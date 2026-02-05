Шедеври на голові: як створювали перуки для королеви Шарлотти у серіалі "Бріджертони"

Серіал "Бріджертони" / фото: скриншот youtube

Реклама

На Netflix стартував четвертий сезон вже культового серіалу «Бріджертони» і творці шоу розповіли про одного із найцікавіших персонажів — королеву Шарлотту. Хоча вона не є центральним персонажем серіалу, але щосезону образи, які для неї створюють, зачаровують і дивують, особливо цікавими є зачіски героїні.

Нік Коллінз, художниця з зачісок і макіяжу, розповіла, що створення перук для королеви — це клопіткий процес, який займав тривалий час. Команда намагалася вкладати у ці образи весь свій креатив і таланти.

У відео для Glamour вона показала кілька перук створених для четвертого сезону серіалу.

Реклама

Першою була перука для маскараду з прозорим каркасом.

«Зовнішня частина створена зі скрученого волосся — це символізує Всесвіт і зірки. Всередині — маленька репліка однієї з корон королеви Шарлотти. Нас часто питають про вагу цих перук. Ми намагаємося зробити їх максимально легкими, і каркаси дуже допомагають»

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

«Перука для маскарадного балу подарувала нам найбільше безсонних ночей, бо ми хотіли створити каркас із волосся — але як змусити його стояти самостійно? Це ж волосся. Зрештою ми знайшли магічну формулу, і, як бачите, вона тримається сама».

Голда Рошевель у ролі королеви / фото: скриншот youtube

Перука з пташками у клітці.

Реклама

«Як бачите, у цій перуці каркас інтегрований безпосередньо у конструкцію. Під усіма цими перуками є каркаси. Процес починається з дизайну, потім майстер створює каркас, який тримає волосся. Волосся там дуже багато. Далі дизайн розбивають на елементи. На виготовлення всіх деталей йде від шести до восьми тижнів, і лише потім перука збирається й укладається. Загалом у цьому сезоні в неї 19 перук».

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Перука з кіс.

«Ця перука створена з іґбо-кос — традиційного плетіння, яке символізує силу та гордість, і це ідеально пасує королеві.

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Лаконічна висока перука з вкладеним догори волоссям і прикрашена пір’ям.

Реклама

«Ця перука більш традиційна за стилем, з хвилями. А ззаду — пір’я з волосся, усі ці „пір’їни“ зроблені з волосся. На їх виготовлення пішло дуже багато праці».

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Також у інтрерв’ю інші учасники проєкту розповіли як створювалися костюми, якільки тривала робота над ними і чому команда відхилялася від суворої історичної точності заради стилю.