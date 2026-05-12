Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Прикраси зі змістом: улюблені ювелірні вироби принцеси Кейт, створені на честь її трьох дітей

Принцеса Уельська, як і будь-яка жінка, а тим паче — королівська особа, любить прикраси. Сьогодні ми розповімо не просто про прикраси Кетрін, а про ті ювелірні вироби, які були створені спеціально для неї та мають глибокий зміст.

Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

У принцеса Уельської є численні намиста з ініціалами її дітей, багато з яких створено ювелірною дизайнеркою Даніеллою Дрейпер.

Підвіска Gold Midnight Moon

Підвіска Gold Midnight Moon / © Getty Images

Від британського бренду Daniella Draper у Кетрін є намисто з підвіскою у вигляді золотого диска, яке називається «Північний місяць». На ньому вигравіровано ініціали її синів Джорджа та Луї, «G» і «L», а також доньки Шарлотти — «С». Підвіска виготовлена ​​з переробленого цілісного 9-каратного жовтого золота та прикрашена ручним гравіюванням. Її вартість — 1 700 доларів. Принцеса Уельська носить цю прикрасу від початку 2020 року.

Підвіска Fixed Alphabet

Підвіска Fixed Alphabet / © Getty Images

Ще одне улюблене намисто від цього бренду — золотий ланцюжок із трьома підвісними літерами, теж ініціалами дітей Кейт. Називається він Fixed Alphabe і прикрашений підвісками G, C та L, тобто першими літерами імен її дітей. Колекція Alphabet від Daniella Drape виготовлена ​​з переробленого цілісного 9-каратного жовтого золота. Вартість виробу — близько 650 доларів. Це одна з улюблених прикрас принцеси, яку вона доволі часто носить на публічні виходи.

Сережки-підвіски від Kiki McDonough

Сережки-підвіски від Kiki McDonough / © Getty Images

2016 року принцеса Уельська вперше наділа овальні сережки-підвіски від Kiki McDonough. Тоді журнал People повідомив, що ця прикраса вартістю 4 995 доларів була виготовлена на замовлення і є подарунком після народження принцеси Шарлотти — єдиної доньки Кейт і Вільяма. Поєднання зеленого турмаліну та зеленого аметиста робить ці сережки тонким знаком поваги до дівчинки.

Сережки-підвіски з рубінами від G Collins and Sons

Сережки-підвіски з рубінами від G Collins and Sons / © Getty Images

Пара сережок-підвісок від G Collins and Sons, які принцеса неодноразово надівала, прикрашена рубінами, оточеними діамантами — так званим каменем народження її первістка, принца Джорджа. Вартість прикраси оцінюється в 100 000 доларів, а журнал Tatler повідомив, що ці блискучі сережки, ймовірно, є даниною поваги її старшому синові.

Кольє з ініціалами від бренду All The Falling Stars

Кольє All The Falling Stars / © Getty Images

Кольє з ініціалами від бренду All The Falling Stars, як й інші її намиста з ініціалами, прикрашене літерами «G», «C» та «L», кожна з яких вигравірувана на золотому диску. Згідно з інформацією на сайті бренду, воно продається за 161 долар, що є досить бюджетним варіантом, і виготовлене з 14-каратного золота.

Раніше ми розповідали, які прикраси має 11-річна донька принцеси Кейт — принцеса Шарлотта.

