Підвіски, каблучки та браслети: п’ять улюблених прикрас герцогині Единбурзької Софі

Герцогиня Единбурська Софі любить носити прикраси, доповнюючи ними свої елегантні образи для світських виходів. Розглядаємо п'ять улюбленців Софі, які дружина принца Едварда носить найчастіше.

Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Золота каблучка Africa від Giulia Barela Jewelry

Це відносно нова прикраса у ювелірній колекції Софі. Виробник пише, що каблучка передає чарівність Африки. Її нерівні лінії викликають асоціації з красою природи та свободою подорожей, розповідаючи історію пригод та далеких земель. Каблучка виготовлена з бронзи з покриттям з 24-каратного золота. А її вартість становить 10260 доларів.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі також має широкий браслет Africa з такого ж матеріалу. Аксесуар, який додає екзотичну ноту будь-якому образу.

Підвіска Happy Diamonds Icons від Сhopard

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Ця підвіска створена з 18-каратного рожевого золота і доповнена дрібним розсипом діамантів. Ювелірний бренд стверджує, що прикраси Happy Diamonds відрізняються оригінальним і стилем, а герцогиня Софі, зважаючи на все, дуже любить цю підвіску, оскільки носить її, досить часто доповнюючи свої елегантні образи для виходів у світ.

Також Софі має ще одну дуже улюблену нею підвіску, яку вона часто носить на заходи.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Сережки-кільця Poetica від Giulia Barela Jewelry

Ці витончені сережки віддають данину поезії природи, зображуючи швидкоплинну красу квітки в золотавому відтінку. Прикраса для тих, хто бажає додати романтичності та витонченості своєму образу. Виконані вони з бронзи з покриттям із 24-каратного золота та коштують 11 607 доларів.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Діамантові сережки Jewels Adore

Це, мабуть, одні з найулюбленіших сережок герцогині Единбурзької нині. Золоті сережки у вигляді пелюсток, прикрашені діамантами та виготовлені вручну в індійському місті Джайпур. Вони втілюють у собі витонченість та пишність і ідеально поєднуються з образами Софі.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Золотий браслет Asprey

Софі має символічний браслет, який є даниною поваги родині герцогині. Браслет «Woodland» від Asprey прикрашений підвіскою у вигляді дубового листа, інкрустованого діамантами, і кріпиться на тонкому ланцюжку з 18-каратного золота. Вважається, що браслет міг стати подарунком від її чоловіка, принца Едварда, на честь 26-ї річниці їхнього весілля 2025 року.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

