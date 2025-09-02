- Дата публікації
Сальмі Гаєк — 59 років: згадуємо п’ять культових образів зірки
Неймовірно красивій і талановитій Сальмі Гаєк сьогодні, 2 вересня, виповнюється 59 років.
Акторка і продюсерка впродовж усієї своєї кар’єри була одним із головних секс-символів Голлівуду, а також проявила себе як прихильниця моди.
Починаючи від 90-х років Сальма обирала сміливі силуети і обтислі фасони, які прикрашали її фігуру і підкреслювали. Вона завжди любила гламур і блиск, а також не боялася акцентів і модних експериментів, які зробили її фешн-іконою.
Пропонуємо згадати деякі з культових образів оскароносної зірки.
Сальма на церемонії вручення «Оскара», 1997 рік. Акторка носить Giorgio Armani.
Сальма Гаєк на церемонії відкриття виставки, присвяченій покійному італійському дизайнерові Джанні Версаче, у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Акторка носить чорну сукню від Versace.
Зірка на щорічному кінофестивалі AMFAR проти СНІДу 1999 рік. Вона носить довгу атласну спідницю і м’який кардиган.
Сальма на прем’єрі фільму «Смертельна зброя 4» у театрі Mann Chinese Theatre в Голлівуді. На акторці бандажна сукня від Leger dress.
Сальма Гаєк прибула на 60-ту церемонію вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз. Акторка одягнула червону розкішну сукню від Narciso Rodriguez.