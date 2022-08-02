Провал чи успіх: історія сукні "Елвіс" принцеси Діани, яку вона одягала в Китаї

Цю сукню багато критикували, але в результаті вона стала одним із культових вбрань "народної принцеси" і була продана за величезні гроші.
У роки, коли принцеса Діана була членом британської королівської родини, вона намагалася відповідати покладеному на неї статусу, адже кожен її крок та образ активно обговорювалися у пресі. Тому Діана детально продумувала своє вбрання, особливо для закордонних турів.
Так 1989 року, ще коли Уельська була одружена з принцом Чарльзом, разом із чоловіком вона вирушила до Китаю з офіційним триденним візитом з нагоди відкриття Гонконзького культурного центру. Одним із вбрань, яке вона одягла, стала довга біла сукня з болеро.
Спеціально для поїздки це вбрання було створено дизайнеркою леді Діани - француженкою Кетрін Волкер. Сукня мала простий приталений силует - такі в ті роки дуже полюбила леді Ді, поступово відмовляючись від пишних спідниць та бантів. Сукня та болеро швачки Волкер повністю вручну розшили білими перлинами - це була данина поваги Піднебесній.
"Кожного разу, коли я бачила принцесу в цій сукні, я не могла не відчувати, що ніхто інший не зміг би носити цю сукню і болеро. Вона сяяла у сукні, і сукня сяяла навколо неї", - розповіла Волкер своїй книжці "Кетрін Вокер: автобіографія приватного кутюр'є Діани, принцеси Уельської".
Особливої уваги в цьому ансамблі заслужило болеро з коміром-стійкою та рукавами до ліктя. Назву образу дала сама принцеса Уельська, відзначивши якось, це сукня "Елвіс", а все через болеро, яке шалено нагадувало культовий білий костюм короля рок-н-ролу. Та й сяяв цей ансамбль не менше, ніж той, що носив співак.
Доповнили образ Діани знаменита тіара "Вузлики кохання", яка була створена для королеви Марії 1914 року майстрами ювелірного Дому Garrard, сатиновими туфлями, клатчем, сережками-краплями теж із перлами та браслетом (ці прикраси зараз належать герцогині Кембриджській).
Попри те, що Діана в цьому ансамблі мала дуже гламурний та милий вигляд, багато модних критиків того часу її вечірній аутфіт розкритикували. Однією з претензій до образу було те, що принцеса поєднала настільки багато прикрашену сукню з перловою короною і буквально губилася у цьому вбранні. Та цей же лук леді Ді повторила того ж року, коли одягла на British Fashion Awards, замінивши лише прикраси та зробивши інше укладання.
Незадовго до своєї смерті 1997 року Діана вирішила розпродати гардероб на аукціоні Christie's, а виручені кошти передати на боротьбу зі СНІДом та раком грудей. Одним із вбрань, яке вона передала для продажу, була ця сукня розшита перлинами. Але за спогадами кураторки Christie's Мередіт Етерінгтон-Сміт, одним із критиків цього образа був старший син Діани - принц Вільям. Підлітку зовсім не подобалася ця сукня "Мамо, це надто жахливо, щоб продавати", - заявив він тоді.
Все ж Діана виставила вбрання на продаж і заробила на добру справу 151 тисячу доларів. Покупцем стала компанія The Franklin Mint, яка займалася випуском сувенірної продукції із зображеннями принцеси. Наразі сукня зберігається у лондонському музеї Вікторії та Альберта.
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