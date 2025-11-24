- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 1 хв
Пішов із життя Пол Костелло — особистий дизайнер принцеси Діани
Пол Костелло, який був особистим дизайнером принцеси Діани протягом 14 років, помер у віці 80 років. Про смерть модної легенди повідомила його сім’я.
Його співпраця з принцесою Уельською розпочалася 1983 року, коли одна з її фрейлін побачила вбрання Костелло в магазині у Віндзорі, недалеко від Лондона, і вирішила, що воно пасуватиме молодій королівській особі. Його одразу ж призначили особистим дизайнером Діани, і співпраця з нею тривала до її смерті 1997 року.
У своїх проєктах Костелло часто використовував традиційні ірландські тканини і текстиль, зокрема ірландський льон і твід.
Він часто одягав принцесу в сукні в горошок, з великими квітковими принтами, а також у свої фірмові жакети.
Саме він був автором спірної спідниці принцеси з шифону, яка ставала злегка прозорою при підсвічуванні ззаду. Коли Діана з’явилася в ній на публіці — вбрання викликало свого часу справжній переполох.
Але також Костелло пошив багато ділового вбрання для принцеси, яке вона носила в поїздках і на робочі зустрічі. Це завжди було життєрадісне і яскраве вбрання, яке виділяло Діану з натовпу.
Під час виступу в програмі Desert Island Discs на BBC Radio 4 2021 року він розповів про те, як було працювати на першу дружину Чарльза.
Він описав створення її одягу як «один з найдивовижніших досвідів» у своєму житті, назвавши її: «Така витончена, така жіночна, така тепла, така гумористична».