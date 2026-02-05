ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
2 хв

Шедеври на голові: як створювали перуки для королеви Шарлотти у серіалі "Бріджертони"

Костюми, декорації, світло, зачіски, макіяж — усе разом створює неймовірний ефект, за який ми і полюбила цей серіал.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Серіал "Бріджертони" / фото: скриншот youtube

Серіал "Бріджертони" / фото: скриншот youtube

На Netflix стартував четвертий сезон вже культового серіалу «Бріджертони» і творці шоу розповіли про одного із найцікавіших персонажів — королеву Шарлотту. Хоча вона не є центральним персонажем серіалу, але щосезону образи, які для неї створюють, зачаровують і дивують, особливо цікавими є зачіски героїні.

Нік Коллінз, художниця з зачісок і макіяжу, розповіла, що створення перук для королеви — це клопіткий процес, який займав тривалий час. Команда намагалася вкладати у ці образи весь свій креатив і таланти.

У відео для Glamour вона показала кілька перук створених для четвертого сезону серіалу.

Першою була перука для маскараду з прозорим каркасом.

«Зовнішня частина створена зі скрученого волосся — це символізує Всесвіт і зірки. Всередині — маленька репліка однієї з корон королеви Шарлотти. Нас часто питають про вагу цих перук. Ми намагаємося зробити їх максимально легкими, і каркаси дуже допомагають»

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

«Перука для маскарадного балу подарувала нам найбільше безсонних ночей, бо ми хотіли створити каркас із волосся — але як змусити його стояти самостійно? Це ж волосся. Зрештою ми знайшли магічну формулу, і, як бачите, вона тримається сама».

Голда Рошевель у ролі королеви / фото: скриншот youtube

Голда Рошевель у ролі королеви / фото: скриншот youtube

Перука з пташками у клітці.

«Як бачите, у цій перуці каркас інтегрований безпосередньо у конструкцію. Під усіма цими перуками є каркаси. Процес починається з дизайну, потім майстер створює каркас, який тримає волосся. Волосся там дуже багато. Далі дизайн розбивають на елементи. На виготовлення всіх деталей йде від шести до восьми тижнів, і лише потім перука збирається й укладається. Загалом у цьому сезоні в неї 19 перук».

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Перука з кіс.

«Ця перука створена з іґбо-кос — традиційного плетіння, яке символізує силу та гордість, і це ідеально пасує королеві.

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Лаконічна висока перука з вкладеним догори волоссям і прикрашена пір’ям.

«Ця перука більш традиційна за стилем, з хвилями. А ззаду — пір’я з волосся, усі ці „пір’їни“ зроблені з волосся. На їх виготовлення пішло дуже багато праці».

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Нік Коллінз розповідає про перуки королеви для Glamour / фото: скриншот youtube

Також у інтрерв’ю інші учасники проєкту розповіли як створювалися костюми, якільки тривала робота над ними і чому команда відхилялася від суворої історичної точності заради стилю.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie