Шуба Керрі Бредшоу: єдина річ, яка з'являлася у серіалі "Секс і місто" тричі

У це вбрання головна героїня серіалу куталася в холодні дні в Нью-Йорку і воно стало одним з найвідоміших її образів.
Стиль головної героїні серіалу "Секс і місто" Кері Бредшоу часто піддається критиці через еклектичність, яскравість і величезну кількість брендових речей, які її персонажеві точно були не по кишені. Проте деякі з речей і навіть образів Керрі стали культовими, хоч з'являлася вона в них лише один раз.
За задумом художниці з костюмів Патриції Філд, образи головної героїні ніколи не повторювалися, але був один виняток — величезна натуральна шуба. Цей предмет верхнього одягу Керрі Бредшоу одягала у серіалі тричі. Шубу героїня носила дуже незвично – з туфлями, голими ногами та легкими сукнями.
Шуба була трансформером, тобто її нижня частина відстібалася, роблячи виріб коротшим. В одному з таких луків героїня була лише один раз.
Вчетверте ця ж шуба з'явилася на ній у повнометражному фільмі.
Зараз така шуба зовсім не в тренді через відмову різних брендів використовувати натуральне хутро, але й на початку 2000-х подібна річ мала незвичний вигляд, адже швидше за все шуба вінтажна та виконана в стилі 70-х років. Знайшла її Патриція Філд на барахолці чи у вінтажному магазині – невідомо.
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