Що сталося з весільною короною королеви Шарлотти

Королева Шарлотта / Фото: культурне надбання

Реклама

Коли Шарлотта вийшла заміж за короля Георга III 1761 року і він замовив для неї весільну корону. Це була неймовірна діамантова корона, створена так, щоб скромно сидіти на верхівці голови королеви Шарлотти, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.

Шарлотта носила корону під час вінчання з королем, а також під час їхньої коронації, яка відбулася у вересні 1761 року.

Королева Шарлотта / Фото: культурне надбання

На цьому портреті ми бачимо, як вона тримає свою корону. Хоча в пізніші роки її зображують із короною не так часто — очевидно, королева майже перестала її носити. Однак королева інколи позичала корону своїм невісткам на весілля, що, ймовірно, стало традицією.

Реклама

Королева Шарлотта / Фото: культурне надбання

Після смерті королеви Шарлотти 1818 року у своєму заповіті вона зазначила, що прикраси, які їй подарували на весілля, включно з весільною короною, мають стати фамільними реліквіями Ганновера. Вони перейшли до її сина Георга IV, потім до іншого її сина Вільгельма IV, а згодом їх успадкувала Вікторія, коли стала королевою 1837 року.

Однак у цей час точилася велика суперечка щодо того, кому мають належати ганноверські коштовності, адже Вікторія як жінка не могла бути королевою Ганновера. Королівство Ганновер успадкував її дядько, герцог Камберлендський, і він вимагав повернути ганноверські коштовності до Ганновера в Німеччині, але Вікторія хотіла їх зберегти, тож питання розглядав суд.

У 1857 року комісія постановила, що коштовності мають бути повернені до Ганновера, і королева Вікторія, була цим приголомшена, адже серед того, що вона втратила, була й корона королеви Шарлотти, яка повернулася до Німеччини.

1866 року Ганноверське королівство було анексовано Пруссією, і королівська родина втекла у вигнання до Австрії. Однак ганноверські коштовності, спочатку були закопані через страх конфіскації, а потім таємно вивезені графинею Кільмансегг назад до Лондона для зберігання в Банку Англії. Протягом багатьох років корона з’являлася на публіці і її часто одягали представниці Ганноверської родини на весілля. Остання публічна поява корони королеви Шарлотти відбулася 1981 року і більше її не бачили.