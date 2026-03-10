Підвіски, каблучки та браслети: п’ять улюблених прикрас герцогині Единбурзької Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Золота каблучка Africa від Giulia Barela Jewelry

Це відносно нова прикраса у ювелірній колекції Софі. Виробник пише, що каблучка передає чарівність Африки. Її нерівні лінії викликають асоціації з красою природи та свободою подорожей, розповідаючи історію пригод та далеких земель. Каблучка виготовлена з бронзи з покриттям з 24-каратного золота. А її вартість становить 10260 доларів.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі також має широкий браслет Africa з такого ж матеріалу. Аксесуар, який додає екзотичну ноту будь-якому образу.

Підвіска Happy Diamonds Icons від Сhopard

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Ця підвіска створена з 18-каратного рожевого золота і доповнена дрібним розсипом діамантів. Ювелірний бренд стверджує, що прикраси Happy Diamonds відрізняються оригінальним і стилем, а герцогиня Софі, зважаючи на все, дуже любить цю підвіску, оскільки носить її, досить часто доповнюючи свої елегантні образи для виходів у світ.

Також Софі має ще одну дуже улюблену нею підвіску, яку вона часто носить на заходи.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Сережки-кільця Poetica від Giulia Barela Jewelry

Ці витончені сережки віддають данину поезії природи, зображуючи швидкоплинну красу квітки в золотавому відтінку. Прикраса для тих, хто бажає додати романтичності та витонченості своєму образу. Виконані вони з бронзи з покриттям із 24-каратного золота та коштують 11 607 доларів.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Діамантові сережки Jewels Adore

Це, мабуть, одні з найулюбленіших сережок герцогині Единбурзької нині. Золоті сережки у вигляді пелюсток, прикрашені діамантами та виготовлені вручну в індійському місті Джайпур. Вони втілюють у собі витонченість та пишність і ідеально поєднуються з образами Софі.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Золотий браслет Asprey

Софі має символічний браслет, який є даниною поваги родині герцогині. Браслет «Woodland» від Asprey прикрашений підвіскою у вигляді дубового листа, інкрустованого діамантами, і кріпиться на тонкому ланцюжку з 18-каратного золота. Вважається, що браслет міг стати подарунком від її чоловіка, принца Едварда, на честь 26-ї річниці їхнього весілля 2025 року.

