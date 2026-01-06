- Дата публікації
Шість акторок, які обрали класику і прийшли на церемонію нагородження у вишуканих чорних сукнях
Вони сяяли у повній красі, поєднуючи голлівудський гламур та сучасну елегантність.
У США стартував сезон нагороджень і одним із перших заходів стала церемонія Critics Choice Awards 2026, на якій кінокритики відзначають найкращі здобутки у світі кіно. На червоній доріжці цього року був представлений приголомшливий список кінозірок першої величини, ікон моди та висхідних зірок Голлівуду, тому стиль був у центрі уваги так само, як і кінематографічні досягнення.
Одним із помітних трендів гламурного світського заходу стали чорні сукні, адже багато гостей обрали саме цей колір для своєї появи перед камерами. Пропонуємо подивитись на шість найкрасивіших виборів знаменитостей.
Рей Сігорн
Акторка сукні Louis Vuitton створеній ексклюзивно.
Ренате Реінсве
Вона обрала сукню від The Row — бренду створеного близнючками Олсен.
Меган Фейгі
Акторка обрала гламурну сукню з галтером від Ludovic De Saint Sernin.
Елі Лартер
Акторка у сукні Nina Ricci з декольте, розрізом і мереживом.
Роуз Бірн
Акторка обрала образ від Valentino з пишною спідницею.
Крістен Белл
Її вибором стала сукня з мереживом від Elie Saab.