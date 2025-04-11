Просто і ніжно: історія весільної сукні останньої королеви Югославії, яку вона позичила

Весілля короля Югославії Петра та принцеси Греції Александри / © Associated Press

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У розпал Другої світової війни в Лондоні відбулася святкова подія — 20 березня 1944 одружилися король Югославії Петро II і принцеса Греції Александра. Весілля відбулося у посольстві Югославії.

Святкування минуло у Великій Британії, оскільки пара перебувала у вигнанні в Лондоні під час Другої світової війни.

Королева Александра / © Associated Press

Наречена одягла лаконічну та елегантну сукню, яка має чудовий вигляд і в наші дні. Це було вбрання із атласу перлинного відтінку з довгими рукавами, квадратним вирізом, а також шлейфом.

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Сукню принцеса не купувала, а згідно з її особистими записами та спогадами, вона позичила її у родичів — Александра одягла сукню британки леді Мері Лігон, дружини нащадка Романових — князя Всеволода, який втік у дитинстві з Петербурга. Вони в ті роки також жили в Лондоні. Гарну мереживну фату їй позичила Марина, герцогиня Кентська.

Британський король Георг VI, який виконував обов’язки шафера, король Петро, королева Александра та король Норвегії Гокон / © Associated Press

Оскільки наречена була трохи вищою за чоловіка, вона взула туфлі на невисоких підборах, а також відмовилася від тіари. За її словами, «вона не хотіла височыти над ним». Довгу фату вона закріпила ніжними прикрасами у вигляді квітів апельсина.

Весілля короля Югославії Петра та принцеси Греції Александри / © Associated Press

Серед присутніх королівських гостей та родичів були король Георг VI (хрещений батько короля Петра та батько Єлизавети II) та королева Єлизавета, король Норвегії Гокон, король Греції Георг II (дядько нареченої), королева Нідерландів Вільгельміна та принц Бернхард Нідерландський, герцогиня Кентська (двоюрідна сестра нареченої).

Герцог Глостерський, герцогиня Кентська, король Великої Британії Георг VI, король Петро, король Норвегії Гокон, королева Александра, принцеса Абасія, король Греції Георг, принц Бернхардт Нідерландський, королева Великої Британії Єлизавета, принц Томислав та королева Нідерландів / © Associated Press

Через рік Александра народила свого єдиного сина Александра, наслідного принца Югославії. Однак щастя сім’ї було недовгим: 29 листопада 1945 року маршал Тіто проголосив Соціалістичну Федеративну Республіку Югославія, і Александра залишилася без корони. Скасування югославської монархії мало дуже серйозні наслідки для королівського подружжя. Без копійки в кишені і не здатний пристосуватися до ролі простого громадянина, Петро II звернувся до алкоголю та численних зв’язків з іншими жінками. Пригноблена поведінкою чоловіка, Александра нехтувала сином і зробила кілька спроб самогубства.

Петро багато років страждав від цирозу печінки. Помер він у денверській лікарні 3 листопада 1970 року, після невдалої пересадки печінки. Після смерті чоловіка, здоров’я Александри продовжувало погіршуватися. Вона померла від раку 1993 року.