Прикраси зі змістом: улюблені ювелірні вироби принцеси Кейт, створені на честь її трьох дітей
Принцеса Уельська, як і будь-яка жінка, а тим паче — королівська особа, любить прикраси. Сьогодні ми розповімо не просто про прикраси Кетрін, а про ті ювелірні вироби, які були створені спеціально для неї та мають глибокий зміст.
У принцеса Уельської є численні намиста з ініціалами її дітей, багато з яких створено ювелірною дизайнеркою Даніеллою Дрейпер.
Підвіска Gold Midnight Moon
Від британського бренду Daniella Draper у Кетрін є намисто з підвіскою у вигляді золотого диска, яке називається «Північний місяць». На ньому вигравіровано ініціали її синів Джорджа та Луї, «G» і «L», а також доньки Шарлотти — «С». Підвіска виготовлена з переробленого цілісного 9-каратного жовтого золота та прикрашена ручним гравіюванням. Її вартість — 1 700 доларів. Принцеса Уельська носить цю прикрасу від початку 2020 року.
Підвіска Fixed Alphabet
Ще одне улюблене намисто від цього бренду — золотий ланцюжок із трьома підвісними літерами, теж ініціалами дітей Кейт. Називається він Fixed Alphabe і прикрашений підвісками G, C та L, тобто першими літерами імен її дітей. Колекція Alphabet від Daniella Drape виготовлена з переробленого цілісного 9-каратного жовтого золота. Вартість виробу — близько 650 доларів. Це одна з улюблених прикрас принцеси, яку вона доволі часто носить на публічні виходи.
Сережки-підвіски від Kiki McDonough
2016 року принцеса Уельська вперше наділа овальні сережки-підвіски від Kiki McDonough. Тоді журнал People повідомив, що ця прикраса вартістю 4 995 доларів була виготовлена на замовлення і є подарунком після народження принцеси Шарлотти — єдиної доньки Кейт і Вільяма. Поєднання зеленого турмаліну та зеленого аметиста робить ці сережки тонким знаком поваги до дівчинки.
Сережки-підвіски з рубінами від G Collins and Sons
Пара сережок-підвісок від G Collins and Sons, які принцеса неодноразово надівала, прикрашена рубінами, оточеними діамантами — так званим каменем народження її первістка, принца Джорджа. Вартість прикраси оцінюється в 100 000 доларів, а журнал Tatler повідомив, що ці блискучі сережки, ймовірно, є даниною поваги її старшому синові.
Кольє з ініціалами від бренду All The Falling Stars
Кольє з ініціалами від бренду All The Falling Stars, як й інші її намиста з ініціалами, прикрашене літерами «G», «C» та «L», кожна з яких вигравірувана на золотому диску. Згідно з інформацією на сайті бренду, воно продається за 161 долар, що є досить бюджетним варіантом, і виготовлене з 14-каратного золота.
