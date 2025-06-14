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Прекрасна Кейт: згадуємо усі образи принцеси Уельської на параді Trooping the Colour
Практично щороку принцеса тішить нас своїм гарним вбранням на цьому особливому для королівської сім’ї заході.
Протягом багатьох років у Великій Британії проходить яскравий парад Trooping the Colour, участь у якому беруть члени королівської родини. Це церемоніальний захід, який проводиться у Лондоні на честь офіційного дня народження британського суверена.
Починаючи від 2011 року, після весілля з принцом Вільямом, на балконі Букінгемського палацу почала з’являтись і Кетрін — його дружина. Оскільки Кейт швидко завоювала любов мільйонів людей по всьому світу, то її появу на параді завжди чекають з великим трепетом і цікавістю, зокрема через її елегантне, красиве і жіночне вбрання та милі капелюшки.
Пропонуємо подивитися на всі образи прекрасної Кейт, які вона демонструвала цього особливого для британців дня.
2011 рік
Кейт з’явилася на своєму першому параді у вбранні білого кольору. Вона носила сукню-пальто від McQueen, бренду, який також створив її чудову весільну сукню.
Вбрання було прикрашене багатоярусними воланами. Образ Кейт доповнював капелюшок від Sylvia Fletcher чорного кольору.
2012 рік
Цього разу Кетрін віддала перевагу прямій сукні блакитного кольору і в квітковий принт, яка була від бренду Erdem із круїзної колекції 2012 року.
У сукні був оригінальний комір, а доповнила вона лук хитромудрим блакитним капелюшком з бантом від Jane Corbett. Також у руках Кейт був невеликий клатч від McQueen.
2013 рік
Цього року Кетрін з’явилася на заході вагітною своєю першою дитиною — принцом Джорджем. Вона вирішила не акцентувати увагу на животі, тому одягла вільне пастельно-рожеве пальто від McQueen із рукавами три чверті та милим коміром. Також її вбрання прикрашали гарні ґудзики.
Цю сукню королівська особа доповнила рожевим ніжним капелюшком від Jane Corbett, перлинними сережками Annoushka та клатчем McQueen.
2014 рік
І знову вона вийшла на публіку в McQueen, але цього разу у жакардовому костюмі, який включав жакет із креативним коміром та спідницю.
Вбрання Кейт доповнила капелюшком від Jane Taylor, сережками з перлами Annoushka та брошкою з двома рядами великих перлин.
2015 рік
Кетрін з’явилася на заході лише через місяць після народження своєї другої дитини — принцеси Шарлотти. Вона з’явилася на параді в чарівному вбранні Catherine Walker, виконаному в ретроестетиці.
Сукня-пальто вільного фасону мала рукави три чверті та квітковий принт. Цей романтичний образ Кейт доповнила білим капелюшком від Sylvia Fletcher, який носила трохи на бік.
2016 рік
Того року вона повернулася до улюбленого бренду і одягла ту ж білу сукню-пальто від McQueen, в яку носила на хрестинках принцеси Шарлотти.
Це була ніжна, елегантна і жіночна сукня, яку принцеса Уельська носила в поєднанні з неймовірним капелюшком прикрашеним великою трояндою від бренду Philip Treacy. Також у її образі були присутні сережки від Balenciaga та підвіска від Mappin & Webb.
2017 рік
Вбрання цього року кардинально відрізнялося від того, що Кейт одягала на парад раніше. Принцеса з’явилася на заході в рожевій сукні від McQueen зі складками на ліфі, спідниці та талії.
Капелюшок Кейт був від Jane Taylor із хитромудрою аплікацією з тканини. Також принцеса одягла діамантові сережки у вигляді крапель, які їй позичила королева Єлизавета.
2018 рік
Цього разу вбрання McQueen було блакитне і без візерунків. Принцеса носила сукню з квадратним декольте та підкресленою талією.
Блакитний колір в образі домінував, адже також у цьому відтінку був і його креативний капелюшок від Juliette Botterill та прикраси від Kiki Mcdonough — сережки та підвіска з топазами.
2019 рік
І цього разу вона сяяла в McQueen, але вже жовтого кольору. Вбрання мало V-подібне декольте прикрашене складками, а на талії була баска.
Цей ніжний і сонячний образ принцеса доповнила капелюшком з квітами від Philip Treacy, а також прикрасами — діамантовою підвіскою-хрестом та сережками з перлів і діамантів королеви Єлизавети.
2022 рік
Кейт сяяла на параді в білій сукні-пальті від McQueen з ґудзиками на талії.
Образ вона доповнила синьо-білим капелюшком від Philip Treacy та гарними коштовностями, що належали принцесі Діані. Також у цьому образі був присутній клатч від Strathberry.
2023 рік
Цього року Кейт здивувала всіх, як ніколи. Принцеса Уельська вибрала вбрання зеленого кольору ще й від бренду Andrew GN. Її оригінальна сукня-пальто була прикрашена великими квадратними ґудзиками. Також вона одягла крислатий зелений капелюшок від Philip Treacy і прикраси принцеси Діани.
Вперше на цей захід Кейт прикріпила до вбрання золоту брошку у вигляді конюшини від Cartier, яка прикрашена маленьким смарагдом.
2024 рік
Це був вихід, якого всі дуже чекали, адже Кейт повернулася до громадського життя, після лікування раку. Вона прибула на захід у приталеній сукні білого кольору із бантом від Jenny Packham.
Її голову прикрашав жіночний капелюшок лаконічного дизайну від Philip Treacy. Також принцеса Уельська доповнила образ перлинними сережками та білими туфлями Jimmy Choo, на грудях у Кейт була брошка полку Ірландської гвардії.