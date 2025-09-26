ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Проста, але геніальна: весільна сукня принцеси Александри, яка актуальна і через 60 років

Принцеса Александра Кентська — не найпопулярніша з британських королівських осіб, проте її весілля було не менш розкішним, ніж у принцеси Анни чи Кейт Міддлтон.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Александра

Принцеса Александра / © Associated Press

Александра — єдина дочка принца Георга, герцога Кентського, і принцеси Марини Грецької і Датської, тобто вона є двоюрідною сестрою покійної королеви Єлизавети II. Її весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві 24 квітня 1963 року, а обранцем став Ангус Джеймс Брюс Огілві. Наречений подарував нареченій на заручини каблучку з сапфіром, оправленим у золото і доповненим діамантами по обидва боки.

Весілля пари стало подією світового масштабу — на ньому була присутня королівська сім’я, і його транслювали по телебаченню, завдяки чому його подивилися близько 200 мільйонів людей у багатьох країнах. Але головна увага завжди прикута до образу нареченої, а вона обрала для церемонії скромну сукню, яка навіть через 62 роки від дня вінчання має стильний і сучасний вигляд.

Принцеса Александра Кентська в день весілля / © Associated Press

Принцеса Александра Кентська в день весілля / © Associated Press

Однак якщо зараз такий вибір більше можна назвати класичною весільною сукнею, то для 1963 року — це було дуже просте вбрання, особливо для принцеси. Сукня вирізнялася винятковою простотою ліній. Александра під час вибору вбрання також порушила давню традицію, використавши тонке бавовняне мереживо з легким кремовим відтінком, замість звичного чисто білого.

Ліф сукні був обтислим і простим, з високим круглим вирізом і довгими рукавами, спідниця була прямою і гладенькою спереду, а ззаду розширювалася і перетворювалася на довгий шестиметровий шлейф. Мереживо у вбранні було із хитромудрим візерунком, що нагадував жолуді та дубове листя. Імовірно, такий візерунок було обрано не просто так, і він символізував силу, стійкість шлюбу й надію на продовження роду, адже жолуді та дубове листя традиційно мали геральдичне значення в королівській сім’ї. Називалося мереживо Valenciennes lace (валенсієнське мереживо) і це відомий вид високоякісного французького матеріалу. Його замовили з Франції і ввозили під особливою конфіденційністю — робилися спеціальні митні угоди, щоб преса не дізналася про доставку матеріалу і не вивідала, хто дизайнер і яким буде фасон.

Принцеса Александра Кентська в день весілля / © Associated Press

Принцеса Александра Кентська в день весілля / © Associated Press

Сукню розробив для нареченої ірландський дизайнер Джон Каванах і додав до неї незвичну деталь — шматок мережива від покійної бабусі нареченої, принцеси Ніколи Грецької і Данської. Також наречена одягла довгу фату, яку зшили з такого самого візерункового мережива, як і її ніжну сукню.

На голові принцеси сяяла тіара лондонського Сіті з діамантів, подарована її матері на весілля 1934 року. Завершували весільний образ ніжний класичний букеті білі туфлі.

Александра і Ангус були в шлюбі 41 рік — до смерті Огілві 2004 року. У них народилося двоє дітей — Джеймс і Марина.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie