Принцеса Уельська у штанних костюмах: шість стильних образів майбутньої королеви

Принцеса Уельська / © Getty Images

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Експерти кажуть, що вся річ у статусі Кейт, який змінився з герцогині Кембриджської на принцесу Уельську від моменту смерті королеви Єлизавети II та сходження на престол короля Чарльза III.

Стилісти Кетрін підбирають їй ефектні ділові луки в штанних костюмах, які чудово відповідають її майбутній ролі королеви-консорта.

Оливковий костюм від Victoria Beckham

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса приїхала на церемонію British Fashion Council British Design у травні 2025 року, щоб вручити премію королеви Єлизавети II, і була одягнена в оливковий штанний костюм від Victoria Beckham. Діловий ансамбль складався з подовженого однобортного жакета та широких штанів з характерним оздобленням накладних кишень — ефектний і водночас елегантний вибір. Під жакет вона одягла білу блузку з рюшами від Knatchbull і взула туфлі-човники зі шкіри від Ralph Lauren.

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Ніжна пастель від Alexander McQueen

Принцеса Уельська / © Getty Images

У травні 2023 року під час відвідування Музею підкидьків для зустрічі з Королівським фондом Центру раннього дитинства принцеса Уельська була в пастельно-рожевому костюмі-двійці від Alexander McQueen, який складався з однобортного піджака і штанів-сигарет. Лук вона доповнила блузкою до тону, білим шкіряним поясом з перлинами від Camilla Elphick і білими туфлями Gianvito Rossi.

Сміливий червоний від Alexander McQueen

Принцеса Уельська і принц Вільям / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські в січні 2023 року відвідали прийом у лондонській штаб-квартирі BAFTA, де Кетрін виголосила промову з нагоди запуску її амбітної кампанії, спрямованої на підвищення уваги до розвитку дітей у ранньому віці. На публіці того дня вона з’явилася в червоному штанному костюмі від Alexander McQueen, червоних замшевих туфлях-човниках від Gianvito Rossi і з клатчем до тону від Miu Miu, доповнивши образ сережками-висячками від Chalk Jewellery.

Яскравий фіолетовий від Emilia Wickstead

Принцеса Уельська / © Getty Images

Яскравих відтінків у гардеробі принцеси Уельської стало так багато, що лише й встигай розглядати її образи. Цей фіолетовий костюм від Emilia Wickstead принцеса одягала вже двічі. Перший раз — у вересні 2021 року під час візиту до Лондондеррі, а потім, 2023-го, на перший Національний симпозіум «Формуючи нас» у Музеї дизайну в Лондоні. Костюм складається з двобортного піджака та прямих штанів.

Ніжний білий від Alexander McQueen

Принцеса Уельська / © Getty Images

Білий костюм Кейт від Alexander McQueen — чудовий приклад її прихильності до елегантного стилю. Вперше вона одягла це вбрання на Іграх Співдружності в серпні 2022 року, а пізніше з’явилася в ньому на чемпіонаті світу з регбі 2023-го, де змінила штани-сигарети на кльош.

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Стильна смужка від Holland Cooper

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Кейт мала бездоганний і стильний вигляд у двобортному костюмі в тонку смужку від Holland Cooper, коли відвідувала середню школу Фіцалан, святкуючи початок Місяця афроамериканської історії 3 жовтня 2023 року в Кардіффі, що в Уельсі. Вона поєднала його з білою блузкою та замшевими синіми туфлями-човниками на підборах.