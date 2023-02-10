Сексуальне вбрання зі шпильками: що відомо про сукню Versace, через яку Ліз Герлі спіймали на брехні

Сьогодні Елізабет Герлі досить відома особистість, адже з'являлася у кількох популярних фільмах, малобюджетних серіалах, регулярно знімається в рекламі та співпрацює з брендами, але ось у 80-х вона була абсолютно нікому невідомою, хоч і намагалася пробитися у світ шоубізнесу. 1987 року, під час роботи над фільмом "Гребти за вітром", акторка-початківець і модель, познайомилася з актором Г'ю Грантом і надалі була відома у ЗМІ винятково як "дівчина Г'ю Гранта", оскільки її бойфренд у професійному плані почав розвиватися дуже активно.

1993 року Грант розпочинає роботу над малобюджетним, але перспективним фільмом "Чотири весілля та один похорон". Картина була знята лише за 36 днів, коштувала менш як 3 мільйони фунтів стерлінгів, а у травні 1994 року вже вийшла у прокат. Фільм отримав номінацію на "Оскар" і став найкасовішим британським фільмом усіх часів (цей титул він утримував протягом 15 років). Але прем'єра фільму запам'яталася лише одним: чорною сукнею "дівчини Г'ю Гранта".

Зрозуміло, що на червону доріжку прем'єри в Лондоні Г'ю Грант збирався прийти зі своєю коханою Елізабет, але для заходу їй потрібна була сукня. У той час молода Герлі не дуже зналася на моді, брендах і червоних доріжках, але вона знала точно, що їй потрібна дизайнерська гарна вечірня сукня. Вона спробувала домовитись, щоб магазини чи бренди дали їй вбрання на бартерній основі, але оскільки вона була нікому невідомою – їй усі відмовляли.

В результаті пошуків Герлі, якій тоді було 29 років, одягла на прем'єрний показ фільму чорну сукню від Versace із шовку. Вбрання було дуже відвертим, як для 1994 року, і миттєво привернуло до себе увагу. Сукня мала широкі подвійні чорні бретельки, дуже глибоке декольте, вирізи на стегнах і на талії, скріплені величезними золотими англійськими шпильками. Образ Елізабет доповнила туфлями на високих платформах, клатчем та золотими прикрасами.

Елізабет Герлі, 1994 рік / Фото: Getty Images

В інтерв'ю Harper's Bazaar акторка зізналася, що готувалася до прем'єра сама, а те, що сталося далі, було для неї сюрпризом.

"Мені терміново потрібно було знайти сукню для прем'єри Г'ю, а в ті дні я гадки не мала про моду", - сказала вона, додавши, що хтось (без уточнення) дав їй номер піарагентства, яке запропонувало їй щось позичити.

Елізабет Герлі, 1994 рік / Фото: Getty Images

"Я пам'ятаю, як зайшла в офіс, де буквально дістали сукню з білого поліетиленового пакета. Я взяла її додому і зробила собі зачіску та макіяж, борючись з Г'ю за дзеркало, яке навіть не було на повний зріст, у нашій крихітній однокімнатній квартирці. Це все було дуже негламурно, порівняно з тим, як все робиться в наші дні", - розповіла акторка.

Наступного дня після прем'єри всі газети сурмили про новий фільм, але, як не дивно, також всі писали і про Герлі в її сукні. Ця подія зробила нікому невідому акторку і модель висхідною зіркою. Того ж року вона підписала контакт із косметичним брендом Estee Lauder, а також стала практично амбасадоркою. Versace. Власне кажучи, ця сукня з відвертим декольте допомогла відбутися Елізабет Герлі як особистості, принесла їй гроші, славу і вивела з тіні бойфренда. Вбрання в результаті отримало назву "Та сукня".

Елізабет Герлі, 1994 рік / Фото: Getty Images

Але є ще один бік цієї історії, який не сходиться з оповіданням Елізабет.

По-перше, у коментарі виданню The Independent, Г'ю Грант сказав, що знайти сукню з колекції весна-літо 1994 їй допомогла не піарагенція, а нібито сам бренд.

"Потім Versace сказали: "Так, ми позичимо тобі сукню", і вони просто надіслали одну, ту саме, з англійськими шпильками. Так що вона одягла її, і я трохи підняв брови (ймовірно він мав на увазі свою першу реакцію, коли побачив ефектне вбрання - ред.), і ми вирушили", - сказав актор.

Елізабет Герлі, 1994 рік / Фото: Getty Images

А, по-друге, коментар із приводу сукні залишила ще одна людина, яка мала до цієї всієї історії безпосереднє відношення - Дін Еслетт. Зараз цей чоловік всесвітньо відомий персональний стиліст і консультант з моди, який протягом усієї своєї кар'єри одягав багатьох відомих особистостей, але починав він продавцем-консультантом у бутику Versace у Лондоні, а потім став керівником відділу жіночого одягу та ательє у магазині. У січні 2023 року він дав інтерв'ю виданню EVOKE, згідно з яким сукню Елізабет Герлі дав саме він.

"Versace була дуже комерційною компанією, і на той час вони рідко давали зразки для преси, попри те, що майже щодня отримували запити від кінозірок. Кінозірки та члени королівської родини мали платити та платили за вироби Versace", - розповів Дін.

Також він додав, що зателефонував йому та попросив сукню саме Г'ю Грант.

"Я чув про Г'ю Гранта, тому що, як не дивно, він був другом Ентоні Прайса (британський модельєр - ред.), але я не знав Ліз Герлі і сказав йому: "Я не можу просто вислати тобі сукню, тому що, якщо вона тобі не підійде, тобі знадобиться щось інше". Тому я сказав, що їм доведеться прийти в магазин. Я не був зобов'язаний їм щось давати", - каже Дін.

Як виявилося, в наявності була тільки одна сукня, і це була саме "Та сукня". Коли Ліз приміряла вбрання, воно сіло на неї як влите і навіть нічого не потрібно було переробляти.

"Вона була надзвичайною, а пізніше її водій навіть повернувся і привіз для мене чотири квитки на прем'єру", - додав Дін.

Елізабет Герлі, 1994 рік / Фото: Getty Images

Також він розповів виданню, що через десять років після того зіркового вечора вони з Ліз Герлі випадково зустрілися.

"Вона сказала мені: "Я знаю тебе, звідки я знаю тебе, милий?". Я просто сказав їй: "Я одягнув тебе в "Ту сукню" від Versace". І її обличчя поникло. Для мене це просто перейшло від радості бачити її до повної ворожості".

Та зустріч Діна дуже розчарувала і явно засмутила, оскільки він зазначив: "Принаймні вона могла б обійняти мене і сказати: "Як справи?". Наприкінці інтерв'ю стиліст додав, що слова Герлі не відповідають дійсності, адже на той час не було пресслужби та сукню їй додому теж не відправляли, вона сама прийшла до магазину її приміряти.

"Ми б не відправили сукню комусь, кого ми не знали. Вони знають, що я робив їм послугу, вони спіймали мене в хороший день", - підсумував Дін Еслетт.

Сам же бренд Versace, який тоді ще очолював його засновник Джанні Версаче, після зіркової появи Ліз у ЗМІ, впіймав хвилю слави і зміцнив репутацію Модного дому, дизайн якого підкреслює жіночу красу і сексуальність. "Та сукня" зробила досить значну модну революцію, оскільки започаткувала відкритий і відвертий одяг на червоних доріжках, адже раніше зірки обирали скромніші вбрання. А цей дизайн з англійськими шпильками Дім Versace повторював ще не раз у різних інтерпретаціях.

Читайте також: