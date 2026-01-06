ТСН у соціальних мережах

Шість акторок, які обрали класику і прийшли на церемонію нагородження у вишуканих чорних сукнях

Вони сяяли у повній красі, поєднуючи голлівудський гламур та сучасну елегантність.

Зірки на Critics Choice Awards 2026

Зірки на Critics Choice Awards 2026 / © Associated Press

У США стартував сезон нагороджень і одним із перших заходів стала церемонія Critics Choice Awards 2026, на якій кінокритики відзначають найкращі здобутки у світі кіно. На червоній доріжці цього року був представлений приголомшливий список кінозірок першої величини, ікон моди та висхідних зірок Голлівуду, тому стиль був у центрі уваги так само, як і кінематографічні досягнення.

Одним із помітних трендів гламурного світського заходу стали чорні сукні, адже багато гостей обрали саме цей колір для своєї появи перед камерами. Пропонуємо подивитись на шість найкрасивіших виборів знаменитостей.

Рей Сігорн

Акторка сукні Louis Vuitton створеній ексклюзивно.

Рей Сігорн / © Associated Press

Рей Сігорн / © Associated Press

Ренате Реінсве

Вона обрала сукню від The Row — бренду створеного близнючками Олсен.

Ренате Реінсве / © Associated Press

Ренате Реінсве / © Associated Press

Меган Фейгі

Акторка обрала гламурну сукню з галтером від Ludovic De Saint Sernin.

Меган Фейгі / © Associated Press

Меган Фейгі / © Associated Press

Елі Лартер

Акторка у сукні Nina Ricci з декольте, розрізом і мереживом.

Елі Лартер / © Associated Press

Елі Лартер / © Associated Press

Роуз Бірн

Акторка обрала образ від Valentino з пишною спідницею.

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Крістен Белл

Її вибором стала сукня з мереживом від Elie Saab.

Крістен Белл / © Associated Press

Крістен Белл / © Associated Press

