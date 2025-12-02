Поппринцеса та її образи з 2000-х: найкращі гламурні сукні Брітні Спірс із червоних доріжок

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс — одна з найвідоміших виконавиць усіх часів, яка стала не лише попіконою, а й трендсеттеркою, на яку рівнялися мільйони дівчаток у всьому світі ще до появи соцмереж. Саме вона носила гламурні кроп-топи та джинси з ультра-низькою талією, демонструючи своє татуювання на попереку.

Співачка вправно балансувала між гламуром, невинністю та пристрасними сценічними образами, які привертали до себе пильну увагу публіки. Але не лише її сценічні образи захоплювали світ у двотисячних, а й те, що вона одягала на червону доріжку, адже це завжди було ново, зухвало та гламурно. Тож пропонуємо разом роздивитись сукні найулюбленішої поппринцеси двотисячних років, яка створила легендарну …Baby One More Time.

2000 рік

Біла сукня від Randolph Duke

У цьому вбранні співачка нагадувала Мерілін Монро і просто сяяла. З’явилася в такій сукні Брітні на 42-й щорічній церемонії вручення премії «Греммі» в Лос-Анджелесі, а голлівудського шику вбранню також додала хутряна накидка та діаманти на шиї. Головною прикрасою лаконічної сукні Спірс були краплеподібні вирізи в зоні бретельок.

Брітні Спірс / © Getty Images

2001 рік

Прозора сукня від Dolce & Gabbana

Це було вбрання з колекції осінь-зима 2001 і виконане воно з темно-синього мережива. Сукня була абсолютно прозорою, через що викликала фурор, коли Брітні в ній вийшла на публіку церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards, і увійшла до скарбнички її культових луків. Носила сукню Брітні з чорною атласною білизною, босоніжками і прикрасами від відомого ювелірного бренду Van Cleef & Arpels.

Брітні Спірс / © Getty Images

2002 рік

Червона сукня

Бренд червоної сукні невідомий, але від цього вона не втратила своєї розкішності. Вбрання Брітні було насиченим, жіночним, лаконічним і співачці воно дуже личило, і відрізнялося від того, що вона одягала раніше. Брітні з’явилася в цій сукні з драпуванням у зоні декольте на церемонії вручення премії «Греммі».

Брітні Спірс / © Getty Images

2003 рік

Сукня з пір’ям від Roberto Cavalli

Вбрання з колекції весна-літо 2004 поппринцеса вибрала для 31-ї церемонії вручення премії American Music Awards. Срібляста сукня з декоративними вирізами, стразами і торочкою кардинально відрізнялася від її попередніх образів. Особливою родзинкою сукні було пір’я на торочці, яка прикрашала поділ.

Брітні Спірс / © Getty Images

2004 рік

Золота сукня з торочкою Roberto Cavalli

Ще одне вбрання з торочкою від Roberto Cavalli, але вже золотого кольору, суперзірка носила під час церемонії вручення премії NRJ Music Awards у Франції. Брітні викликала тоді фурор, оскільки мала приголомшливий вигляд. Її вбрання було розшите бісером і лелітками.

Брітні Спірс / © Getty Images

2008 рік

Сукня на одне плече Versace

Срібну сукню від Atelier Versace з асиметричним подолом і ліфоном Брітні Спірс обрала для червоної доріжки MTV Video Music Awards 2008. Той вечір для співачки був дуже успішним, оскільки вона перемогла в кількох номінаціях, а сукня складного дизайну неймовірно сяяла та чудово поєднувалася кольором з її нагородами.

Брітні Спірс / © Getty Images