Прикраса, яку не бачили вже 100 років: що сталося з чокером-сіткою королеви Александри

Королева Александра / © Getty Images

Британська королева Александра була великою прихильницею кольє-чокерів, однак її улюбленим був чокер, який вона замовила 1904 року у знаменитого бренду Cartier. Спочатку ця прикраса, виконана у вигляді сітки, мала знімні підвіски з рубінів і смарагдів та складалася з діамантів. Камені були подаровані їй індійськими махараджами.

Королева Александра в улюбленому чокері / © Getty Images

Після смерті королеви 1925 року прикрасу успадкувала її невістка, королева Марія Текська, однак вона внесла у неї зміни: замінила рубінові та смарагдові підвіски на діамантові.

Марія Текська в успадкованому чокері, який трохи змінила / © Getty Images

Марія Текська носила цей чокер дуже часто, очевидно, він теж був її улюбленим.

Після смерті Марії 1953 року прикраса перейшла у спадок до її онучки — покійної королеви Єлизавети II, але вона ніколи її не носила. Чокер більше ніколи не бачили на публіці і, за чутками, він і досі зберігається в колекції коронних коштовностей. Тож, можливо, ми ще побачимо цю розкішну річ, наприклад, на принцесі Кейт чи королеві Каміллі.