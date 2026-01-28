Принцеса Уельська в картатих пальтах: улюблені образи Кейт

Принцеса Уельська / © Getty Images

Синє пальто від Сhris Kerr

Принцеса Уельська / © Getty Images

Нещодавно всі обговорювали новий образ принцеси Кетрін під час її візиту до Шотландії із принцом Вільямом. Вони відвідали місто Стірлінг, де в них було заплановано низку заходів. Там принцеса з’явилася в пальті синього кольору в клітинку, зшитому спеціально для неї на замовлення брендом Сhris Kerr, доповнивши вбрання светром з високим коміром з мериносової вовни від Hobbs London і чоботями на підборах Gianvito Rossi. Образ Кетрін фактично скопіювала її помічниця Наталі Берроуз, на що звернули увагу як фотографи, так і королівські шанувальники.

Стильний тренч

Принцеса Уельська з чоловіком Вільямом / © Getty Images

У травні 2021 року і теж у Шотландії ми бачили Кетрін у схожому довгому тренчі, коли вони з чоловіком приймали на заході у палаці Голірудгаус співробітників благодійної організації NHS Charities Together та NHS. Вбрання Кейт було із золотими ґудзиками та поясом, і ідеально поєднувалося із золотистою сукнею та смарагдовими замшевими туфлями на підборах та сапфіровими сережками з діамантами у вухах.

Смарагдова клітинка Alexander McQueen

Принцеса Уельська / © Getty Images

Найчастіше принцеса Уельська обирає картаті луки саме для поїздок до Шотландії. 2019 року Кейт та Вільям відвідували музей Вікторії та Альберта в Данді після офіційного відкриття першого у Шотландії музею дизайну. Того дня Кетрін з’явилася на публіці в короткому пальті від Alexander McQueen, яке поєднувала зі смарагдовим шарфом на шиї, рукавичками та маленькою смарагдовою сумкою-валізою. Також Кетрін носила одні зі своїх улюблених сережок із сапфірами.

Сіре коротке картате пальто

Принцеса Уельська / © Getty Images

2013 року, коли Кейт була вагітна своїм первістком — принцом Джорджем — вони відвідували з Вільямом Глазго, у Шотландії. Візит був до розважального центру Дональда Дьюара. Тоді Кетрін продемонструвала черговий картатий образ у короткому сірому однобортному пальті на ґудзиках у поєднанні з чорними щільними колготами та високими замшевими чоботями-човками на підборах. Образ доповнювали ті самі улюблені сапфірові сережки з діамантами з гарнітура, що й заручальна каблучка Кетрін.

Святковий від Miu Miu на Різдво

Принцеса Уельська / © Getty Images

У грудні 2017 року Кетрін була вагітна третьою дитиною — принцом Луї — і відвідала різдвяну службу з королівською родиною в Сандрінгемі, обравши для виходу пальто у святково червоно-зелених квітах від Miu Miu. Двобортне пальто з золотими ґудзиками відмінно поєднувалося з хутряною шапкою (зі штучного хутра, зрозуміло) і щільними чорними колготами, а також підкреслювало вагітний живіт Кейт, що підростав.

