Символізм у кожній деталі: чому на сукні Єлизавети I були вишиті очі та вуха

Це один із найвідоміших портретів королеви Єлизавети I, але чи ви коли-небудь помічали, що на її сукні є очі та вуха? Ця картина буквально просочена прихованим символізмом та шифрами, і історикиня Емі Боїнгтон розкрила їх.

На цій картині зображена Єлизавета у її повній величі. Вона має абсолютно чудовий вигляд. Немає жодних сумнівів, що вона прекрасна, могутня королева. Її шкіра бездоганна, її волосся довге і красиве, на її обличчі немає жодної зморшки. Проте картина була написана приблизно 1600 року, коли їй було близько 67 років. Тож на той час вона була не зовсім молодою.

Королева Єлизавета I / Фото: Getty Images

Але вбрання Єлизавета обрала для портрета особливе. Очі та вуха можуть здатися дивними деталями для оздоблення сукні, але вони були символічними і демонстрували той факт, що вона була все бачила, все чула, нічого не відбувалося в царстві без відома Єлизавети.

Фото: Getty Images

А на рукаві королеви аплікація у вигляді дорогоцінної змії з рубіном, що звисає з рота. Це символізувало мудрість та розсудливість, означало, що вона була мудрою королевою. Єлизавета хотіла, щоб її зображували як юну незайману королеву, яка ніколи не старіє.

Фото: Getty Images

Величезна кількість перлів, які вона носить, натякає на її цнотливість, непорочність і чистоту. Але, звичайно, всі коштовності разом узяті натякають також на велич королеви, її багатство, божественну здатність до правління. І це особливо важливо, це те, що дає портрету його назву "Райдужний портрет". Хоча сьогодні не зовсім зрозуміло, що в її руці веселка, адже згодом вона змінилася, але колись вона справді такою була, а над нею є латинський напис, який перекладається як "Немає веселки без сонця". Мається на увазі, що королева Єлизавета на цьому портреті та в країні — це сонце, вона сяє, вона велична. Це вона освітлює своє королівство, вона зробила його мирною країною, зробила його країною, яка процвітає.

Також варто звернути увагу на головний убір королеви. На її голові імператорська корона, а на самому верху півмісяць, що, ймовірно, відноситься до Діани, римської богині полювання. Діана була могутньою богинею, вона також була цнотливою і тому в міру того, як царювання Єлизавети прогресувало, вона почала все більше і більше ототожнювати себе з цією римською богинею.

Ще один цікавий аспект цього портрета – ця дорогоцінна рукавичка, прикріплена до її коміра.

Фото: Getty Images

Деякі історики мистецтва вважають, що вона символізує той факт, що королева мала чоловіків, готових захистити її, а інші думають, що це міг бути просто подарунок.

Цей портрет – потужний зразок символізму. Єлизавета своїм вбранням заявляє світові, що вона важлива, що вона королева Англії і всемогутня. Вважається, що це останній портрет королеви, написаний за її життя або невдовзі після її смерті 1603 року. Особистість художника залишається загадкою і сьогодні.

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