Принцеса Діана / © Getty Images

Його співпраця з принцесою Уельською розпочалася 1983 року, коли одна з її фрейлін побачила вбрання Костелло в магазині у Віндзорі, недалеко від Лондона, і вирішила, що воно пасуватиме молодій королівській особі. Його одразу ж призначили особистим дизайнером Діани, і співпраця з нею тривала до її смерті 1997 року.

Пол Костелло / © Associated Press

У своїх проєктах Костелло часто використовував традиційні ірландські тканини і текстиль, зокрема ірландський льон і твід.

Принцеса Діана / © Getty Images

Він часто одягав принцесу в сукні в горошок, з великими квітковими принтами, а також у свої фірмові жакети.

Саме він був автором спірної спідниці принцеси з шифону, яка ставала злегка прозорою при підсвічуванні ззаду. Коли Діана з’явилася в ній на публіці — вбрання викликало свого часу справжній переполох.

Принцеса Діана / © Getty Images

Але також Костелло пошив багато ділового вбрання для принцеси, яке вона носила в поїздках і на робочі зустрічі. Це завжди було життєрадісне і яскраве вбрання, яке виділяло Діану з натовпу.

Принцеса Діана / © Getty Images

Під час виступу в програмі Desert Island Discs на BBC Radio 4 2021 року він розповів про те, як було працювати на першу дружину Чарльза.

Він описав створення її одягу як «один з найдивовижніших досвідів» у своєму житті, назвавши її: «Така витончена, така жіночна, така тепла, така гумористична».

Принцеса Діана / © Getty Images