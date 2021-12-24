Плагіат року: хто зі знаменитих дизайнерів та брендів надихався ідеями колег

Плагіат року: хто зі знаменитих дизайнерів та брендів надихався ідеями колег

Згадуємо дуже схожі вбрання, а також відверті копії.

Існує вислів "Все придумано до нас", але 2021 року він набув особливих фарб, адже ми помітили, що дуже багато дизайнерів почали втілювати в життя старі ідеї, нібито надихаючись ідеями колег із минулого. Ми вирішили зібрати найяскравіші приклади того, як знамениті бренди копіюють чужі ідеї та не соромляться.

1. Золоті деталі в образах

2021 року стали дуже популярними вбрання із золотими деталями та накладки на тіло. Особливу любов завоював бренд Schiaparelli, який у новій колекції представив неймовірно сміливе вбрання.

Вирішив не відставати від тренду і модний дім Loewe, і теж випустив колекцію із золотими деталями.

Зендая / Getty Images

Проте вперше ми подібний дизайн помітили ще у спільній колекції Александра Макквіна та Givenchy 1997 року. Тоді модель Алек Век вийшла на подіум у золотому міні, дуже схожому на те, що зараз пропоную дизайнери.

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Також у колекції були присутні й інші золоті деталі.

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2. Сукня з павутиною

Також здивувала Зендея. Дівчина одягла на одну з прем'єр нової "Людини-павука" сукню на тонких бретельках з глибоким V-подібним декольте та розрізом від Maison Valentino. Вбрання було з кількох шарів і верхня тонка тканина мала вишивку у вигляді павутини.

Зендея / Associated Press

Вбрання було дуже ефектним, та ось тільки ми знайшли схожу сукню з павутиною від John Galliano, створену 1997 року.

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3. Сукня-лебідь

Дуже багато років однією з найбільш повторюваних є сукня-лебідь, яку колись на вечірку одягла Марлен Дітріх. Особлива популярність прийшла до вбрання після того, як схожу одягла на 73-ю церемонію "Оскар" співачка Бьорк.

Бьорк / Associated Press

Пізніше схожа сукня з'являлася ще в кількох колекціях різних дизайнерів, а 2021-го свою інтерпретацію цього образу випустив бренд Dior.

Модель під час показу круїзної колекції Dior 2022 на стадіоні Панатинаїко 17 червня 2021 року в Афінах, Греція / Getty Images

4. Леді Гага та копії образів культових дизайнерів

Американська співачка цього року неодноразово поверталася у своїх образах до моди минулого, адже під час роботи над новим альбомом каверів якийсь час мешкала у Нью-Йорку та щодня потрапляла під приціл фотографів. Автором чорної сукні з ґудзиками став Dallas Coulter, і вона точно повторює знаменитий New Look, створений Крістіаном Діором 1947 року.

Леді Гага / Getty Images

Модель у сукні Dior / Getty Images

Другий вихід зірки був копією вбрання Schiaparelli, створеного 1951 року. Для Гаги вбрання зробив дизайнер Крістіан Сіріано.

Леді Гага / Getty Images

5. Знаменитий костюм Тома Форда

Том Форд вирішив зробити копію власних речей.1995 року дизайнер працював з Gucci і створив свій найзнаменитіший оксамитовий костюм. Уславила це вбрання колись акторка Гвінет Пелтроу, одягнувши його на MTV Video Music Awards.

Гвінет Пелтроу у 1996 році / Getty Images

2021 року дизайнер, мабуть, вирішив згадати колишні заслуги і вже для власної колекції Tom Ford сезону весна-літо 2022 року повторив те вбрання, але лише з шортами.

Getty Images

6. Сукня "Міс Всесвіт 2020"

Також не оригінальною виявилася і сукня переможниці конкурсу "Міс Всесвіт 2020" Андреа Мези, який відбувався навесні 2021 року.

Міс Всесвіт-2021 / Getty Images

Червона сукня дівчини, яку для неї створив мексиканський дизайнер Ivis Lenin, виявилася практично повною копією сукні від бренду La Bourjoisie, створеної дизайнером Надимом Оліверою ще 2017 року.

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