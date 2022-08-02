Провал чи успіх: історія сукні "Елвіс" принцеси Діани, яку вона одягала в Китаї

Цю сукню багато критикували, але в результаті вона стала одним із культових вбрань "народної принцеси" і була продана за величезні гроші.

У роки, коли принцеса Діана була членом британської королівської родини, вона намагалася відповідати покладеному на неї статусу, адже кожен її крок та образ активно обговорювалися у пресі. Тому Діана детально продумувала своє вбрання, особливо для закордонних турів.

Так 1989 року, ще коли Уельська була одружена з принцом Чарльзом, разом із чоловіком вона вирушила до Китаю з офіційним триденним візитом з нагоди відкриття Гонконзького культурного центру. Одним із вбрань, яке вона одягла, стала довга біла сукня з болеро.

Спеціально для поїздки це вбрання було створено дизайнеркою леді Діани - француженкою Кетрін Волкер. Сукня мала простий приталений силует - такі в ті роки дуже полюбила леді Ді, поступово відмовляючись від пишних спідниць та бантів. Сукня та болеро швачки Волкер повністю вручну розшили білими перлинами - це була данина поваги Піднебесній.

Принцеса Діана, 1989 рік / Фото: Getty Images

"Кожного разу, коли я бачила принцесу в цій сукні, я не могла не відчувати, що ніхто інший не зміг би носити цю сукню і болеро. Вона сяяла у сукні, і сукня сяяла навколо неї", - розповіла Волкер своїй книжці "Кетрін Вокер: автобіографія приватного кутюр'є Діани, принцеси Уельської".

Особливої уваги в цьому ансамблі заслужило болеро з коміром-стійкою та рукавами до ліктя. Назву образу дала сама принцеса Уельська, відзначивши якось, це сукня "Елвіс", а все через болеро, яке шалено нагадувало культовий білий костюм короля рок-н-ролу. Та й сяяв цей ансамбль не менше, ніж той, що носив співак.

Сукня принцеси Діани "Елвіс" / Фото: Associated Press

Доповнили образ Діани знаменита тіара "Вузлики кохання", яка була створена для королеви Марії 1914 року майстрами ювелірного Дому Garrard, сатиновими туфлями, клатчем, сережками-краплями теж із перлами та браслетом (ці прикраси зараз належать герцогині Кембриджській).

Сукня принцеси Діани "Елвіс" / Фото: Getty Images

Попри те, що Діана в цьому ансамблі мала дуже гламурний та милий вигляд, багато модних критиків того часу її вечірній аутфіт розкритикували. Однією з претензій до образу було те, що принцеса поєднала настільки багато прикрашену сукню з перловою короною і буквально губилася у цьому вбранні. Та цей же лук леді Ді повторила того ж року, коли одягла на British Fashion Awards, замінивши лише прикраси та зробивши інше укладання.

Незадовго до своєї смерті 1997 року Діана вирішила розпродати гардероб на аукціоні Christie's, а виручені кошти передати на боротьбу зі СНІДом та раком грудей. Одним із вбрань, яке вона передала для продажу, була ця сукня розшита перлинами. Але за спогадами кураторки Christie's Мередіт Етерінгтон-Сміт, одним із критиків цього образа був старший син Діани - принц Вільям. Підлітку зовсім не подобалася ця сукня "Мамо, це надто жахливо, щоб продавати", - заявив він тоді.

Сукня принцеси Діани "Елвіс" / Фото: Associated Press

Все ж Діана виставила вбрання на продаж і заробила на добру справу 151 тисячу доларів. Покупцем стала компанія The Franklin Mint, яка займалася випуском сувенірної продукції із зображеннями принцеси. Наразі сукня зберігається у лондонському музеї Вікторії та Альберта.

Сукня принцеси Діани "Елвіс" / Фото: Associated Press

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