"Прокляті тіари" Віндзорів: яких прикрас королівським особам краще уникати

Єлизавета Боуз-Лайон та принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Тіара «Полуничний лист» Гессен

З усіх британських королівських тіар — тіара Гессен «Полуничний лист» є однією з найсумніших. Ця діадема, прикрашена діамантовим листям і листям суниці, була створена принцом Альбертом (чоловіком королеви Вікторії) 1861 року, швидше за все, як весільний подарунок для його другої дочки - принцеси Аліси, згідно з даними Королівської колекції.

Відомо, що принц Альберт не потрапив на весілля. Він помер від черевного тифу 14 грудня 1861 року. А його доньку, яка отримала тіару у подарунок, також спіткала трагічна доля. Двоє із чотирьох дітей Аліси від чоловіка, Людовіка IV, великого герцога Гессенського, померли в ранньому віці. Принц Фрідріх помер у віці 3 років 1873 року, впавши з вікна, а принцеса Марія померла 1878 року від дифтерії. Принцеса Аліса померла від тієї самої хвороби, що і її дочка, у віці 35 років 14 грудня 1878 - того ж дня, коли помер її батько принц Альберт.

У спадок ця тіара дісталася її синові Ернесту. Як пише журнал Tatler, він позичив прикрасу своїй першій дружині, великій княгині Вікторії Меліті, для коронації царя Миколи II. Єдина дитина пари померла від тифу, і незабаром вони розлучилися.

Ернест одружився вдруге на Елеонорі Сольмс-Гогенсольмс-Ліхській 1905 року. Їхній старший син, Георг Донат, спадковий великий герцог Гессенський, одружився з принцесою Сесилії Грецькою та Данською, сестрою покійного принца Філіпа, герцога Единбурзького. Потім вона одягла тіару на коронацію короля Георга VI 1937 року, перш ніж трагедія спіткала її сім'ю.

6 листопада 1937 року у Сесілії почалися передчасні пологи під час поїздки на весілля брата її чоловіка, що змусило літак, у якому вона летіла, здійснити дострокову посадку. Літак розбився, загинули всі, хто знаходився на борту, включаючи Елеонору, Георга, Сесілію та їхніх двох синів.

В даний час тіара, яка була знайдена в уламках літака, що розбився, зберігається у Фонді будинку Гессенських.

Тіара «Східне коло»

Створена Гаррардом 1853 року, ця тіара є однією з найстаріших, колись створених для королівської родини. Прикрашена квітами лотоса та арками у стилі Моголів, тіара спочатку була розроблена з використанням 2600 діамантів та безлічі опалів - за чутками, це був улюблений елемент тіари принца Альберта, який замовив її для своєї дружини, королеви Вікторії.

Невістка Вікторії, королева Олександра Данська, яка успадкувала тіару як дружина короля Едуарда VII, розпорядилася прибрати опали, оскільки вони вийшли з моди через асоціацію цього дорогоцінного каменю з нещастям. Принцеса Олександра замовила відновлення тіари 1902 року, замінивши всі опали колекцією бірманських рубінів, які також належали її свекрусі, і прибравши кілька арок, щоб зменшити її розмір.

Тіара «Східний обруч» від того часу передавалася у спадок у монархії, оскільки королева Вікторія у своєму заповіті вказала, що східний обруч мають носити лише королеви та майбутні королеви.

Тіара залишалася у володінні королеви-матері Єлизавети до її смерті 2002 року, після чого перейшла до її дочки, королеви Єлизавети II.

Зараз побачити тіару можна на принцесі Уельській Кетрін. Вона носила її на державному банкеті 3 грудня 2025 року.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Володимирська тіара

Тіара Великої княгині Володимирської була улюбленою прикрасою покійної королеви Єлизавети II.

Перш ніж потрапити до британської королівської колекції, тіара, виготовлена Боліним, належала своїй тезці, великій княгині Марії Павлівні, дружині великого російського князя Володимира Олександровича і тітці царя Миколи II за шлюбом. Вона замовила цю прикрасу з діамантів та перлів на честь свого весілля.

Однак це не стало провісником успіху для великої княгині. Після вбивства царя Миколи II 1918 року Марія втекла з Володимирського палацу, залишивши тіару. Син Марії та британський арт-дилер пізніше, переодягнувшись робітниками, повернули прикраси та привезли їх до Англії.

Велика княгиня Марія Павлівна і королева Єлизавета II / © Getty Images

Марія ніколи більше не бачила тіару. Після її смерті тіару успадкувала її дочка велика княгиня Олена Володимирівна.

Олена, яка була одружена з бідним принцом Миколою Грецьким і Данським, потім продала цей виріб королеві-матері, яка передала його королеві Єлизаветі II.

Королева продовжувала носити цю прикрасу, яку вона замовила заново, щоб перли можна було міняти місцями зі смарагдами або без дорогоцінного каміння протягом усього свого правління. Це була остання тіара, яку вона одягла перед своєю смертю 8 вересня 2022 року.

Алмаз Кох-і-Нур

Єлизавета Боуз-Лайон - мати королеви Єлизавети II - носила проклятий дорогоцінний камінь, відомий як Кох-і-Нур, або діамант гори світла, в день коронації її чоловіка короля Георга VI 1937 року.

Коронація короля Георга VI / © Associated Press

Цей камінь вагою 105 карат був знайдений на березі священної річки Крішна на півдні Індії близько 800 років тому, після чого століттями зберігався прихованим усередині золотої статуї в храмі індуїста, а потім переходив з рук в руки Перської, Афганської, Сикхської та Могольської імперій.

Вважалося, що всі чоловіки, які намагалися носити цей діамант, гинули «жахливою» смертю. Проте жінкам із королівських сімей пощастило більше: королева Вікторія придбала діамант 1849 року в рамках договору, який знаменує закінчення другої англо-сикхської війни, повідомляє NPR. Вважається, що жінки – особливо королеви-консорти – можуть безпечно носити Кох-і-Нур.

Алмаз Кох-і-Нур / © Getty Images

Королева-мати Єлизавета знову одягла корону на коронацію своєї доньки 1953 року, і востаннє її бачили на труні королеви-матері 2002 року.

Коронація королеви Єлизавети II / © Associated Press

2023 року цей алмаз спеціально не був включений до коронаційної корони королеви Камілли, оскільки Індія, Іран та Афганістан претендували на цей легендарний камінь. В даний час його виставлено в лондонському Тауері як частину британських королівських коштовностей.