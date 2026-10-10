Сара Джессіка Паркер пояснила, чому не носить одяг Керрі Бредшоу з "Сексу і міста"

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

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Керрі Бредшоу навчила ціле покоління глядачок сміливо експериментувати зі стилем, поєднувати непоєднуване та не боятися модних провокацій. Від спідниці-пачки до туфель Manolo Blahnik, її образи стали невіддільною частиною історії серіалу «Сексу і міста». Проте у реальному житті Сара Джессіка Паркер не носить речі своєї знаменитої героїні.

«Це ніби ходити в костюмі іншого персонажа»

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Під час гала-вечора New York City Ballet 2026 Fall Gala 61-річна Сара Джессіка Паркер розповіла виданню PEOPLE, що зберігає одяг Керрі Бредшоу, проте ставиться до нього як до архіву. «Ні, я ніколи не ношу одяг, у якому знімалася у серіалі. Він у мене є, але це архів» — пояснила акторка.

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Причина не лише у тому, що багато речей існують в єдиному екземплярі чи вже стали частиною екранної історії. Паркер наголошує, що між нею та Керрі є величезна різниця. Тому вдягати її костюми у повсякденному житті було б приблизно так само дивно, як виходити на вулицю в образі Сари Сандерсон — відьми, яку акторка зіграла у фільмі «Фокус-покус».

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Для Паркер ці речі мають особливу цінність, але не обов’язково повинні повертатися в її гардероб. Вони зберігають пам’ять про роль, яка стала знаковою та про моду, що й досі надихає дизайнерів та шанувальників серіалу.

Іноді акторка все-таки робить винятки

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Втім, правило не абсолютне. У серпні 2025 року Паркер зізнавалася, що кілька разів усе ж брала речі зі свого модного архіву для особливих подій. Одного разу акторку запросили на день народження до Англії, тож вона вирішила вибрати вбрання з колекції Керрі.

Проте такі випадки залишаються рідкістю. Сара Джессіка дуже обережно ставиться до речей та щоразу оцінює, чи відповідає конкретна подія образу та, чи не ризикує вона пошкодити цінний одяг.

І це цілком зрозуміло, бо культові костюми — не просто речі, а частина культурної спадщини серіалу, який виходив із 1998-го до 2004 року та назавжди змінив уявлення про моду на телебаченні.

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У Синтії Ніксон — зовсім інший підхід

Синтія Ніксон / © Associated Press

Колега Паркер по «Сексу і місту» Синтія Ніксон, яка зіграла Міранду Гоббс, ставиться до екранного гардероба значно практичніше. Акторка розповіла, що приблизно третина її нинішнього гардероба складається з речей, які належали її героїні.

За словами Ніксон, акторкам дозволяли забирати костюми, які їм подобалися. І якщо одяг Керрі для Паркер — майже музейні експонати, то речі Міранди продовжують жити у повсякденному гардеробі своєї власниці.

Щоправда, костюми іншого її персонажа, Ади Брук із серіалу «Позолочене століття», акторка використовувати поза знімальним майданчиком не поспішає. Хіба що рукавички, бо вони, за її словами, чудові.

Історія культових вбрань «Сексу і міста» доводить, що навіть найефектніші речі не завжди мають стати частиною повсякденного життя. Для Сари Джессіки Паркер одяг Керрі Бредшоу — це пам’ять про знакову роль, яку вона відокремлює від власної особистості. А от для Синтії Ніксон — ще й цілком практичне поповнення гардероба.

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Зрештою, мода завжди була способом самовираження. І найважливіше правило стилю від Керрі Бредшоу залишається актуальним: носити варто те, що подобається саме вам, навіть якщо це означає зберігати найкращі речі за склом власного модного архіву.

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