Пучки, кіски та банти: улюблені зачіски принцеси Шарлотти Уельської
Дочка принца і принцеси Уельських — 10-річна принцеса Шарлотта — вже понад п’ять років носить дуже схожі зачіски і обожнює заплітати волосся в кіски.
Цей стиль можна назвати вже «фірмовою зачіскою Шарлотти», яку дівчинка обирає для появи у світському суспільстві. Розглянемо докладніше, який вона має вигляд, і згадаємо, які ще зачіски носила принцеса.
Дві коси та бант
Улюблена зачіска принцеси Шарлотти — це дві коси, по одній з кожного боку голови, які до кінця з’єднуються в одну косу і доповнюються бантом.
Така зачіска має акуратний і охайний вигляд, волосся не плутається і не потрапляє в очі, що особливо важливо для публічних заходів та для фотографій, які роблять професійні фотографи.
З такою зачіскою ми бачили Шарлотту на Параді винесення прапора 2025 на честь святкування дня народження її діда — короля Чарльза III.
Також дві коси принцеса носила на параді, присвяченому 80-річчю Дня Перемоги в Європі у травні 2025 року у Лондоні, коли вийшла зі своїми батьками та братами на балкон Букінгемського палацу.
Часто принцеса підбирає бант до зачіски, який пасує кольором до її сукні. Такий образ ми бачили на Лотті під час Вімблдонського тенісного турніру в Лондоні 2024 року.
Коса, заплетена в пучок
Ще одна зачіска, з якою принцеса Шарлотта з’являється на публічних заходах — пучок — з таким ми бачили її на церемонії винесення прапора 2023 року. Волосся Лотті було зібрано також у дві коси з боків, а потім унизу туго зав’язане в пучок.
А плетений пучок принцеси Шарлотти був доведений до досконалості на коронації її діда — короля Чарльза III, до нього додався гарний головний убір у вигляді вінка зі срібним листям та квітковим візерунком.
Пряме волосся
Дуже рідко принцеса Шарлотта носить просто розпущене пряме волосся, але, як правило, це відбувається не на офіційних королівських заходах. У такому образі Шарлотта постала перед фінальним матчем жіночого чемпіонату Європи з футболу 2025 року між збірними Англії та Іспанії на швейцарському стадіоні у Базелі.
Дві коси
Коли Шарлотта була молодша, вона любила заплітати дві коси з боків, не з’єднуючи їх бантом. Тоді волосся Лотті було коротше, та й зачіска така добре підходила її віку. З такою принцеса з’явилася на Іграх Співдружності 2022 року у Бірмінгемі.
