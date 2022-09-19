Романи, мода і вкрадений сценарій: 15 фактів про серіал "Пліткарка", які ви могли не знати

Ви думали, що знаєте все про культове телешоу, чи не так? Але ми зібрали маловідомі факти, які змусять вас трохи поностальгувати за улюбленим серіалом.

2007 року на екрани вийшов перший епізод культового молодіжного серіалу "Пліткарка". Шоу розповідало про життя і драми багатих школярів із Верхнього Іст-Сайда і протрималося в ефірі цілих шість сезонів, під час яких підлітки з усього світу із завмиранням серця стежили за життям Серени, Блер, Чака, Дена і Нейта.

2021 року HBO вирішило перезапустити проєкт і зняти мінісеріал з такою ж назвою. Він не буде продовженням попередньої історії, але теж розповість про підліткові драми, стосунки, моду і Нью-Йорк. Тому перед переглядом нової "Пліткарки", пропонуємо 15 маловідомих фактів про першу версію серіалу, яка підкорила серця мільйонів. XOXO.

1. Серіал "Пліткарка" заснований на популярній однойменній серії романів американської письменниці Сесілії фон Цігезар.

2. Спочатку планувалося, що "Пліткарка" буде фільмом, в якому головну роль зіграє Ліндсі Логан. Сценарій картини повинна була написати авторка "Дівчаток Гілмор" Емі Шерман-Палладіно, але цей план у продюсерів не вдався і вони знайшли Джоша Шварца, щоб він створив повноцінний серіал.

3. Роль Серени Ван Дер Вудсен дісталася Блейк Лайвлі ще до кастингу. Річ у тому, що книжки Сесілії фон Цігезар були дуже популярні і мали потужну фан-базу. Шанувальники на різних форумах почали міркувати, кого б вони хотіли бачити в ролі головної героїні серіалу і однієї із запропонованих фанатами кандидатур була акторка Блейк Лайвлі.

"Пліткарка" / Фото: Getty Images

4. На головну роль Блейк миттєво не погодилась. Дівчина хотіла піти з акторства і вступити до Колумбійського університету. Але, оскільки, крім неї в цій ролі творці більше нікого не бачили, то вмовили дівчину. Того, що серіал стане настільки популярним, Блейк тоді не передбачала і незабаром їй довелося залишити навчання, щоб продовжити зніматися, тому що поєднувати роботу і заняття було важко.

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5. На роль Серени також претендували Дженніфер Лоуренс і Лейтон Містер. Друга акторка врешті-решт отримала роль Блер Волдорф, але без курйозів не обійшлося. Продюсери серіалу хотіли, щоб Серена і Блер не були схожі одна на одну ні зовні, ні за характерами. Але коли Лейтон прийшла на кастинг — вона була блондинкою. Не довго роздумуючи, дівчина зайшла до вбиральні та перефарбувала сама волосся у темний колір і, звичайно ж, завдяки такому вчинку і чудовій грі отримала бажану роль.

6. На екрані Серена і Блер були найкращими подругами, але от у реальному житті акторки Лейтон і Блейк так не здружилися.

"Пліткарка" / Фото: Getty Images

7. Окрім основних героїв у "Пліткарці" було ще два персонажі — мода і Нью-Йорк. Після того, як про серіал почали писати в пресі, багато дизайнерів хотіли, щоб створені ними вбрання з'явилися в цьому проєкті.

Художник з костюмів шоу Ерік Даман зізнався в одному з інтерв'ю, що придумуючи образи для героїнь, надихався знаменитостями. Так трохи недбалий образ Серени він позичив у Кейт Мосс, а ось придумуючи образ для Блер надихався вбраннями Одрі Гепберн і Анни Вінтур.

"Пліткарка" / Фото: Getty Images

8. Під час створення образів для головних героїнь костюмери також дуже постаралися, адже обідки Блер і туфлі Серени ніколи не повторювалися.

"Пліткарка" / Фото: Getty Images

9. Особливою популярністю серіалу додали романи Блейк Лайвлі. Деякий час акторка зустрічалася з колегою Пенном Беджлі і це, звичайно ж, підігрівало цікавість публіки до серіалу ще більше, адже за сценарієм герой Беджлі був закоханий в Серену, яку грала Блейк. Розійшлися вони під час знімань серіалу, але ніхто про це не знав ще два місяці, адже актори продовжували ідеально виконувати свою роботу на майданчику.

Але ще більшої популярності шоу приніс короткий роман акторки з Леонардо Ді Капріо.

"Пліткарка" / Фото: Getty Images

10. Творці шоу "Пліткарка" не хотіли, щоб актори занадто сильно зосереджувалися на тому, хто в кінцевому підсумку виявиться таємничою пліткаркою, тому тримали в таємниці її персонаж доти, поки не були роздані сценарії, де все розкривається.

11. Як і в багатьох інших популярних серіалах, у "Пліткарці" періодично з'являлися запрошені герої. Одними з найяскравіших персонажів стали Іванка Трамп і Джаред Кушнер. Вони, до речі, знялися в серіалі за гонорар.

Але крім них в серіалі також з'являлися Леді Гага, Торі Берч, Джиммі Феллон, Гіларі Дафф, Тайра Бенкс і Вільям Болдвін.

12. У серіалу насправді була своя пліткарка. Хакер зламував електронну пошту і крав сценарії для продажу в Інтернеті. Для того, щоб розібратися з цією проблемою і дізнатися хто це робить, шоуранери навіть найняли приватного детектива.

Як виявилося, злодій був неповнолітнім, тому до кримінальної відповідальності його не притягали.

"Пліткарка" / Фото: Associated Press

13. Серіал знімався на вулицях Нью-Йорка і в ньому були задіяні кілька знаменитих локацій: Метрополітен-музей, фонтан Бетесда, і готель Empire. Шоу навіть надихнуло завзятих фанатів на оглядову екскурсію місцями "Пліткарки" із зупинками в Candy Bar Dylan's і на Центральному вокзалі.

"Пліткарка" / Фото: Associated Press

14. Не з усіма акторами просто працювати під час знімань. Наприклад, в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" скандальну славу заробила Шеннен Доерті, а ось в "Пліткарці" не всі могли спрацюватися з юною акторкою Тейлор Момсен. У кінцевому результаті дівчину звільнили з шоу, але не лише через характер, а й через її слабку зацікавленість в проєкті — Тейлор більше зосередилася на своєму рок-гурті The Pretty Reckless.

"Пліткарка" / Фото: Getty Images

15. Хоч актори серіалу і грали школярів, але насправді шкільного віку вони не були. Наприклад, Блейк Лайвлі на момент початку знімань було 20 років, а Лейтон Містер була старшою колеги на рік. Єдиним реальним підлітком на момент початку знімань була Тейлор Момсен — їй тоді було лише 14 років.

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