Покарання на стилі: 5 образів, у яких Наомі Кемпбелл ходила на виправні роботи

2006 року британська супермодель Наомі Кемпбелл напала на хатню робітницю — 42-річну Анну Сколавіно вранці, у своїй квартирі, в Нью-Йорку — через те, що не могла знайти джинси, які хотіла одягти. Знаменитість кинула мобільний телефон у Сколавіно, через що співробітниця звернулася до лікарні, де їй наклали спеціальні скоби на розсічення на голові.

Анна написала на Кемпбелл заяву до поліції і модель постала перед судом, де її засудили до п'яти днів громадських робіт, а також відвідуваня курсів з управління гнівом і сплату лікарняних рахунків своїй уже колишній хатній робітниці, які становили 363,32 долара.

Згідно з рішенням суду супермодель мала працювати в Департаменті санітарії Нью-Йорка, де її роботою було підмітати гараж. Щодня від 19 до 23 березня Наомі приходила о 7:50 ранку та з 9:00 до 16:00 підмітала, мила та витирала гараж, у якому є підприємства з перероблювання сміття. Але біля нової тимчасової роботи на неї вже чекав натовп папараці.

"Суддя під час винесення вироку пообіцяв, що моя машина зможе висаджувати мене біля дверей санітарного департаменту щоранку. Я попросила про це головним чином тому, що у мене був переслідувач. Але потім цей пан із санітарної служби вирішив, що мене треба висаджувати за брамою, щоб мені довелося пройти повз пресу", — згадувала Наомі.

Через те, що модель приходила з ніг до голови одягнена в речі від відомих брендів, вартість яких часто була вищою за річний оклад працівників Департаменту, інтерес до неї особливо зріс.

"Я намагаюся не читати таблоїди і не до кінця усвідомлюю, що відбувається, але дізнаюся, що преса перетворює всю цю справу на показ мод, коментуючи те, у що я була одягнена", — говорила вона.

Перший день, 19 березня

Кемпбелл прийшла відбувати покарання у чорному короткому приталеному пальті на ґудзиках, яке поєднувала з чорним светром, кепкою, оливковими штанами та ботильйонами на високих підборах від Christian Louboutin. Також образ вона доповнила кепкою, сонцезахисними окулярами, парою діамантових сережок та зробила макіяж. На руці в неї красувався дорогий годинник.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Щодня на плечах вона також носила потерті чорні армійські черевики, у яких працювала.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Другий день, 20 березня

Цього разу Наомі поєднала шубу на блискавці, чорні штани та трикотажну кофту. На голові у неї був капелюх федора, на очах окуляри, а у вухах ті самі діаманти. Взула модель знову підбори, а в руці несла велику чорну сумку. Також цього разу вона додала до луку кілька нових прикрас.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Третій день, 21 березня

Модель прийшла підмітати у чорному шкіряному пальті, светрі з високою горловиною та спідниці до колін, які поєднала з чорними колготками та лаковими чоботями на підборах. На голові у неї був капелюх, у руці невелика сумка. На очі модель знову одягла сонцезахисні окуляри.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Четвертий день, 22 березня

Наомі знову з'явилася в шубі, але цього разу трохи іншого дизайну. Вона одягла також вільні джинси, фіолетову блузу з жабо та бантом на шиї, а також доповнила образ взуттям на підборах відтінку марсала й кепкою на голові. Очі вона сховала за новою парою окулярів.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

П'ятий день, 23 березня

В останній день вона поєднала темно-зелене пальто, чорну майку, білу футболку, а також штани пісочного відтінку, які носила підгорнутими. Черевики вона вперше не несла на собі, а взула. Також на голові у моделі були кепка та окуляри. А ось у руці вона несла величезну сумку від Hermes.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

А ось коли вона закінчила свою роботу, то вирішила зробити всім сюрприз і вийшла з гаража у розкішній сріблястій сукні від Dolce & Gabbana з колекції осінь-зима 2007-2008. Так модель відсвяткувала те, що її покарання завершено.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

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