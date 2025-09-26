Проста, але геніальна: весільна сукня принцеси Александри, яка актуальна і через 60 років

Принцеса Александра / © Associated Press

Реклама

Александра — єдина дочка принца Георга, герцога Кентського, і принцеси Марини Грецької і Датської, тобто вона є двоюрідною сестрою покійної королеви Єлизавети II. Її весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві 24 квітня 1963 року, а обранцем став Ангус Джеймс Брюс Огілві. Наречений подарував нареченій на заручини каблучку з сапфіром, оправленим у золото і доповненим діамантами по обидва боки.

Весілля пари стало подією світового масштабу — на ньому була присутня королівська сім’я, і його транслювали по телебаченню, завдяки чому його подивилися близько 200 мільйонів людей у багатьох країнах. Але головна увага завжди прикута до образу нареченої, а вона обрала для церемонії скромну сукню, яка навіть через 62 роки від дня вінчання має стильний і сучасний вигляд.

Принцеса Александра Кентська в день весілля / © Associated Press

Однак якщо зараз такий вибір більше можна назвати класичною весільною сукнею, то для 1963 року — це було дуже просте вбрання, особливо для принцеси. Сукня вирізнялася винятковою простотою ліній. Александра під час вибору вбрання також порушила давню традицію, використавши тонке бавовняне мереживо з легким кремовим відтінком, замість звичного чисто білого.

Реклама

Ліф сукні був обтислим і простим, з високим круглим вирізом і довгими рукавами, спідниця була прямою і гладенькою спереду, а ззаду розширювалася і перетворювалася на довгий шестиметровий шлейф. Мереживо у вбранні було із хитромудрим візерунком, що нагадував жолуді та дубове листя. Імовірно, такий візерунок було обрано не просто так, і він символізував силу, стійкість шлюбу й надію на продовження роду, адже жолуді та дубове листя традиційно мали геральдичне значення в королівській сім’ї. Називалося мереживо Valenciennes lace (валенсієнське мереживо) і це відомий вид високоякісного французького матеріалу. Його замовили з Франції і ввозили під особливою конфіденційністю — робилися спеціальні митні угоди, щоб преса не дізналася про доставку матеріалу і не вивідала, хто дизайнер і яким буде фасон.

Принцеса Александра Кентська в день весілля / © Associated Press

Сукню розробив для нареченої ірландський дизайнер Джон Каванах і додав до неї незвичну деталь — шматок мережива від покійної бабусі нареченої, принцеси Ніколи Грецької і Данської. Також наречена одягла довгу фату, яку зшили з такого самого візерункового мережива, як і її ніжну сукню.

На голові принцеси сяяла тіара лондонського Сіті з діамантів, подарована її матері на весілля 1934 року. Завершували весільний образ ніжний класичний букеті білі туфлі.

Александра і Ангус були в шлюбі 41 рік — до смерті Огілві 2004 року. У них народилося двоє дітей — Джеймс і Марина.