Плагіат чи данина поваги: Іванка Трамп повторила легендарний образ Грейс Келлі з фільму

Для весілля сестри, Трамп обрала незвичайне вбрання, яке не лише мало на ній чудовий вигляд, але й акцентувало увагу на її кумирах.
У світі багатих і знаменитих публічні особистості намагаються привернути увагу до своїх персон за допомогою одягу, тому часто вбрання епатажні, занадто сексуальні або створені іменитими модельєрами. Іноді буває і так, що зірки намагаються наслідувати успішних особистостей, які є їхніми кумирами.
Саме за одномим із недавніх образів доньки колишнього президента США, Іванки Трамп, ми дізналися, що вона є шанувальницею кіноакторки та княгині Монако Грейс Келлі.
Таємниця розкрилася, коли Іванка опублікувала серію фото зроблених на весіллі її молодшої сестри Тіффані.
На Іванці того дня була ніжно-блакитна сукня на тонких бретельках. Вбрання зроблене з шовку кількох відтінків, він добре підкреслював фігуру дівчини, а його окрасою стало драпування та елементи у вигляді вузлів тканини. Доповненням до сукні була тонка довга вуаль, яку Іванка накинула на плечі.
Начебто автором цієї сукні є ліванський модельєр Elie Saab.
Цей образ викликав захоплення Мережі і багато хто його обговорював, відмічаючи хороший смак Трамп, але насправді вбрання жодного стосунку до Іванки не має, а є реплікою сукні, яку 1955 року носила акторка Грейс Келлі, яка потім стала княгинею Монако. У цій сукні Келлі з'явилася в романтичному детективі Альфреда Гічкока "Впіймати злодія", де зіграла багату американку Френсіс Стівенс. Сукня з'явилося в сцені під час вечері героїні з матір'ю та вечора а казино.
Як бачимо, ліф оригінальної сукні виконаний зі щільнішої тканини, ніж у Іванки, також у нього немає такого довгого шлейфу.
Однак дизайн вбрання Грейс Келлі складніший, у спідниці використано два відтінки блакитної тканини.
Відрізняється і дизайн спини вбрання.
Авторкою сукні Грейс Келлі є культовий американський художник з костюмів Едіт Гед. За свою довгу кар'єру в Голлівуді вона була номінована 35 разів на премію Американської кіноакадемії та стала лауреаткою "Оскара" вісім разів.
Едіт одягала головних дів Голлівуду, серед яких, окрім Келлі, були Одрі Гепберн, Елізабет Тейлор та Марлен Дітріх. Багато образів створених цією жінкою для знаменитих красунь увійшли в історію і ними захоплюються і донині і, ймовірно, Іванка входить до шанувальників її творчості.
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