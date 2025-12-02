- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 315
- Час на прочитання
- 3 хв
Поппринцеса та її образи з 2000-х: найкращі гламурні сукні Брітні Спірс із червоних доріжок
2 грудня співачка святкує свій 44-й день народження.
Брітні Спірс — одна з найвідоміших виконавиць усіх часів, яка стала не лише попіконою, а й трендсеттеркою, на яку рівнялися мільйони дівчаток у всьому світі ще до появи соцмереж. Саме вона носила гламурні кроп-топи та джинси з ультра-низькою талією, демонструючи своє татуювання на попереку.
Співачка вправно балансувала між гламуром, невинністю та пристрасними сценічними образами, які привертали до себе пильну увагу публіки. Але не лише її сценічні образи захоплювали світ у двотисячних, а й те, що вона одягала на червону доріжку, адже це завжди було ново, зухвало та гламурно. Тож пропонуємо разом роздивитись сукні найулюбленішої поппринцеси двотисячних років, яка створила легендарну …Baby One More Time.
2000 рік
Біла сукня від Randolph Duke
У цьому вбранні співачка нагадувала Мерілін Монро і просто сяяла. З’явилася в такій сукні Брітні на 42-й щорічній церемонії вручення премії «Греммі» в Лос-Анджелесі, а голлівудського шику вбранню також додала хутряна накидка та діаманти на шиї. Головною прикрасою лаконічної сукні Спірс були краплеподібні вирізи в зоні бретельок.
2001 рік
Прозора сукня від Dolce & Gabbana
Це було вбрання з колекції осінь-зима 2001 і виконане воно з темно-синього мережива. Сукня була абсолютно прозорою, через що викликала фурор, коли Брітні в ній вийшла на публіку церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards, і увійшла до скарбнички її культових луків. Носила сукню Брітні з чорною атласною білизною, босоніжками і прикрасами від відомого ювелірного бренду Van Cleef & Arpels.
2002 рік
Червона сукня
Бренд червоної сукні невідомий, але від цього вона не втратила своєї розкішності. Вбрання Брітні було насиченим, жіночним, лаконічним і співачці воно дуже личило, і відрізнялося від того, що вона одягала раніше. Брітні з’явилася в цій сукні з драпуванням у зоні декольте на церемонії вручення премії «Греммі».
2003 рік
Сукня з пір’ям від Roberto Cavalli
Вбрання з колекції весна-літо 2004 поппринцеса вибрала для 31-ї церемонії вручення премії American Music Awards. Срібляста сукня з декоративними вирізами, стразами і торочкою кардинально відрізнялася від її попередніх образів. Особливою родзинкою сукні було пір’я на торочці, яка прикрашала поділ.
2004 рік
Золота сукня з торочкою Roberto Cavalli
Ще одне вбрання з торочкою від Roberto Cavalli, але вже золотого кольору, суперзірка носила під час церемонії вручення премії NRJ Music Awards у Франції. Брітні викликала тоді фурор, оскільки мала приголомшливий вигляд. Її вбрання було розшите бісером і лелітками.
2008 рік
Сукня на одне плече Versace
Срібну сукню від Atelier Versace з асиметричним подолом і ліфоном Брітні Спірс обрала для червоної доріжки MTV Video Music Awards 2008. Той вечір для співачки був дуже успішним, оскільки вона перемогла в кількох номінаціях, а сукня складного дизайну неймовірно сяяла та чудово поєднувалася кольором з її нагородами.