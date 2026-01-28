- Дата публікації
Принцеса Уельська в картатих пальтах: улюблені образи Кейт
Клітинка — один із улюблених принтів принцеси Уельської Кетрін. Вона часто обирає для своїх публічних виходів картатий одяг і має в ньому розкішний вигляд. Ми згадуємо її найвдаліші «картаті» образи.
Синє пальто від Сhris Kerr
Нещодавно всі обговорювали новий образ принцеси Кетрін під час її візиту до Шотландії із принцом Вільямом. Вони відвідали місто Стірлінг, де в них було заплановано низку заходів. Там принцеса з’явилася в пальті синього кольору в клітинку, зшитому спеціально для неї на замовлення брендом Сhris Kerr, доповнивши вбрання светром з високим коміром з мериносової вовни від Hobbs London і чоботями на підборах Gianvito Rossi. Образ Кетрін фактично скопіювала її помічниця Наталі Берроуз, на що звернули увагу як фотографи, так і королівські шанувальники.
Стильний тренч
У травні 2021 року і теж у Шотландії ми бачили Кетрін у схожому довгому тренчі, коли вони з чоловіком приймали на заході у палаці Голірудгаус співробітників благодійної організації NHS Charities Together та NHS. Вбрання Кейт було із золотими ґудзиками та поясом, і ідеально поєднувалося із золотистою сукнею та смарагдовими замшевими туфлями на підборах та сапфіровими сережками з діамантами у вухах.
Смарагдова клітинка Alexander McQueen
Найчастіше принцеса Уельська обирає картаті луки саме для поїздок до Шотландії. 2019 року Кейт та Вільям відвідували музей Вікторії та Альберта в Данді після офіційного відкриття першого у Шотландії музею дизайну. Того дня Кетрін з’явилася на публіці в короткому пальті від Alexander McQueen, яке поєднувала зі смарагдовим шарфом на шиї, рукавичками та маленькою смарагдовою сумкою-валізою. Також Кетрін носила одні зі своїх улюблених сережок із сапфірами.
Сіре коротке картате пальто
2013 року, коли Кейт була вагітна своїм первістком — принцом Джорджем — вони відвідували з Вільямом Глазго, у Шотландії. Візит був до розважального центру Дональда Дьюара. Тоді Кетрін продемонструвала черговий картатий образ у короткому сірому однобортному пальті на ґудзиках у поєднанні з чорними щільними колготами та високими замшевими чоботями-човками на підборах. Образ доповнювали ті самі улюблені сапфірові сережки з діамантами з гарнітура, що й заручальна каблучка Кетрін.
Святковий від Miu Miu на Різдво
У грудні 2017 року Кетрін була вагітна третьою дитиною — принцом Луї — і відвідала різдвяну службу з королівською родиною в Сандрінгемі, обравши для виходу пальто у святково червоно-зелених квітах від Miu Miu. Двобортне пальто з золотими ґудзиками відмінно поєднувалося з хутряною шапкою (зі штучного хутра, зрозуміло) і щільними чорними колготами, а також підкреслювало вагітний живіт Кейт, що підростав.
