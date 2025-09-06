Пишна сукня з 4-метровим шлейфом: яким було весільне вбрання герцогині Кентської

Герцог Кентський і його дружина Кетрін, герцогиня Кентська в день весілля / © Associated Press

Кетрін, герцогиня Кентська в молоді роки була однією з найпопулярніших членів британської королівської сім’ї. І, як зараз принцеса Уельська Кейт, вона славилася своєю красою, стилем і витонченістю.

До сім’ї вона приєдналася 1961 року, коли 8 червня стала дружиною двоюрідного брата покійної королеви Єлизавети II — принца Едуарда, герцога Кентського. Та не встигла Кетрін повінчатися, як уже порушила вікові королівські традиції, адже замість Вестмінстерського абатства, собору Святого Павла, Королівської каплиці Сент-Джеймського палацу чи каплиці Святого Георгія у Віндзорі наречена наполягла на тому, щоб вони з Едуардом побралися у її рідному графстві Йоркшир, в історичному Йоркському соборі, який не використовували для проведення королівських весіль уже 600 років.

Кетрін, герцогиня Кентська, в день весілля / © Getty Images

Однак церемонія вийшла красивою і романтичною. Наречена зачарувала всіх тоді своєю красивою сукнею, яка повністю відповідала моді 60-х років.

Сукню розробив ірландський дизайнер Джон Кавана за рекомендацією її майбутньої свекрухи, принцеси Марини, для якої раніше створив не одне вбрання. Воно мало круглий виріз човником, довгі обтислі рукави, прикрашені ґудзиками, та розкішну пишну спідницю з 4,5-метровим шлейфом. Пошита сукня було з 217 метрів білої візерунчастої тканини. Нібито кілька стібків на подолі сукні навмисно залишили неопрацьованими через забобон, що залишити будь-яку частину весільного вбрання незавершеною — на щастя.

Сукня Кетрін, герцогині Кентської / © Getty Images

Також образ нареченої доповнювала довга фата з тюлю і діамантова тіара в стилі бандо, що належала покійній бабусі її чоловіка — королеві Марії, яка придбала цей виріб у Garrard & Co 1925 року. Прикрасу вона запозичила в колекції своєї свекрухи.

Герцог Кентський і його дружина Кетрін, герцогиня Кентська, після вінчання / © Getty Images

Що цікаво, фати для нареченої було створено три: для репетиції, для церемонії та для фотографій.

Герцог Кентський і його дружина Кетрін, герцогиня Кентська, після вінчання / © Associated Press

Перед весіллям наречена трохи переживала, що вбрання таке пишне і важке, що в ньому буде незручно рухатися, тому вона репетирувала ходьбу, реверанси і стояння на колінах у вбранні — все те, що їй належало зробити в день вінчання.

На цьому гучному королівському святі були присутні покійна королева, королева-мати, принц Філіп, юний принц Чарльз, а принцеса Анна була подружкою нареченої.

Принцеса Анна (ліворуч) і Сандра Б’ютт — подружки нареченої Кетрін Ворслі на її весіллі з герцогом Кентським / © Associated Press

Також були присутні члени інших європейських королівських родин: Данії, Греції, Нідерландів і Норвегії. Саме на цьому весіллі майбутній король Іспанії Хуан Карлос зустрівся зі своєю коханою — принцесою Софією Грецькою і Датською, з якою в результаті теж одружився.

Герцог Кентський кланяється королеві, а його дружина Кетрін, герцогиня Кентська, робить реверанс / © Associated Press

У герцога і герцогині Кентських народилося в шлюбі троє спільних дітей: лорд Ніколас Віндзор, леді Гелен Тейлор і Джордж, граф Сент-Ендрюс, а також 10 онуків.