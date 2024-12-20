Синя сукня з голою спиною: згадуємо дуже ефектне вбрання принцеси Діани

Сукня британської аристократки, попри те, що носила вона її 29 років тому, має досить сучасний вигляд і зараз.

Гардероб принцеси Уельської – дуже часта тема для обговорень. У її колекції було багато вечірнього вбрання, яке створила її улюблена модельєрка — Кетрін Вокер.

Одне із вбрань від Вокер леді Діана одягла і на 14-ту щорічну церемонію вручення нагород Ради модних дизайнерів Америки, яка відбувалася в Нью-Йорку 1995 року.

На цьому заході вона вручала нагороду близькій подрузі та головній редакторці Harper's Bazaar Ліз Тілберіс за її досягнення у журналі.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса обрала гладку темно-синю шовкову крепову сукню з декольте, яку прикрашали п'ять матових синіх атласних джгутів, які перехрещувалися також на спині.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Носила вона її у поєднанні зі своїми улюбленими прикрасами — сапфіровими сережками з діамантами, а також чокером з перлами та величезним сапфіром. Доповнювали її лук туфлі-човники з темно-синього атласу з гострим мисом та ремінцем від Manolo Blahnik.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Також цікавою була і зачіска Діани, адже вона уклала своє коротке волосся в проділ і додала стайлінг, який ніби надавав йому такз ваного мокрого ефекту.

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