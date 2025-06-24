Розкішні та рідкісні: п’ять брошок королеви Камілли з кінних перегонів Royal Ascot 2025

Королева Камілла / © Associated Press

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Дружина короля Чарльза королева Камілла протягом усіх п’яти днів сяяла на знаменитих кінних перегонах Royal Ascot, які щороку проводяться на іподромі в Аскоті. Цей захід відомий своїми змаганнями, яскравими капелюшками, які носять пані-гості заходу, а також тим, що його обожнює і щорічно відвідує королівська родина.

Камілла цього разу не пропустила жодного дня і щодня з’являлася у кареті. Королева демонструвала елегантні вбрання, оригінальні капелюшки та дуже рідкісні й гарні прикраси з королівської колекції. Особливо привернули увагу розкішні брошки, якими вона доповнювала образи, тому пропонуємо розглянути їх детальніше.

Перший день

Королева вигуляла унікальну брошку The Cullinan V Brooch, головна особливість якої полягає в тому, що її доповнює діамант у вигляді серця 18,8 карата. Брошку зробили з одного з шести діамантів «Куллінан», подарованих королеві Марії урядом і народом Південноафриканського Союзу в червні 1910 року. Камінь обрамлений платиною з завитками і листяними візерунками.

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Королева Камілла / © Associated Press

Згідно з The Royal Watcher, цей діамант огранований з частини найбільшого з будь-коли знайдених алмазів вагою 3106,75 карата (621,35 г). Його знайшли на руднику в Південній Африці 26 січня 1905 року і назвали на честь голови рудника Томаса Куллінана.

У квітні 1905-го він був виставлений на продаж у Лондоні, але попри значний інтерес його продали лише 1907 року. Купив камінь уряд колонії Трансвааль за 150 тисяч фунтів стерлінгів і подарував його королеві Едуарду VII, який віддав камінь ювелірам з Амстердама, щоб ті його розділили на три великі частини і на кілька дрібніших фрагментів. Спочатку королю повернули лише «Куллінан» I і II, «Куллінан» VII Едуард придбав для дружини королеви Александри, інші ж залишалися в Амстердамі за домовленістю як плата за послуги ювеліра аж до часу, коли їх викупив уряд Південної Африки та подарував королеві Марії. Таким чином «Куллінан» I і II є частиною корони, а решта каменів від покоління до покоління передавалися в сім’ї.

Брошка «Куллінан» V була однією з найчастіше використовуваних прикрас під час правління королеви Єлизавети — вона дуже любила її і надівала на різні заходи. Також це саме та прикраса, яка була на королеві під час її легендарного чаювання з ведмедиком Паддінгтоном.

Також брошка «Куллінан V» була вставлена ​​в корону королеви Марії, якою 2023-го коронували Каміллу у Вестмінстерському абатстві.

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Другий день

Своє зелене вбрання Каміла доповнила знаменитою Cambridge Emerald Brooch. Згідно з The Court Jeweller, вона була виготовлена зі смарагдів, які Марія Аделаїда Кембриджська виграла у благодійній лотереї у Франкфурті 1818 року. Герцогиня купила кілька квитків і виграла невелику коробку, яка містила близько сорока смарагдів. Повернувшись до Англії, вона використала деякі з них, щоб зробити пару сережок-крапель і намисто з п’ятьма підвісними каменями.

Королева Камілла / © Getty Images

Після смерті Марії Аделаїди її прикраси успадкували її діти, зокрема донька Марія Текська — королева-консорт Великої Британії та бабуся королеви Єлизавети II. 1911-го королева Марія замовила нову смарагдово-діамантову парюру перед Делійським Дурбаром. Ця приголомшлива брошка увійшла до нового комплекту. Потім прикрасу успадкувала Єлизавета II, яка часто носила брошку на різні заходи, тепер її вперше наділа королева Камілла.

Третій день

Цього разу Її Величність обрала брошку Jardine Star у вигляді великої зірки. Це була одна з улюблених прикрас королеви Єлизавети II, але про неї відомо мало. Ті мізерні відомості, які доступні, здебільшого взяті з книжки Леслі Філд «Коштовності королеви», де вона написала, що 1981 року якась леді Жардін залишила королеві пізньовікторіанську діамантову брошку-зірку. Начебто леді Жардін була шотландською аристократкою, членкинею старого шотландського клану Жардін і, найімовірніше, дружиною вождя клану.

На жаль, більше інформації про цю леді чи причини, з яких вона вирішила залишити брошку королеві, немає. Прикраса повністю інкрустована діамантами.

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Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Четвертий день

Своє біле вбрання з вишивкою Камілла доповнила брошкою Strathmore Cross, яка включає білі й жовті діаманти. Виконана вона у вигляді хреста і спочатку належала графині Стратмор, а потім перейшла у спадок до її доньки Єлизавети Боуз-Лайон — матері королеви Єлизавети II.

Королева Камілла / © Getty Images

Деякі ж називають цю брошку Raspberry Pip (малинова кісточка), повідомляє The Crown Chronicles, хоча це трохи дивно з огляду на те, що сама леді Стратмор у заповіті доньці назвала прикрасу «мій жовтий діамантовий хрест». Камілла ж цю прикрасу полюбила й останніми роками стала часто носити, що знову зробила для появи в Аскоті.

П’ятий день

В останній день кінних перегонів Камілла вирішила здивувати всіх брошкою Rothschild Diamond Watch (діамантовий годинник), яка не з’являлася на публіці близько 90 років. Ця прикраса є в королівській колекції завдяки світській левиці та членці родини австрійських банкірів Ротшильдів — міс Еліс Ротшильд. Жінка була колекціонеркою предметів мистецтва і брошку подарувала королеві Марії як весільний подарунок 1893 року.

Королева Камілла / © Getty Images

Прикраса повністю інкрустована діамантами і востаннє надівалася на публіку королевою-матір’ю — Єлизаветою Боуз-Лайон. Відомо, що прикрасу вона носила 1936-го, тобто 89 років тому. Більше брошку не фотографували на членах королівської родини до цих кінних перегонів в Аскоті.

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