ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Пішов із життя Пол Костелло — особистий дизайнер принцеси Діани

Пол Костелло, який був особистим дизайнером принцеси Діани протягом 14 років, помер у віці 80 років. Про смерть модної легенди повідомила його сім’я.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

Його співпраця з принцесою Уельською розпочалася 1983 року, коли одна з її фрейлін побачила вбрання Костелло в магазині у Віндзорі, недалеко від Лондона, і вирішила, що воно пасуватиме молодій королівській особі. Його одразу ж призначили особистим дизайнером Діани, і співпраця з нею тривала до її смерті 1997 року.

Пол Костелло / © Associated Press

Пол Костелло / © Associated Press

У своїх проєктах Костелло часто використовував традиційні ірландські тканини і текстиль, зокрема ірландський льон і твід.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Він часто одягав принцесу в сукні в горошок, з великими квітковими принтами, а також у свої фірмові жакети.

Саме він був автором спірної спідниці принцеси з шифону, яка ставала злегка прозорою при підсвічуванні ззаду. Коли Діана з’явилася в ній на публіці — вбрання викликало свого часу справжній переполох.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Але також Костелло пошив багато ділового вбрання для принцеси, яке вона носила в поїздках і на робочі зустрічі. Це завжди було життєрадісне і яскраве вбрання, яке виділяло Діану з натовпу.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Під час виступу в програмі Desert Island Discs на BBC Radio 4 2021 року він розповів про те, як було працювати на першу дружину Чарльза.

Він описав створення її одягу як «один з найдивовижніших досвідів» у своєму житті, назвавши її: «Така витончена, така жіночна, така тепла, така гумористична».

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie