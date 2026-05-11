Зірки і мода
Шпильки-стріли у волоссі — навіщо жінки носили їх у 19 столітті

На початку 19 століття жінки ходили зі «зброєю» у волоссі, однак не смертельною. У моді в той час були стріли у зачісках.

Портрет Нанетт Каули, картина Йозефа Карла Штилера / © Getty Images

Це був аксесуар must-have для будь-якої романтичної панянки того часу. Це була золота, срібна або латунна шпилька у формі стріли, яку вставляли у волосся так, ніби сам Купідон уразив її своїм луком.

Але чи був це лише символ кохання, чи за цими шпильками стояла ще й захисна функція? За словами історикині Емі Боїнгтон (@history_with_amy), пік популярності цього тренду припав на 1830-1840 роки, коли у розпалі була епоха романтизму.

Принцеса Луїза Прусська, графиня Радзівілл / © Getty Images

Тоді все оберталося навколо поезії, емоцій і кохання, а жінки таким чином демонстрували, що відкриті до любові або вже закохані. Стріли, звісно, були прямим відсиланням до Купідона — бога кохання. Але ці стріли-аксесуари були зовсім не маленькими й непомітними. Їхня довжина становила 15–20 сантиметрів, і вони часто були дуже декоративними, наприклад, коштовним камінням.

Також у стріл був дуже гострий кінець, хоча вони безперечно продавалися як прикраси. В епоху, коли жінкам нав’язували образ крихких і невинних створінь, така стріла у волоссі була своєрідною демонстрацією сили — і за потреби могла стати зброєю.

Портрет Нанетт Каули, картина Йозефа Карла Штилера / © Getty Images

Звісно, існують міські легенди про те, що ці шпильки та прикраси для волосся могли використовуватися для захисту від небажаних залицяльників. Але окрім символізму й потенційної захисної функції, вони були ще й дуже практичними. У той час були модні надзвичайно складні зачіски, тож потрібно було щось достатньо міцне, щоб утримувати цю «архітектуру» волосся від розпадання. Такі стріли працювали як опорна балка: проходили крізь пучки волосся й не давали їм розсипатися, поки жінки рухалися чи танцювали, бо якщо під час танцю зачіска розвалилася — це була страшенна ганьба, і над тобою сміялися.

Тому ці дивовижні прикраси для волосся були не лише красивими, а й дуже практичними. Але ближче до середини, а потім і наприкінці 19 століття зачіски повністю змінилися — стали м’якшими й природнішими і стріли вийшли з моди.

