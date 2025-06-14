Прекрасна Кейт: згадуємо усі образи принцеси Уельської на параді Trooping the Colour

Принцеса Кейт на Trooping the Colour / © Associated Press

Реклама

Протягом багатьох років у Великій Британії проходить яскравий парад Trooping the Colour, участь у якому беруть члени королівської родини. Це церемоніальний захід, який проводиться у Лондоні на честь офіційного дня народження британського суверена.

Починаючи від 2011 року, після весілля з принцом Вільямом, на балконі Букінгемського палацу почала з’являтись і Кетрін — його дружина. Оскільки Кейт швидко завоювала любов мільйонів людей по всьому світу, то її появу на параді завжди чекають з великим трепетом і цікавістю, зокрема через її елегантне, красиве і жіночне вбрання та милі капелюшки.

Пропонуємо подивитися на всі образи прекрасної Кейт, які вона демонструвала цього особливого для британців дня.

Реклама

2011 рік

Кейт з’явилася на своєму першому параді у вбранні білого кольору. Вона носила сукню-пальто від McQueen, бренду, який також створив її чудову весільну сукню.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Вбрання було прикрашене багатоярусними воланами. Образ Кейт доповнював капелюшок від Sylvia Fletcher чорного кольору.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

2012 рік

Цього разу Кетрін віддала перевагу прямій сукні блакитного кольору і в квітковий принт, яка була від бренду Erdem із круїзної колекції 2012 року.

Принцеса Кейт та королева Камілла / © Associated Press

У сукні був оригінальний комір, а доповнила вона лук хитромудрим блакитним капелюшком з бантом від Jane Corbett. Також у руках Кейт був невеликий клатч від McQueen.

Реклама

Принцеса Кейт, принц Вільям, леді Луїза / © Associated Press

2013 рік

Цього року Кетрін з’явилася на заході вагітною своєю першою дитиною — принцом Джорджем. Вона вирішила не акцентувати увагу на животі, тому одягла вільне пастельно-рожеве пальто від McQueen із рукавами три чверті та милим коміром. Також її вбрання прикрашали гарні ґудзики.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Цю сукню королівська особа доповнила рожевим ніжним капелюшком від Jane Corbett, перлинними сережками Annoushka та клатчем McQueen.

Принцеса Кейт, принц Вільям, принц Гаррі / © Associated Press

2014 рік

І знову вона вийшла на публіку в McQueen, але цього разу у жакардовому костюмі, який включав жакет із креативним коміром та спідницю.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Вбрання Кейт доповнила капелюшком від Jane Taylor, сережками з перлами Annoushka та брошкою з двома рядами великих перлин.

Реклама

Принцеса Кейт, принц Вільям, принц Гаррі / © Associated Press

2015 рік

Кетрін з’явилася на заході лише через місяць після народження своєї другої дитини — принцеси Шарлотти. Вона з’явилася на параді в чарівному вбранні Catherine Walker, виконаному в ретроестетиці.

Принцеса Кейт та королева Камілла / © Associated Press

Сукня-пальто вільного фасону мала рукави три чверті та квітковий принт. Цей романтичний образ Кейт доповнила білим капелюшком від Sylvia Fletcher, який носила трохи на бік.

Принцеса Кейт, принц Гаррі, королева Камілла та принцеса Євгенія / © Associated Press

2016 рік

Того року вона повернулася до улюбленого бренду і одягла ту ж білу сукню-пальто від McQueen, в яку носила на хрестинках принцеси Шарлотти.

Принцеса Кейт та королева Камілла / © Associated Press

Це була ніжна, елегантна і жіночна сукня, яку принцеса Уельська носила в поєднанні з неймовірним капелюшком прикрашеним великою трояндою від бренду Philip Treacy. Також у її образі були присутні сережки від Balenciaga та підвіска від Mappin & Webb.

Реклама

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Associated Press

2017 рік

Вбрання цього року кардинально відрізнялося від того, що Кейт одягала на парад раніше. Принцеса з’явилася на заході в рожевій сукні від McQueen зі складками на ліфі, спідниці та талії.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Капелюшок Кейт був від Jane Taylor із хитромудрою аплікацією з тканини. Також принцеса одягла діамантові сережки у вигляді крапель, які їй позичила королева Єлизавета.

Принцеса Кейт, принц Вільям, принц Джордж та принцеса Шарлотта / © Associated Press

2018 рік

Цього разу вбрання McQueen було блакитне і без візерунків. Принцеса носила сукню з квадратним декольте та підкресленою талією.

Принцеса Кейт та королева Камілла / © Associated Press

Блакитний колір в образі домінував, адже також у цьому відтінку був і його креативний капелюшок від Juliette Botterill та прикраси від Kiki Mcdonough — сережки та підвіска з топазами.

Реклама

Принцеса Кейт, принц Гаррі, Меган Маркл та королева Камілла / © Associated Press

2019 рік

І цього разу вона сяяла в McQueen, але вже жовтого кольору. Вбрання мало V-подібне декольте прикрашене складками, а на талії була баска.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Цей ніжний і сонячний образ принцеса доповнила капелюшком з квітами від Philip Treacy, а також прикрасами — діамантовою підвіскою-хрестом та сережками з перлів і діамантів королеви Єлизавети.

2022 рік

Кейт сяяла на параді в білій сукні-пальті від McQueen з ґудзиками на талії.

Принцеса Кейт та королева Камілла / © Associated Press

Образ вона доповнила синьо-білим капелюшком від Philip Treacy та гарними коштовностями, що належали принцесі Діані. Також у цьому образі був присутній клатч від Strathberry.

Реклама

Принцеса Кейт, принц Вільям та їхні діти / © Associated Press

2023 рік

Цього року Кейт здивувала всіх, як ніколи. Принцеса Уельська вибрала вбрання зеленого кольору ще й від бренду Andrew GN. Її оригінальна сукня-пальто була прикрашена великими квадратними ґудзиками. Також вона одягла крислатий зелений капелюшок від Philip Treacy і прикраси принцеси Діани.

Принцеса Кейт та королева Камілла / © Associated Press

Вперше на цей захід Кейт прикріпила до вбрання золоту брошку у вигляді конюшини від Cartier, яка прикрашена маленьким смарагдом.

Принцеса Кейт, принц Вільям та їхні діти / © Associated Press

2024 рік

Це був вихід, якого всі дуже чекали, адже Кейт повернулася до громадського життя, після лікування раку. Вона прибула на захід у приталеній сукні білого кольору із бантом від Jenny Packham.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Її голову прикрашав жіночний капелюшок лаконічного дизайну від Philip Treacy. Також принцеса Уельська доповнила образ перлинними сережками та білими туфлями Jimmy Choo, на грудях у Кейт була брошка полку Ірландської гвардії.

Реклама

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images