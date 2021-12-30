Плагіати, ошуканства та апропріації: найгучніші скандали світу моди 2021 року

Підбиваємо підсумки та згадуємо, чим шокували знамениті бренди.

Світ моди завжди оповитий скандалами та інтригами, тому ще не було року, коли б бренди не "вляпалися" в чергові неприємності через культурну апропріацію, плагіат або неприйнятні колаборації. Оскільки скандалів 2021 року було чимало, пропонуємо згадати найгучніші з них.

1. Показ Givenchy

Дуже сумним став вихід української моделі Крісті Пономар на подіум під час показу цього французького бренду. Після показу дівчина миттєво стала знаменитою на весь світ, але не через своє дефіле, а через прикрасу, яку демонструвала на подіумі.

Річ у тому, що прикраса була виконана у вигляді зашморгу і багато хто її розкритикував, відзначаючи, що це естетизація суїциду.

Getty Images

2. Сумка Valentino

Італійський бренд розкритикували через рекламу з чоловіком, яка була присвячена стьобаній сумці Roman Stud. До рекламної кампанії були залучені голі чоловіки з аксесуарами бренду. Найбільше дісталося фотографу Майклу Бейлі-Гейтсу, фото якого було опубліковано першим. Знімок був автопортретом. У коментарях до цієї публікації вибухнула дискусія шанувальників та противників цього фото.

Коли історія забулася, бренд продовжив публікувати знімки інших чоловіків, але вони такого галасу вже не викликали.

3. Victoria's Secret

2021-й точно був не найкращим для цього білизняного бренду. Влітку вони заявили, що відмовляються від співпраці з супермоделями, відомими як "ангели" Victoria's Secret, адже нарешті дослухалися до світу і вирішили внести расову різноманітність. Річ у тому, що протягом багатьох років бренд звинувачували у надмірному еротизмі, расовій обмеженості, фотошопі тіл моделей та їхній надмірній худорлявості. Адже насправді носять їхню білизну не супермоделі з обкладинки, а звичайні жінки. Також Victoria's Secret заявили, що тепер співпрацюватимуть із жінками, відомими своїми досягненнями, а не формами.

Однак після таких спроб врятувати репутацію і очистити своє ім'я, компанія Victoria's Secret знову влипла до скандалу, і сталося це лише через кілька місяців після попередньої заяви з "переосмисленням". У новій рекламній компанії знялася модель Гейлі Бібер. Дівчині "домалювали" досягнення, назвавши її правозахисницею в сфері кібербулінгу. Але в жодній організації вона не була, освіти не має і за які заслуги її взяли до штату "жінок, які відомі своїми досягненнями, а не формами" ніхто не зрозумів.

Також у рекламі нової колекції знялися ті самі моделі, які раніше були "ангелами".

4. Сукні Біллі Портера

2020 року ексучасник гурту One Direction Гаррі Стайлс став першим чоловіком, який з'явився на обкладинці культового модного журналу Vogue за всю його 127-річну історію. Окрім того, співак знявся для глянцю у сукні.

Такий поворот подій серйозно зачепив актора Біллі Портера, який перший публічно почав носити сукні та зародив новий тренд. Він образився, що Vogue вирішили зняти у сукні не його для своєї обкладинки, а Гаррі.

"Я змінив правила. І це не його (Гаррі - ред.), це просто факт. Я був першим, хто носив сукні, а тепер це роблять усі. Я відчуваю, що індустрія моди прийняла мене лише тому, що вони мали це зробити. Я почав цей дискурс, і все ж Vogue помістили Гаррі Стайлса, білого натурала, у сукні на свою першу обкладинку з чоловіком. Йому все одно. Він це робить просто тому, що зараз це модно. А для мене це політика. Це моє життя. Мені довелося боротися все своє життя, щоб отримати можливість одягнути сукню на "Оскар", і мене не розстріляли. Все, що потрібно було зробити йому, — це бути білим і не бути геєм", — сказав Біллі в інтерв'ю Sunday Times.

Біллі Портер / Getty Images

Після своїх слів Портеру довелося перепросити Гаррі. Для цього він спеціально прийшов на вечірнє шоу.

"Гаррі Стайлс, я прошу вибачення за те, що згадав твоє ім'я. Річ не в тобі. Розмова не про тебе. Насправді розмова набагато глибша. Йдеться про системи придушення та знищення кольорових людей, які роблять свій внесок у культуру", – сказав 52-річний актор в ефірі.

"Пробач, Гаррі. Я не мав на увазі нічого поганого. Я гей. Нам подобається Гаррі Стайлс, він милий!", — додав Портер.

5. "Дружба народів"

Не оминули скандали й Україну. У жовтні спалахнув скандал через обкладинку російського глянцю Elle Russia із заголовком "Дружба народів", яка була присвячена Україні. Ба більше, на цій обкладинці було зображено українську модель Sveta Potomski у вбраннях та аксесуарах від українських брендів BEVZA та Litkovskaya.

Автором фотосесії виступив український фотограф Назар Чорний. У проєкті також взяли участь українки – стилістка Юлія Захарова та візажистка-стилістка Вєтрова Олександра. Багато хто в Мережі був шокований обкладинкою і тим, що дехто вважає нормальним співробітництво з країною-агресором, яка веде проти України гібридну війну.

Як виявилося, бренди не знали того, що їхні речі використали для знімання. У коментарі для НВ Life представник бренду BEVZA сказав, що вони не знали цього проєкту. За його словами, луки з їхньої колекції взяв фотограф та стиліст, які відповідали за це знімання.

"Ми були шоковані, коли побачили публікацію. Особливо про дружбу. Публікація стала неприємним сюрпризом. Ми на неї не давали згоди. Світлана Бевза не продає речі до Росії від 2014 року".

6. Slavik's Fashion

Влітку всі знову згадали про безпритульного Славіка зі Львова. А все тому, що український фотограф Юрко Дячишин звинуватив модний бренд Vetements у плагіаті. За словами Дячишина бренд у своїй новій колекції весна-літо 2022 року повністю скопіювала образи Славіка, який був героєм знімання Дячишина у 2011-2013 роках. Фотопроєкт отримав назву Slavik's fashion і має офіційні сторінки в соцмережах.

Раніше Vetements вже брав за основу своїх образів фотографії зі Славіком. Однак тоді творець бренду Демна Гвасалія це відкрито визнавав. Тепер же, коли Гвасалія вже не біля керма (він залишив бренд 2019 року), бренд повністю скопіював зі Slavik's fashion образи, але що це робота Дячишина ніде не згадав.

7. Расизм та апропріація від Balenciaga

Після історії зі Славіком ім'я Демна Гвасалія знову з'явилося в заголовках, а все через спортивні штани Trompe-L'Oeil з поясом у вигляді трусів-боксерів, що стирчать з-під штанів. Користувачі Мережі відзначили, що стиль цих штанів – імітація спущених штанів – схожий на стиль темношкірих реперів 90-х років.

Мода на такий вид одягу з'явилася через темношкірих в'язнів у американських в'язницях. У 80-х їм видавали великий розмір одягу (імовірно стандартний) і забороняли одягати ремені, тому, коли вони ходили, штани сповзали зі стегон. Багато хто сприйняв це і як расизм, і як апропріацію.

8. Адвент-календар Chanel

Наприкінці року знаменитий французький бренд теж оскандалився, але не через одяг, а адвент-календар за 825 доларів (22 349 гривень). Календар бренд випустив на честь 100-річного ювілею аромату Chanel № 5, але коли покупці почали відкривати скриньки календаря, зрозуміли, що їх просто обдурили, адже всередині не косметика, а справжнісінький мерч і канцелярія.

Адвент-календар Chanel

Спочатку покупці тільки тихо обурювалися, але розголос трапився, коли розпакування зняла і опублікувала у своїх соцмережах американська блогерка Еліс Гармон. Ролики Еліс стали "вірусними" і їх подивилися величезну кількість разів, і також під ними було багато негативних коментарів у бік бренду. Дійшло до того, що на скандал відреагували самі Chanel.

Адвент-календар Chanel

"Ця суперечність дещо сумна, тому що це було не те, що планували Chanel. Ми думали, що принесемо задоволення деяким своїм покупцям, пропонуючи такий продукт. У майбутньому ми, безумовно, будемо набагато уважнішими", — сказав резидент fashion-напряму бренду Бруно Павловський.

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