Подвійний вихід: хто зі знаменитостей сяяв перед камерами вагітними у 2023-му

Цього року багато знаменитостей стали мамами – хтось у перше, а хтось і вчетверте.

Кожна така поява зірок на червоних доріжках привертала увагу, а також їхні вбрання, адже деякі жінки ховали живіт за великими спідницями, а були ті, хто показував досить сміливі вагітні луки.

Сіара

Співачка цього року була вагітна четвертою дитиною. Також разом із чоловіком — захисником футбольного клубу "Денвер Бронкос" Расселом Вілсоном — вона виховує трьох дітей: 9-річного сина Ф'ючера, 6-річну дочку Сієнну та 3-річного сина Віна. Усю четверту вагітність Сіара вела активний спосіб життя: відвідувала матчі чоловіка та світські заходи. Також на останніх тижнях вона з'явилася на прем'єрі фільму "Барва пурпурова" у костюмі від бренду Georges Hobeika. У грудні вона народила дочку, яку назвали Амора Принцес Вілсон.

Сіара / Фото: Associated Press

Ріанна

Попзірка була вагітна другою дитиною від свого бойфренда A$AP Rocky. Про вагітність стало відомо під час концерту – вона виступила у перерві між таймами "Супербоулу". Потім вона неодноразово демонструвала свої вагітні образи на публіці та стала практично законодавицею вагітної моди. Однією з найбільш незабутніх вагітних луків зірки на світському заході була її поява на церемонії "Оскар". У серпні вона народила другого сина.

Ріанна / Фото: Associated Press

Голлі Бейлі

Дівчина свою вагітність не коментувала, але живіт їй уже важко приховувати і помітний він був навіть у цій об'ємній червоній сукні від Off-White, яку вона одягла на прем'єру фільму "Барва пурпурова". Дитину вона чекає від свого бойфренда — репера DDG, справжнє ім'я якого Дерріл Дуейн Гренберрі-молодший.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Міріам Леоне

Італійська кіноактриса, телеведуча та переможниця конкурсу "Міс Італія" та її чоловік Паолло Карулло цього року стануть батьками вперше. На червоній доріжці під час Римського кінофестивалю вона сяяла у луку від Etro з колекції весна-літо 2024.

Міріам Леоне / Фото: Getty Images

Карлі Клос

Супермодель та ексзірка Victoria's Secret розсекретила свою вагітність на Балу Інституту костюма, з'явившись у чорній довгій сукні від Loewe. Для неї та її чоловіка — мільярдера Джошуа Кушнера, це вже друга дитина. Друге маля у них народилося влітку.

Карлі Клос / Фото: Associated Press

Алісія Вікандер

Про те, що акторка Алісія Вікандер вагітна вдруге стало відомо, коли вона з'явилася у напівпрозорій темно-синій сукні від Louis Vuitton на червоній доріжці гала-концерту Музею кіноакадемії. Алісія та її чоловік — актор Майкл Фассбендер — мають дворічного сина, який народився 2021 року. Кого чекає акторка цього разу не коментувала.

Алісія Вікандер / Фото: Associated Press

Клер Дейнс

У акторів Клер Дейнс та Г'ю Денсі народилася цього року третя дитина. Цього разу у пари народилася дівчинка. Дейнс і Денсі, які одружені від 2009 року, вже мають двох синів. На одному із заходів вона з'явилася вже з чималим животом, продемонструвавши образ від Lanvin з колекції весна-літо 2023.

Клер Дейнс / Фото: Associated Press

Сієна Міллер

Акторка продемонструвала великий вагітний живіт на фешнівенті Vogue World і це була перша поява зірки на публіці після того, як стало відомо, що вона чекає на другу дитину від 26-річної Олі Гріна. На червону доріжку вона вийшла у костюмі від Schiaparelli.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Кейлі Куоко

Вагітна Кейлі Куоко відвідала цього року "Золотий глобус" у чарівній сукні від бренду Vera Wang лавандового відтінку. Батько дитини – актор Том Пелфрі. Під час заходу Кейлі була вже на останніх місяцях вагітності та народила свого первістка 30 березня. У сім'ї акторів з'явилася дочка, яку вони назвали Матільда Кармін Річі Пелфрі.

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

Сьюкі Вотергаус

Кохана Роберта Паттінсона зараз чекає на свою першу дитину. Про те, що у пари з'явиться малюк стало відомо під час одного із заходів, коли Сьюкі вийшла на публіку у напівпрозорій сукні. Вагітність співачка не приховує і на червоній доріжці в Королівському Альберт-голі в Лондоні в позувала у розкішній червоній сукні від H&M.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Кортні Кардашян

Телезірка одягла на Геловін ту ж саму сукню від Riccardo Tisci, яку її молодша сестра Кім носила на Met Gala 2013 року, коли була на останніх місяцях вагітності. Кортні чекала на свою четверту дитину і першу спільну з чоловіком Тревісом Баркером. У пари народився син якого вона назвала Роккі.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Бонні Райт

Британська акторка, відома багатьом за роллю Джині Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, також цього року вперше стала мамою. Про вагітність вона розповіла в соцмережах, а на останніх місяцях з'явилася на заході в Каліфорнії у кольоровій сукні. У акторки народився син, якого назвали Еліо Оушен Райт Лококо.

Бонні Райт / Фото: Getty Images

Жозефін Скрівер

Ексзірка Victoria's Secret вийшла на червону доріжку Канського кінофестивалю та продемонструвала вагітний живіт у сукні від Pinko. Батько дитини – соліст американського рокгурту The Cab Алекс Делеон. У пари народилася дочка.

Жозефін Скрівер / Фото: Associated Press

Гіларі Свонк

Акторка цього року відвідала 80-церемонію нагородження премією "Золотий глобус" і продемонструвала на публіці свій живіт, що помітно округлився, в зеленій сукні від Prada з бантами. Вагітна вона була близнятами — хлопчиком і дівчинкою, які народилися навесні.

Гіларі Суенк / Фото: Associated Press

Джессі Джей

Співачка дуже довго мріяла стати мамою і після довгої боротьби з безпліддям змогла завагітніти. На останніх місяцях вагітності акторка з'явилася на червоній доріжці церемонії Brit Awards у червоному костюмі, який демонстрував її живіт. Весною у неї народився довгоочікуваний син.

Джессі Джей / Фото: Associated Press

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