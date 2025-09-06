- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 66
- Час на прочитання
- 3 хв
Пишна сукня з 4-метровим шлейфом: яким було весільне вбрання герцогині Кентської
1961 року Кетрін Ворслі стала герцогинею Кентською, пройшовши до вівтаря в красивій сукні.
Кетрін, герцогиня Кентська в молоді роки була однією з найпопулярніших членів британської королівської сім’ї. І, як зараз принцеса Уельська Кейт, вона славилася своєю красою, стилем і витонченістю.
До сім’ї вона приєдналася 1961 року, коли 8 червня стала дружиною двоюрідного брата покійної королеви Єлизавети II — принца Едуарда, герцога Кентського. Та не встигла Кетрін повінчатися, як уже порушила вікові королівські традиції, адже замість Вестмінстерського абатства, собору Святого Павла, Королівської каплиці Сент-Джеймського палацу чи каплиці Святого Георгія у Віндзорі наречена наполягла на тому, щоб вони з Едуардом побралися у її рідному графстві Йоркшир, в історичному Йоркському соборі, який не використовували для проведення королівських весіль уже 600 років.
Однак церемонія вийшла красивою і романтичною. Наречена зачарувала всіх тоді своєю красивою сукнею, яка повністю відповідала моді 60-х років.
Сукню розробив ірландський дизайнер Джон Кавана за рекомендацією її майбутньої свекрухи, принцеси Марини, для якої раніше створив не одне вбрання. Воно мало круглий виріз човником, довгі обтислі рукави, прикрашені ґудзиками, та розкішну пишну спідницю з 4,5-метровим шлейфом. Пошита сукня було з 217 метрів білої візерунчастої тканини. Нібито кілька стібків на подолі сукні навмисно залишили неопрацьованими через забобон, що залишити будь-яку частину весільного вбрання незавершеною — на щастя.
Також образ нареченої доповнювала довга фата з тюлю і діамантова тіара в стилі бандо, що належала покійній бабусі її чоловіка — королеві Марії, яка придбала цей виріб у Garrard & Co 1925 року. Прикрасу вона запозичила в колекції своєї свекрухи.
Що цікаво, фати для нареченої було створено три: для репетиції, для церемонії та для фотографій.
Перед весіллям наречена трохи переживала, що вбрання таке пишне і важке, що в ньому буде незручно рухатися, тому вона репетирувала ходьбу, реверанси і стояння на колінах у вбранні — все те, що їй належало зробити в день вінчання.
На цьому гучному королівському святі були присутні покійна королева, королева-мати, принц Філіп, юний принц Чарльз, а принцеса Анна була подружкою нареченої.
Також були присутні члени інших європейських королівських родин: Данії, Греції, Нідерландів і Норвегії. Саме на цьому весіллі майбутній король Іспанії Хуан Карлос зустрівся зі своєю коханою — принцесою Софією Грецькою і Датською, з якою в результаті теж одружився.
У герцога і герцогині Кентських народилося в шлюбі троє спільних дітей: лорд Ніколас Віндзор, леді Гелен Тейлор і Джордж, граф Сент-Ендрюс, а також 10 онуків.