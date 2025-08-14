ТСН у соціальних мережах

Секрет весільної тіари королеви Максими: що відомо про зірки, які були родзинкою прикраси

Це розкішна тіара, прикрашена діамантами, яку Максима трохи змінила.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Весілля королеви Максими і короля Віллема-Александра

Весілля королеви Максими і короля Віллема-Александра / © Associated Press

У колекції кожної королівської сім’ї є прикраси, які приховують у собі дивовижні історії, але найбільша увага завжди прикута до тіар, адже вони з’являються на публіці дуже рідко, зазвичай на дуже важливих заходах.

Однією з особливих тіар королівської сім’ї Нідерландів є діамантова тіара із зірками — це прикраса, яку носила в день свого весілля Максима Соррег’єта — нинішня королева країни. Її весілля з принцом Віллемом-Александром відбулося в лютому 2002 року, і на ньому вона була вбрана в лаконічну сукню Valentino і діамантову тіару із зірками.

Максима в день весілля / © Getty Images

Максима в день весілля / © Getty Images

Основою блискучого головного убору стала тіара з перлинними ґудзиками, але Максима замінила їх на п’ять діамантових зірок, які спочатку були брошками, подарованими королеві Еммі, коли вона вийшла заміж за короля Віллема III 1879 року. Це були два набори зірок — один — з десятиконечних, інший — з дванадцятиконечних. Максима вибрала десятиконечні зірки для своєї весільної тіари.

Тіара із зірками / © Getty Images

Тіара із зірками / © Getty Images

Ймовірно, у подарунок Емма отримала саме зірки, оскільки поклала початок моді на такий вид прикрас імператриця Австрії Сісі. Після того, як був представлений 1865 року її портрет із зірками у волоссі, — прикрашання волосся діамантами розповсюдилося всією Європою серед багатих аристократок.

Імператриця Сісі / © Getty Images

Імператриця Сісі / © Getty Images

