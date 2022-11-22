Плагіат чи данина поваги: Іванка Трамп повторила легендарний образ Грейс Келлі з фільму

Для весілля сестри, Трамп обрала незвичайне вбрання, яке не лише мало на ній чудовий вигляд, але й акцентувало увагу на її кумирах.

У світі багатих і знаменитих публічні особистості намагаються привернути увагу до своїх персон за допомогою одягу, тому часто вбрання епатажні, занадто сексуальні або створені іменитими модельєрами. Іноді буває і так, що зірки намагаються наслідувати успішних особистостей, які є їхніми кумирами.

Саме за одномим із недавніх образів доньки колишнього президента США, Іванки Трамп, ми дізналися, що вона є шанувальницею кіноакторки та княгині Монако Грейс Келлі.

Таємниця розкрилася, коли Іванка опублікувала серію фото зроблених на весіллі її молодшої сестри Тіффані.

Іванка Трамп із сім'єю / Фото: Instagram Іванки Трамп

На Іванці того дня була ніжно-блакитна сукня на тонких бретельках. Вбрання зроблене з шовку кількох відтінків, він добре підкреслював фігуру дівчини, а його окрасою стало драпування та елементи у вигляді вузлів тканини. Доповненням до сукні була тонка довга вуаль, яку Іванка накинула на плечі.

Іванка Трамп із сім'єю / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із сім'єю / Фото: Instagram Іванки Трамп

Начебто автором цієї сукні є ліванський модельєр Elie Saab.

Іванка Трамп із сім'єю / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із сім'єю / Фото: Instagram Іванки Трамп

Цей образ викликав захоплення Мережі і багато хто його обговорював, відмічаючи хороший смак Трамп, але насправді вбрання жодного стосунку до Іванки не має, а є реплікою сукні, яку 1955 року носила акторка Грейс Келлі, яка потім стала княгинею Монако. У цій сукні Келлі з'явилася в романтичному детективі Альфреда Гічкока "Впіймати злодія", де зіграла багату американку Френсіс Стівенс. Сукня з'явилося в сцені під час вечері героїні з матір'ю та вечора а казино.

Грейс Келлі у фільмі "Впіймати злодія" / Фото: скриншот з відео

Грейс Келлі у фільмі "Впіймати злодія" / Фото: скриншот з відео

Як бачимо, ліф оригінальної сукні виконаний зі щільнішої тканини, ніж у Іванки, також у нього немає такого довгого шлейфу.

Грейс Келлі у фільмі "Впіймати злодія" / Фото: скриншот з відео

Однак дизайн вбрання Грейс Келлі складніший, у спідниці використано два відтінки блакитної тканини.

Грейс Келлі у фільмі "Впіймати злодія" / Фото: скриншот з відео

Відрізняється і дизайн спини вбрання.

Грейс Келлі у фільмі "Впіймати злодія" / Фото: скриншот з відео

Авторкою сукні Грейс Келлі є культовий американський художник з костюмів Едіт Гед. За свою довгу кар'єру в Голлівуді вона була номінована 35 разів на премію Американської кіноакадемії та стала лауреаткою "Оскара" вісім разів.

Едіт Хед / Фото: Associated Press

Едіт одягала головних дів Голлівуду, серед яких, окрім Келлі, були Одрі Гепберн, Елізабет Тейлор та Марлен Дітріх. Багато образів створених цією жінкою для знаменитих красунь увійшли в історію і ними захоплюються і донині і, ймовірно, Іванка входить до шанувальників її творчості.

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