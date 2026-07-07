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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
3 хв

Принцеса Катаріна-Амалія: як змінився стиль нідерландської спадкоємиці престолу

22-річна спадкоємиця нідерландського престолу — принцеса Катаріна-Амалія — за останні кілька років помітно змінилася. Ці перетворення торкнулися всього, починаючи від стилю принцеси і закінчуючи тим, які світські раути тепер відвідує донька короля Віллема-Олександра та королеви Максими.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Стала носити штанні костюми

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Стиль принцеси з часом зазнав виразних змін. Вона стала частіше з’являтися на публіці у штанних костюмах, обираючи водночас яскраві відтінки. Саме в такому вбранні насиченого кольору стиглої вишні Катаріна-Амалія приїжджала на святкування Дня короля в Доккумі. Образ тоді вона доповнила туфлями-човниками з замші, великими золотими сережками та тонкою золотою підвіскою на шиї.

Полюбляє сукні та кейп-пальта, як у її матері — королеви Максими

Принцеси Катаріна-Амалія та Єлизавета Бельгійська / © Getty Images

Принцеси Катаріна-Амалія та Єлизавета Бельгійська / © Getty Images

Дуже гарну й елегантну сукню, яка ідеально сиділа по фігурі, Амалія одягала на церемонію зречення престолу великого герцога Анрі Люксембурзького і сходження на престол Його Королівської Високості спадкового принца Гійома. Того дня принцеса була одягнена в гарну темно-червону сукню по фігурі, зверху мала довге бордове пальто без коміра, а в руках у неї були клатч і шкіряні рукавички, підібрані до тону вбрання. Образ вийшов неймовірно елегантним, і це не єдиний раз, коли принцеса Оранська обирала подібні пальта або пальта-кейпи.

Взяла любов матері — королеви Максими — до екзотичних капелюхів

Головний убір у вигляді капелюха — ще один з улюблених елементів у гардеробі принцеси Катаріни-Амалії, і цю любов вона також перейняла від своєї матері Максими.

У цікавому кремовому капелюсі з широкими крисами дівчина з’явилася на балконі палацу Нордейнде під час Дня принцес — відкриття парламентського року 2025-го в Гаазі. Тоді вона поєднала його з рукавичками до тону та великими золотими сережками у вухах, а також була одягнена в сукню з кейпом, яка чудово сиділа по фігурі.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Дуже цікавого дизайну капелюх принцеса наділа на церемонію вручення штандарта гусарському полку імені принцеси Катаріни-Амалії в Амерсфорті. Тоді Її Високість поєднала аксесуар із червоною сукнею у принт і прозорими рукавами, а також відповідними клатчем і рукавичками однакового кольору.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Любить яскраві відтінки, як і її мати — королева Максима

Переконатися в цьому можна, глянувши на малиновий штанний костюм, який принцеса Амалія одягала на святкуванні Дня короля 27 квітня 2023 року в Роттердамі. Її бездоганний образ доповнював зелений клатч, який вона тримала під пахвою, а він своєю чергою чудово гармоніював із зеленою сукнею і капелюшком королеви Максими.

Принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима / © Getty Images

Тіара — її новий улюблений аксесуар для прийомів

І, звісно ж, тіара — дуже знаковий елемент образу для принцеси. Катаріна-Амалія вже кілька разів з’являлася в тіарах на урочистих бенкетах і державних вечерях.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Як спадкова принцеса, вона перша з трьох доньок короля і королеви Нідерландів отримала дозвіл носити цей ювелірний виріб. А нещодавно такої честі вперше удостоїлася і її молодша сестра — принцеса Аріана.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Коментарі
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