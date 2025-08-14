Секрет весільної тіари королеви Максими: що відомо про зірки, які були родзинкою прикраси

Весілля королеви Максими і короля Віллема-Александра / © Associated Press

Реклама

У колекції кожної королівської сім’ї є прикраси, які приховують у собі дивовижні історії, але найбільша увага завжди прикута до тіар, адже вони з’являються на публіці дуже рідко, зазвичай на дуже важливих заходах.

Однією з особливих тіар королівської сім’ї Нідерландів є діамантова тіара із зірками — це прикраса, яку носила в день свого весілля Максима Соррег’єта — нинішня королева країни. Її весілля з принцом Віллемом-Александром відбулося в лютому 2002 року, і на ньому вона була вбрана в лаконічну сукню Valentino і діамантову тіару із зірками.

Максима в день весілля / © Getty Images

Основою блискучого головного убору стала тіара з перлинними ґудзиками, але Максима замінила їх на п’ять діамантових зірок, які спочатку були брошками, подарованими королеві Еммі, коли вона вийшла заміж за короля Віллема III 1879 року. Це були два набори зірок — один — з десятиконечних, інший — з дванадцятиконечних. Максима вибрала десятиконечні зірки для своєї весільної тіари.

Реклама

Тіара із зірками / © Getty Images

Ймовірно, у подарунок Емма отримала саме зірки, оскільки поклала початок моді на такий вид прикрас імператриця Австрії Сісі. Після того, як був представлений 1865 року її портрет із зірками у волоссі, — прикрашання волосся діамантами розповсюдилося всією Європою серед багатих аристократок.