність і ідеально поєднуються з образами Софі.
Золотий браслет Asprey
Софі має символічний браслет, який є даниною поваги родині герцогині. Браслет «Woodland» від Asprey прикрашений підвіскою у вигляді дубового листа, інкрустованого діамантами, і кріпиться на тонкому ланцюжку з 18-каратного золота. Вважається, що браслет міг стати подарунком від її чоловіка, принца Едварда, на честь 26-ї річниці їхнього весілля 2025 року.