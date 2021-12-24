Плагіат року: хто зі знаменитих дизайнерів та брендів надихався ідеями колег

Згадуємо дуже схожі вбрання, а також відверті копії.
Існує вислів "Все придумано до нас", але 2021 року він набув особливих фарб, адже ми помітили, що дуже багато дизайнерів почали втілювати в життя старі ідеї, нібито надихаючись ідеями колег із минулого. Ми вирішили зібрати найяскравіші приклади того, як знамениті бренди копіюють чужі ідеї та не соромляться.
1. Золоті деталі в образах
2021 року стали дуже популярними вбрання із золотими деталями та накладки на тіло. Особливу любов завоював бренд Schiaparelli, який у новій колекції представив неймовірно сміливе вбрання.
Вирішив не відставати від тренду і модний дім Loewe, і теж випустив колекцію із золотими деталями.
Проте вперше ми подібний дизайн помітили ще у спільній колекції Александра Макквіна та Givenchy 1997 року. Тоді модель Алек Век вийшла на подіум у золотому міні, дуже схожому на те, що зараз пропоную дизайнери.
Також у колекції були присутні й інші золоті деталі.
2. Сукня з павутиною
Також здивувала Зендея. Дівчина одягла на одну з прем'єр нової "Людини-павука" сукню на тонких бретельках з глибоким V-подібним декольте та розрізом від Maison Valentino. Вбрання було з кількох шарів і верхня тонка тканина мала вишивку у вигляді павутини.
Вбрання було дуже ефектним, та ось тільки ми знайшли схожу сукню з павутиною від John Galliano, створену 1997 року.
3. Сукня-лебідь
Дуже багато років однією з найбільш повторюваних є сукня-лебідь, яку колись на вечірку одягла Марлен Дітріх. Особлива популярність прийшла до вбрання після того, як схожу одягла на 73-ю церемонію "Оскар" співачка Бьорк.
Пізніше схожа сукня з'являлася ще в кількох колекціях різних дизайнерів, а 2021-го свою інтерпретацію цього образу випустив бренд Dior.
4. Леді Гага та копії образів культових дизайнерів
Американська співачка цього року неодноразово поверталася у своїх образах до моди минулого, адже під час роботи над новим альбомом каверів якийсь час мешкала у Нью-Йорку та щодня потрапляла під приціл фотографів. Автором чорної сукні з ґудзиками став Dallas Coulter, і вона точно повторює знаменитий New Look, створений Крістіаном Діором 1947 року.
Другий вихід зірки був копією вбрання Schiaparelli, створеного 1951 року. Для Гаги вбрання зробив дизайнер Крістіан Сіріано.
5. Знаменитий костюм Тома Форда
Том Форд вирішив зробити копію власних речей.1995 року дизайнер працював з Gucci і створив свій найзнаменитіший оксамитовий костюм. Уславила це вбрання колись акторка Гвінет Пелтроу, одягнувши його на MTV Video Music Awards.
2021 року дизайнер, мабуть, вирішив згадати колишні заслуги і вже для власної колекції Tom Ford сезону весна-літо 2022 року повторив те вбрання, але лише з шортами.
6. Сукня "Міс Всесвіт 2020"
Також не оригінальною виявилася і сукня переможниці конкурсу "Міс Всесвіт 2020" Андреа Мези, який відбувався навесні 2021 року.
Червона сукня дівчини, яку для неї створив мексиканський дизайнер Ivis Lenin, виявилася практично повною копією сукні від бренду La Bourjoisie, створеної дизайнером Надимом Оліверою ще 2017 року.
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