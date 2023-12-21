Подвійний вихід: хто зі знаменитостей сяяв перед камерами вагітними у 2023-му

Цього року багато знаменитостей стали мамами – хтось у перше, а хтось і вчетверте.
Кожна така поява зірок на червоних доріжках привертала увагу, а також їхні вбрання, адже деякі жінки ховали живіт за великими спідницями, а були ті, хто показував досить сміливі вагітні луки.
Сіара
Співачка цього року була вагітна четвертою дитиною. Також разом із чоловіком — захисником футбольного клубу "Денвер Бронкос" Расселом Вілсоном — вона виховує трьох дітей: 9-річного сина Ф'ючера, 6-річну дочку Сієнну та 3-річного сина Віна. Усю четверту вагітність Сіара вела активний спосіб життя: відвідувала матчі чоловіка та світські заходи. Також на останніх тижнях вона з'явилася на прем'єрі фільму "Барва пурпурова" у костюмі від бренду Georges Hobeika. У грудні вона народила дочку, яку назвали Амора Принцес Вілсон.
Ріанна
Попзірка була вагітна другою дитиною від свого бойфренда A$AP Rocky. Про вагітність стало відомо під час концерту – вона виступила у перерві між таймами "Супербоулу". Потім вона неодноразово демонструвала свої вагітні образи на публіці та стала практично законодавицею вагітної моди. Однією з найбільш незабутніх вагітних луків зірки на світському заході була її поява на церемонії "Оскар". У серпні вона народила другого сина.
Голлі Бейлі
Дівчина свою вагітність не коментувала, але живіт їй уже важко приховувати і помітний він був навіть у цій об'ємній червоній сукні від Off-White, яку вона одягла на прем'єру фільму "Барва пурпурова". Дитину вона чекає від свого бойфренда — репера DDG, справжнє ім'я якого Дерріл Дуейн Гренберрі-молодший.
Міріам Леоне
Італійська кіноактриса, телеведуча та переможниця конкурсу "Міс Італія" та її чоловік Паолло Карулло цього року стануть батьками вперше. На червоній доріжці під час Римського кінофестивалю вона сяяла у луку від Etro з колекції весна-літо 2024.
Карлі Клос
Супермодель та ексзірка Victoria's Secret розсекретила свою вагітність на Балу Інституту костюма, з'явившись у чорній довгій сукні від Loewe. Для неї та її чоловіка — мільярдера Джошуа Кушнера, це вже друга дитина. Друге маля у них народилося влітку.
Алісія Вікандер
Про те, що акторка Алісія Вікандер вагітна вдруге стало відомо, коли вона з'явилася у напівпрозорій темно-синій сукні від Louis Vuitton на червоній доріжці гала-концерту Музею кіноакадемії. Алісія та її чоловік — актор Майкл Фассбендер — мають дворічного сина, який народився 2021 року. Кого чекає акторка цього разу не коментувала.
Клер Дейнс
У акторів Клер Дейнс та Г'ю Денсі народилася цього року третя дитина. Цього разу у пари народилася дівчинка. Дейнс і Денсі, які одружені від 2009 року, вже мають двох синів. На одному із заходів вона з'явилася вже з чималим животом, продемонструвавши образ від Lanvin з колекції весна-літо 2023.
Сієна Міллер
Акторка продемонструвала великий вагітний живіт на фешнівенті Vogue World і це була перша поява зірки на публіці після того, як стало відомо, що вона чекає на другу дитину від 26-річної Олі Гріна. На червону доріжку вона вийшла у костюмі від Schiaparelli.
Кейлі Куоко
Вагітна Кейлі Куоко відвідала цього року "Золотий глобус" у чарівній сукні від бренду Vera Wang лавандового відтінку. Батько дитини – актор Том Пелфрі. Під час заходу Кейлі була вже на останніх місяцях вагітності та народила свого первістка 30 березня. У сім'ї акторів з'явилася дочка, яку вони назвали Матільда Кармін Річі Пелфрі.
Сьюкі Вотергаус
Кохана Роберта Паттінсона зараз чекає на свою першу дитину. Про те, що у пари з'явиться малюк стало відомо під час одного із заходів, коли Сьюкі вийшла на публіку у напівпрозорій сукні. Вагітність співачка не приховує і на червоній доріжці в Королівському Альберт-голі в Лондоні в позувала у розкішній червоній сукні від H&M.
Кортні Кардашян
Телезірка одягла на Геловін ту ж саму сукню від Riccardo Tisci, яку її молодша сестра Кім носила на Met Gala 2013 року, коли була на останніх місяцях вагітності. Кортні чекала на свою четверту дитину і першу спільну з чоловіком Тревісом Баркером. У пари народився син якого вона назвала Роккі.
Бонні Райт
Британська акторка, відома багатьом за роллю Джині Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, також цього року вперше стала мамою. Про вагітність вона розповіла в соцмережах, а на останніх місяцях з'явилася на заході в Каліфорнії у кольоровій сукні. У акторки народився син, якого назвали Еліо Оушен Райт Лококо.
Жозефін Скрівер
Ексзірка Victoria's Secret вийшла на червону доріжку Канського кінофестивалю та продемонструвала вагітний живіт у сукні від Pinko. Батько дитини – соліст американського рокгурту The Cab Алекс Делеон. У пари народилася дочка.
Гіларі Свонк
Акторка цього року відвідала 80-церемонію нагородження премією "Золотий глобус" і продемонструвала на публіці свій живіт, що помітно округлився, в зеленій сукні від Prada з бантами. Вагітна вона була близнятами — хлопчиком і дівчинкою, які народилися навесні.
Джессі Джей
Співачка дуже довго мріяла стати мамою і після довгої боротьби з безпліддям змогла завагітніти. На останніх місяцях вагітності акторка з'явилася на червоній доріжці церемонії Brit Awards у червоному костюмі, який демонстрував її живіт. Весною у неї народився довгоочікуваний син.
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