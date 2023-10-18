Символ трагедії та "підробка": що відомо про закривавлений рожевий костюм Жаклін Кеннеді

Жаклін Кеннеді увійшла в історію не лише як розкішна жінка з гарним смаком, а й як нещасна дружина, чоловіка якої застрелили на очах у багатотисячного натовпу. І попри її вбрання, в яких вона з'являлася на званих вечерях, у королівських палацах і стінах Білого дому, запам'ятали її в основному через елегантний рожевий костюм, залитий кров'ю.

Жаклін Кеннеді, 22 листопада 1963 року / Фото: Getty Images

Рожевий костюм перша леді Америки одягла вранці 22 листопада 1963 року. Того дня вона та її чоловік – президент Джон Кеннеді – прибули до міста Даллас, для серії виступів. Вбрання для тієї поїздки Жаклін вибирала особливо ретельно, оскільки навіть показувала їх чоловікові, про що розповіла в одному з інтерв'ю. Рожевий костюм особливо подобався президентові.

"На цьому обіді будуть усі ці багаті жінки-республіканки... у норкових шубах та діамантових браслетах. І ти повинна мати такий самий чудовий вигляд, як і будь-яка з них. Будь простішою — покажи цим техасцям, що таке гарний смак насправді", — сказав чоловік Жаклін.

Жаклін Кеннеді, 22 листопада 1963 року / Фото: Getty Images

Рожевий відтінок, в якому виконаний костюм, був досить нестандартним вибором і новинкою в моді. Вбрання першої леді складалося з жакету з рукавами три чверті та спідниці нижче колін і було виконане з вовняної тканини букле від бренду Linton Tweeds. Хоча на фото здається, що костюм рожевий, насправді він був малиновим, а деякими журналістами того часу описувався навіть як полунично-рожевий. Такі неточності пов'язані з тим, що фотографії тих часів були чорно-білими, а потім їх просто пофарбували.

Жаклін Кеннеді 22 листопада 1963 року / Фото: Associated Press

Прикрашали костюм першої леді золотисті ґудзики, кишені з окантовкою із темно-синього шовку та комір із невеликими лацканами, теж у темно-синьому кольорі. Доповнила Жаклін вбрання блузою в колір оздоблення жакету, білими рукавичками, чорними туфлями, сумкою з короткою ручкою та капелюшком-таблеткою з такого ж матеріалу, що й костюм.

Жаклін Кеннеді 22 листопада 1963 року / Фото: Associated Press

У гардеробі Джекі Кеннеді костюм не був новинкою і до того фатального дня вона з'являлася в ньому неодноразово на різних заходах протягом трьох років. Але найбільшою загадкою цього вбрання є його походження. Вважається, що костюм першої леді створений брендом Chanel для колекції осінь-зима 1961 року, проте багато років цей факт викликав суперечки та сумніви. Річ у тім, що перші леді Америки в ті часи повинні були носити одяг, виготовлений у Сполучених Штатах, і за даними видання The New York Times, копія костюма була виготовлена ​​для Кеннеді Модним домом Chez Ninon в салоні на Парк-Авеню, якому було створено більшість її одягу того часу.

Жаклін Кеннеді 22 листопада 1963 року / Фото: Associated Press

Згідно з офіційною біографією Коко Шанель, написаною Жюстін Пікарді, "Шанель: її життя", Джекі Кеннеді справді була клієнткою Chanel, починаючи від 1950-х років. Але після того, як преса розкритикувала її за те, що вона, як повідомлялося, витратила 30 тисяч доларів у Парижі під час президентської кампанії чоловіка, місіс Кеннеді не могла дозволити собі купувати Chanel у Chanel і ризикувати ще більшою негативною реакцією у пресі, особливо у статусі перша леді. Виготовлення костюма було дозволено Chez Ninon за допомогою системи Chanel "Лінія за лінією", яка дозволяла іншим дизайнерам відтворювати одяг Модного дому, використовуючи їхні матеріали та викрійки.

Але не варто думати, що таким чином Кеннеді вирішила заощадити, адже, за словами Пікарді, насправді ціни були такими ж і на момент 60-х років костюм оцінювався від 800 до 1000 доларів. Метою того, що костюм пошили у Нью-Йорку було те, щоб здатися патріотичною американському електорату, купуючи одяг у Сполучених Штатах, а не у Франції.

Після вбивства чоловіка рожевий костюм та аксесуари Кеннеді залишилися на ній. Вбита горем Жаклін відмовилася їх знімати.

"Нехай вони побачать, що вони зробили", — неодноразово говорила Джекі, коли їй пропонували його переодягнути.

Жаклін Кеннеді 22 листопада 1963 року / Фото: Associated Press

Продовжувала носити костюм вона і під час присяги віце-президента Ліндона Джонсона, коли він виголошував її на борту Air Force One, як 36 президент США. Але варто зазначити, що на фотографіях плям крові на костюмі не видно, оскільки вони були на правому боці виробу.

Жаклін Кеннеді, 22 листопада 1963 року / Фото: Getty Images

Зняла костюм жінка аж наступного дня, її покоївка склала його і поклала в коробку. Через кілька днів після вбивства ця коробка була відправлена ​​матері Жаклін, яка написала зверху коробки "22 листопада 1963" і зберігала її у себе на горищі. Зрештою коробку передали до Національного архіву в Меріленді разом із запискою від її матері, в якій говорилося: "Костюм і сумка Джекі були одягнені 22 листопада 1963 року".

Рожевий костюм та аксесуари забруднені кров'ю складені та загорнуті у білий рушник, зберігаються у сховищі та залишилися практично незмінними від дня вбивства. Бракує лише капелюха-таблетки та білих лайкових рукавичок від образа, загублених у хаосі того дня.

Жаклін Кеннеді 22 листопада 1963 року / Фото: Associated Press

Всі роки після трагедії костюм продовжував бути власністю Кеннеді, а після смерті Жаклін 1994 року права на нього перейшли її єдиній дитині, що вижила, — дочці Керолайн. 2003 року Керолайн Кеннеді офіційно передала право власності на костюм та аксесуари своєї матері Національному архіву з умовою, що вони будуть приховані від громадськості ще на 100 років. Через свій офіс вона відмовилася від коментарів, також сім'я ніколи не повідомляла архіву, чи хочуть вони почистити одяг, тому костюм залишився недоторканим.

Людей, які його бачили наживо, дуже мало, проте працівники архіву повідомили, що рожевий костюм колишньої першої леді зберігається у приміщенні з клімат-контролем та вентиляцією.

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