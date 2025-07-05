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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
718
Час на прочитання
2 хв

Скандал у Білому Домі: як мати актора Джуліана Макмегона вийшла у світ в провокаційній сукні

Сьогодні таким вбранням нікого не здивувати, але 54 роки тому сукня викликала бурхливу реакцію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Соня Макмегон

Соня Макмегон / © Getty Images

Джуліан Макмехон помер від раку 2 липня 2025 року в США, проте в цій країні він не народився. Рідною країною актора була Австралія, а його батьками була однак із найвідоміших пар країни — Вільям Макмегон і Соня Макмегон.

Соня Макмегон і її син Джуліан — майбутній голлівудський актор / © Getty Images

Соня Макмегон і її син Джуліан — майбутній голлівудський актор / © Getty Images

Його батько був відомим австралійським політиком, членом Палати представників Австралії та високопосадовцем, а також 20-м прем’єр-міністром Австралії. Його мати була багатою спадкоємицею респектабельної родини, світською левицею та іконою моди. Коли батько Джуліана обіймав посаду прем’єр-міністра, то відвідував багато країн, зокрема 1971 року здійснив візит до Вашингтона, де разом зі своєю дружиною Сонею відвідав Білий дім на запрошення тодішнього президента Річарда Ніксона. 3 листопада перша леді Австралії з’явилася на званій вечері, яка була організована в їхню із чоловіком честь і викликала скандал — за тодішніми мірками вона одягла надто відверту сукню.

Соня з’явилася в Білому домі в білій сукні, створеній мельбурнською модельєркою Вікторією Каскаго, яка була пошита з синтетичного крепу і прикрашена вирізами на рукавах і боках, а також оздоблена стразами. Також у вбрання були дуже високі розрізи на спідниці, які повністю демонстрували ноги жінки.

Спочатку Макмегон мала намір одягнути сукню на конкурс-краси «Міс Австралія», але в останню хвилину плани було змінено. Вбрання вона взяла із собою до США і одягла на вечерю, зовсім не очікуючи, що вбрання може викликати такий ажіотаж у суспільстві.

Соня Макмегон у її скандальній сукні з вирізами та розрізами / © Getty Images

Соня Макмегон у її скандальній сукні з вирізами та розрізами / © Getty Images

«У ті дні доводилося постійно одягати так багато довгих суконь на вечері, одна за одною, у всіх країнах. І я просто втомилася від звичайних чудернацьких, пишних речей», — говорила вона.

2005 року Соня Макмегон одягла копію цієї сукні на церемонію вручення премії «Золотий глобус», супроводжуючи свого сина Джуліана, номінованого за роль в американському серіалі «Частини тіла». Копію розроблено Джонатаном Вордом на основі оригінального дизайну.

Соня Макмегон і її син Джуліан / © Getty Images

Соня Макмегон і її син Джуліан / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
718
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