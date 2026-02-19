Керолін Бессетт-Кеннеді та її чоловік Джон Ф. Кеннеді-молодший / © Associated Press

Джон Ф. Кеннеді-молодший освідчився Керолін Бессетт під час вихідних на острові Мартас-Він’ярд у липні 1995 року, а покликав її заміж під час риболовлі на човні біля узбережжя острова.

«Він почав говорити про те, що з партнером усе стає кращим — не лише риболовля, а й саме життя, — розповіла виданню People його колишня асистентка РоузМарі Теренціо. — Він сказав: “Я хочу, щоб ти стала моєю партнеркою”».

Джон подарував Керолін платинову обручку Eternity, інкрустовану чергуванням діамантів і сапфірів. Це був стриманий вибір від найпопулярнішого холостяка Америки.

Керолін Бессетт-Кеннеді та її чоловік Джон Ф. Кеннеді-молодший / © Getty Images

За чутками, Кеннеді надихався каблучкою своєї покійної матері, колишньої першої леді США Джекі Кеннеді, пише InStyle. Вона володіла золотою каблучкою зі смарагдами від Жана Шлумберже, яку прозвала «плавучою каблучкою» через стриманий дизайн.

Джекі Кеннеді зі своєю улюбленою каблучкою на пальці / © Getty Images

Цей жест мав особливе значення, адже Джекі померла у травні 1994 року, ще до того, як стосунки пари стали серйозними. Бессетт-Кеннеді так і не зустрілася зі своєю свекрухою.

Сапфіри й діаманти для обручки Джону Кеннеді-молодшому надав Моріс Темпельсман, бельгійський ювелір, який був близьким другом і партнером Джекі Кеннеді до її смерті. РоузМарі Теренціо у своїх мемуарах Fairy Tale Interrupted писала, що одного разу забрала каблучку з офісу Темпельсмана, навіть не знаючи, що всередині. Потім вона лежала у пластиковому пакеті Duane Reade на столі Кеннеді до моменту освідчення.

Каблучка Керолін Бессетт-Кеннеді

Однак каблучка ледь «дожила» до весілля, адже 1996 року між парою сталася гучна сварка на вулиці в Центральному парку, яку повністю зафіксували папараці, що їх переслідували. Бессетт зі злості кинула обручку з пальця, але Кеннеді миттєво підхопив її, поклав до кишені та згодом повернув їй назад.

Немає підтвердженої ціни на обручку, яку Кеннеді-молодший подарував Бессетт, але щодо її вартості ходять спекуляції. Бенджамін Хордіпур ​​з Estate Diamond Jewelry розповів Brides 2025 року, що обручка була винятковою.

«Її обручка з діамантами та сапфірами, здається, інкрустована платиною з зубцями, приблизно трьома каратами діамантів і двома з половиною каратами сапфірів, — каже він. — Майстерність виготовлення виняткова, а дизайн яскраво відображає естетику ар-деко».

На основі цієї оцінки Хордіпур ​​назвав її вартість від 10 000 до 13 000 доларів — скромна сума порівняно з іншими коштовностями родини Кеннеді. Однак Бессетт-Кеннеді, ймовірно, й не хотіла більшого — вона не любила виразні прикраси і була схильна до мінімалізму. Свою вишукану каблучку з діамантами та сапфірами вона часто лишала вдома і віддавала перевагу класичній золотій, створеній Гого Фергюсоном.

Керолін Бессетт-Кеннеді з золотою обручкою на пальці / © Getty Images

Після авіакатастрофи 16 липня 1999 року, яка забрала життя Керолін Бессетт-Кеннеді та її чоловіка Джон Ф. Кеннеді-молодшого, каблучка з сапфірами й діамантами так і не з’явилася публічно. Можливо, вона була втрачена під час катастрофи або повернута родинам Кеннеді чи Бессетт.