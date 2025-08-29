Пучки, кіски та банти: улюблені зачіски принцеси Шарлотти Уельської

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Реклама

Цей стиль можна назвати вже «фірмовою зачіскою Шарлотти», яку дівчинка обирає для появи у світському суспільстві. Розглянемо докладніше, який вона має вигляд, і згадаємо, які ще зачіски носила принцеса.

Дві коси та бант

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Улюблена зачіска принцеси Шарлотти — це дві коси, по одній з кожного боку голови, які до кінця з’єднуються в одну косу і доповнюються бантом.

Така зачіска має акуратний і охайний вигляд, волосся не плутається і не потрапляє в очі, що особливо важливо для публічних заходів та для фотографій, які роблять професійні фотографи.

Реклама

З такою зачіскою ми бачили Шарлотту на Параді винесення прапора 2025 на честь святкування дня народження її діда — короля Чарльза III.

Також дві коси принцеса носила на параді, присвяченому 80-річчю Дня Перемоги в Європі у травні 2025 року у Лондоні, коли вийшла зі своїми батьками та братами на балкон Букінгемського палацу.

Принцеса Шарлотта з батьками Вільямом і Кейт / © Getty Images

Часто принцеса підбирає бант до зачіски, який пасує кольором до її сукні. Такий образ ми бачили на Лотті під час Вімблдонського тенісного турніру в Лондоні 2024 року.

Принцеса Шарлотта на Вімблдоні / © Getty Images

Коса, заплетена в пучок

Ще одна зачіска, з якою принцеса Шарлотта з’являється на публічних заходах — пучок — з таким ми бачили її на церемонії винесення прапора 2023 року. Волосся Лотті було зібрано також у дві коси з боків, а потім унизу туго зав’язане в пучок.

Реклама

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

А плетений пучок принцеси Шарлотти був доведений до досконалості на коронації її діда — короля Чарльза III, до нього додався гарний головний убір у вигляді вінка зі срібним листям та квітковим візерунком.

Принцеса Шарлотта на коронації короля Чарльза III / © Getty Images

Пряме волосся

Дуже рідко принцеса Шарлотта носить просто розпущене пряме волосся, але, як правило, це відбувається не на офіційних королівських заходах. У такому образі Шарлотта постала перед фінальним матчем жіночого чемпіонату Європи з футболу 2025 року між збірними Англії та Іспанії на швейцарському стадіоні у Базелі.

Принцеса Шарлотта з батьком Вільямом у Швейцарії / © Getty Images

Дві коси

Коли Шарлотта була молодша, вона любила заплітати дві коси з боків, не з’єднуючи їх бантом. Тоді волосся Лотті було коротше, та й зачіска така добре підходила її віку. З такою принцеса з’явилася на Іграх Співдружності 2022 року у Бірмінгемі.

Принцеса Шарлотта, 2022 рік / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, які образи принцеса Шарлотта обирала для виходів на публіку влітку.