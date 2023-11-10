Порізана сукня сестри Жаклін Кеннеді: таємниця зниклого ексклюзивного вбрання від Юбера де Живанші

Жаклін Кеннеді вважається іконою американської моди 60-70 років та однією з найвідоміших перших леді, проте в її тіні завжди була ще одна жінка – молодша сестра Керолайн Лі.

Нарівні з сестрою Лі була однією з найстильніших і наймодніших жінок того часу. Після одруження з польським князем Станіславом Альбрехтом Радзивіллом, з яким у неї була різниця у віці 19 років, жінка змінила прізвище на Радзивілл і отримала титул княгині.

Лі Радзивіл / Фото: Getty Images

Протягом усього президентського терміну Кеннеді Лі Радзивілл підтримувала сестру, супроводжувала на всілякі заходи і навіть привозила їй одяг з Парижа від знаменитих модельєрів, щоб ніхто не дізнався, що перша леді купує вбрання не в американських дизайнерів. Але кутюрні сукні Лі Радзівілл любила і сама, а одним із її улюблених модельєрів був Юбер де Живанші. Проте сукні вона не зберігала роками у своїй шафі, і підтвердженням тому стала незвичайна знахідка молодого лондонського художника з костюмів Генрі Вілкінсона.

Генрі випадково натрапив на оголошення про продаж залишків пошкодженої сукні від Givenchy, але вона була в жахливому стані — у сукні буквально була відірвана спідниця. В описі сукні була невелика згадка, що вона якось пов'язана з Жаклін Кеннеді, але Генрі подумав, що це просто вигадка продавця, щоб привернути увагу до товару. Оскільки він цікавиться історією моди, працював стажером в офісі Givenchy у Парижі кілька місяців, а також сам колекціонує вінтажні речі цього бренду – вирішив, що хоче реставрувати цю сукню та купив її. Купівля залишків вінтажної речі від кутюр коштувала йому 200 фунтів (близько 250 доларів). Продавець сукні сам придбав її колись у лондонського театру, де вона зберігалась у відділі костюмів.

(Щоб подивитися всі відео, гортайте галерею Instagram праворуч)

Коли сукня прибула до Генрі, він почав своє дослідження, щоб зрозуміти її походження. Хлопець з'ясував, що виріб був справжнім і створеним кутюр'є, але жодних записів про те, для кого її пошили не було. Також сукня не належала до жодної з колекцій, тому він припустив, що вбрання було ексклюзивно створене для однієї конкретної людини.

Коли Генрі розпочав реставрацію, то зіткнувся з багатьма труднощами: оригінальна блискавка була вирвана і на її місце пришили іншу, через час колір сукні потьмянів і змінився, також йому довелося переглянути безліч фотографій 60-х років з роботами Живанші, щоб зрозуміти, як пошити спідницю сукні. Враховуючи залишки спідниці Генрі вирішив, що вона мала трохи плісовану та звужену форму "бульбашки", яка була поширена на початку 1960-х років. Дивно в цьому всьому те, що вишивка та бісероплетіння були в хорошому стані і їм знадобилася не така значна реставрація. Також йому довелося знайти відповідну тканину для сукні, але оскільки колір він підібрати так і не зміг, просто пофарбував її самостійно, досягнувши відтінку, який відповідав би оригінальному кольору. До роботи Гері підійшов науково та використав техніки шиття, якими користувалися Модні доми в ті роки.

(Щоб подивитися всі фото та відео, гортайте галерею Instagram праворуч)

Також паралельно із реставраційною роботою він продовжував пошуки власницю сукні. Оскільки вбрання було ексклюзивним, а Живанші таке робив винятково для дуже важливих клієнток, Генрі припустив, що, можливо, історія про зв'язок з Кеннеді — не вигадка. Розглядаючи годинами архівні фото першої леді, Генрі також звернув увагу і на її сестру Лі, яка була одягнена не менш розкішно. Коли реставраційні роботи були практично завершені, один із підписників надіслав Генрі фото, на яких у цій самій сукні була зазнімкована Лі Радзивілл.

(Щоб подивитися всі фото та відео, гортайте галерею Instagram праворуч)

Під час подальшого розслідування Генрі дізнався, що вбрання Лі носила 1961 року як мінімум тричі: на прийом у Парижі, влаштований президентом Франції Шарлем де Голлем в Єлисейському палаці 31 травня; 5 червня під час візиту Кеннеді до Букінгемського палацу; на галаконцерт Червоного Хреста в Монте-Карло в серпні. Замовила сукню Лі у лютому 1961 року, коли прилетіла до Парижа подивитися нову весняно-літню колекцію бренду та вибрати щось для свого гардероба. Там вона побачила сукню з жакетом-болеро і, мабуть, попросила Живанші створити для неї вбрання з таким же мереживом.

(Щоб подивитися всі фото та відео, гортайте галерею Instagram праворуч)

Як така розкішна та ексклюзивна сукня опинилась у театральній костюмерній і чому їй відрізали спідницю залишається секретом, проте є досить реалістична версія того, що могло статися — Лі як прихильниця театру сама передала свою сукню закладу. Ймовірно сталося це після сварки Радзивілл та Живанші 1962 року. Тоді вона висвітлювала паризькі колекції для журналу McCall's, а дизайнер мав правило: преса не могла оглядати колекції перед клієнтами. Показ для журналістів проводився через кілька тижнів після презентації колекції. Технічно Радзивілл тоді була пресою і її не пустили на показ. Жінка образилася і зареклася більше ніколи не носити одяг Givenchy.

Тепер ця розкішна сукня опинилася у Генрі і він впорався зі своєю роботою ідеально, реставрувавши сукню та повернувши їй колишню красу.

(Щоб подивитися всі фото та відео, гортайте галерею Instagram праворуч)

Реставрація сукні стала Вілкінсону в 500 доларів і зайняла сім місяців.

Читайте також: