Постріл в ногу: як може здорожчати гардероб Меланії Трамп після впровадження нових мит

Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

Меланія Трамп обожнює дорогий одяг від європейських дизайнерів. Вона носить взуття від Christian Louboutin та Manolo Blahnik, жакети і пальта від Christian Dior, сукні, блузи й костюми від Dolce&Gabbana. Тренчі в Меланії завжди від Burberry.

Така любов до європейських дизайнерів зумовлена не тільки тим, що, як всім відомо, найславетніші доми моди й штаб-квартири найвідоміших брендів одягу та взуття розташовані в Парижі, Лондоні, Мілані та Мадриді. Ще, коли Дональд Трамп був обраний вперше, значна частина американського суспільства негативно поставилася до нього, тому кілька американських дизайнерів, таких як Том Форд, Сінті Роулі, Умберто Леон, Керол Лім, Марк Джейкобс і француженка Софі Тиллет, яка одягала Мішель Обаму, — демонстративно і категорично відмовилися шити їй вбрання на інавгурацію чоловіка.

Зараз ніхто з дизайнерів публічно не демонструє Меланії своєї зневаги, але, очевидно, що й вона не дуже переймається пропагандою вітчизняних виробників.

Реклама

Гардероб Меланії складається в основному з дуже дорогих і часто ексклюзивних речей. Самих тільки сумок Birkin в Меланії за сами скромними підрахунками на 200 тисяч доларів. І всі вони, звісно ж вироблені в Європі.

Отже ми вирішили порахувати, наскільки приблизно подорожчає гардероб першої леді США, після введення її чоловіком нових мит на імпортні товари.

Цю сукню-жакет Dolce&Gabbana Меланія демонструвала в жовтні минулого року на 79-й щорічній вечері, присвяченій пам’яті Фонду Альфреда Е. Сміта. Захід відбувся у Hilton Midtown у Нью-Йорку.

Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Цей шовковий жакет на офіційному сайті бренду зараз коштує 6 549 долларв.

Якщо після впровадження нового мита продукція італійського бренду дорожчає на 20%, то його нова ціна становить 7 914 доларів, що на 1 319 доларів більше.

Ця блуза, також від Dolce&Gabbana, яку Меланія вдягла на прийом Національної асоціації губернаторів у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні в лютому цього року може зздорожчати на 130 доларів — з 650 до 780.

Дональд і Меланія Трамп / © Getty Images

В листопаді 2024 року Меланія підтримала чоловіка Дональда Трампа під час його виступу у штабі у Вест-Палм-Біч, в костюмі Dior, жакет від якого може здорожчати з 4 300 доларів до 5 160, тобто на 860 доларів.

Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Улюблені туфлі Меланії — човники Christian Louboutin — виробляють у Франції, тому кожна пара, а їх у першої леді США дуже багато, може здорожчати на 169 доларів — з 845 до 1014.

Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Бренд Burberry є британським, тому, можливо він здорожчав всього на 10 відсотків, а не на 20. Отже улюблені тренчі Меланії, яких в неї точно кілька, здорожчають десь на 299 доларів кожен. Бо зараз тренд Burberry, схожий на той, що носить Меланія, коштує 2 990 доларів, але з урахуванням нового мита в 10% може коштувати вже 3289.

Меланія Трамп / © Getty Images

Таким чином, всього за 5 речей Дональду доведеться викласти на 5767 доларів більше. Але, як то кажуть, ліс рубають — тріски летять. В будь-якому разі, можливо Меланії стане у пригоді досвід російських фешионіста, які, після впровадження санкцій, активно ділилися досвідом «як перелицювати пальто» та відкривали елітні комісійки де перепродавали одне одному брендові речі. Хоча, сподіваємось, до цього не дійде.

Читайте також: