Скандальна синя сукня на королівському весіллі: за що розкритикували колишню дівчину іспанського принца

Єва Саннум і принц Філіп / © Getty Images

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Весілля принца Норвегії Гокона Магнуса та Метте-Маріт Тьєссем, яке відбулося в Осло 25 серпня 2001 року, стало початком кінця роману тодішнього принца Астурійського, Філіпа де Бурбон, та моделі Єви Саннум, пише Vanity Fair.

Сукня, яка викликала скандал

Для появи на весіллі у Норвегії Саннум обрала вишукану сукню, але саме вона стала останньою краплею для найконсервативніших критиків вибору принца. Сукня Єви була довгою, як того вимагав протокол, насиченого синього кольору — відтінку, пов’язаного з династією Бурбонів. Модель мала комір-галтер і V-подібний виріз.

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Єва Саннум / © Getty Images

Відкрита спина, яку лише частково прикривала пара шнурків, що облягали тулуб Єви, була доповнена шаллю в тон. Образ завершували темно-сині рукавички, які закривали оголені руки до ліктів, і сумочка з фіолетовою вишивкою. Однак саме за цей образ Єву розкритикували, адже для придворної преси оголеного тіла було забагато. Журналісти не шкодували зусиль, щоб підкреслити нібито недоречність такого вбрання простолюдинки, яка зустрічалась з принцом.

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Після скандалу дизайнерка сукні Нора Фарах стала на захист свого творіння, пояснивши, що воно було «дуже жіночним і підкреслювало індивідуальність Єви, яка є дуже невимушеною, природною та має яскраво виражену спортивну жилку».

Єва Саннум / © Getty Images

Образ королеви Софії — повна протилежність

Вибір Єви кардинально відрізнявся від образу тодішньої королеви Іспанії Софії, яка прибула на церемонію під руку з принцом у сукні від Valentino. Це була модель із колекції от-кутюр весна–літо 1998 року, пошита з перлинно-сірого шифону з декоративним акцентом на талії. На прохання Її Величності до сукні додали рукави й зробили комір закритішим, ніж у варіанті, який італійський дизайнер представив на подіумі в Парижі.

Королева Софія і принц Філіп / © Getty Images

До фотографії 26-річної Єви, зробленої вранці під час весілля, додалася ще одна світлина, яка також не сподобалася її іспанським недоброзичливцям. На ній Саннум стоїть поруч із Філіпом й тримає обома руками келих із коньяком. Знімок зробили через кілька годин після церемонії під час весільного балу в Королівському палаці Осло.

Єва Саннум і принц Філіп / © Getty Images

Філіп, одягнений у парадний військово-морський фрак, схоже, також насолоджується тим самим напоєм — принаймні про це можна судити з положення його лівої руки, яку випадково закрило сиве волосся іншого гостя.

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Фотографію, на якій пара невимушено спілкується, наступного ранку опублікувала більшість іспанських газет. У королівському палаці Сарсуела вона, очевидно, стала приводом для неабиякого роздратування.

Скандальна синя сукня Єви більше не висить у її гардеробі. За словами власниці, колись вона позичила її подрузі для вечірки в Стамбулі, але та так і не повернула вбрання.

Чи втрутилася королева Софія?

Королівський двір поспішив, хоча й неохоче, визнати, що між Філіпом та Євою існували дружні стосунки. За чутками того часу, королева Софія тієї ж ночі нібито порадила синові припинити роман, а не просто зробити перерву. Таке рішення, як припускали, могло бути пов’язане з тим, що вона побачила потенційну невістку на власні очі.

Роком раніше Філіп дав інтерв’ю інформаційному агентству EFE, у якому запевнив, що одружиться лише через кохання. Тим часом його норвезька дівчина вже відвідувала уроки іспанської мови й готувалася перейти з лютеранства в римо-католицизм.

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Водночас неприязнь до норвежки з боку найконсервативніших кіл іспанського суспільства посилювалася від неділі, 26 серпня, і тривала до вечора 14 грудня 2001 року — через чотири місяці після норвезького весілля. Того дня дон Філіп з’явився в одному із салонів палацу Сарсуела, де відбувалося щось на кшталт передріздвяного чаювання, під час якого співробітники королівського двору та близько десятка журналістів обговорювали королівський порядок денний на наступне півріччя. Саме там Філіп оголосив, що його стосунки з колишньою моделлю та норвезькою фахівчинею з реклами завершилися.

«Я знав, що ви тут, тому прийшов привітатися й повідомити, що ми з Євою вирішили завершити наші стосунки. Ми залишимося друзями. З причин суто особистого характеру кожен із нас продовжить свій життєвий шлях. Це рішення було ухвалене вільно й за взаємною згодою», — заявив спадкоємиць іспанського престолу.

Найбільш іронічним у цій історії було те, що роман, який, за словами самого Філіпа, «не склався — і все», тривав чотири роки, але пара так і не підтвердила його офіційно до самого розриву.

Як насправді познайомилися Філіп та Єва?

Стверджувалося, що 1997 року їх познайомив норвезький принц Гокон. Така версія мала пов’язати Єву з аристократичними колами її країни, однак насправді їхня зустріч відбулася роком раніше й за зовсім інших обставин, як сама Єва розповіла в березні в інтерв’ю норвезькій газеті Aftenposten.

«Ми з Філіпом познайомилися цілком випадково, коли я жила в Мадриді», — пояснила вона.

Водночас Єва розкритикувала роботу преси, зазначивши: «Коли ти вирішуєш нічого не коментувати, як це зробила я, у пресі часто закріплюються певні версії, які не відповідають дійсності. Те, що інформацію часто повторюють, не означає, що вона правдива».

Що сталося з Євою після розриву?

Єва залишила модельну кар’єру ще 2000 року, до розриву з Філіпом, щоб розпочати роботу у сфері реклами. Після кількох років роботи копірайтеркою у великих рекламних агентствах Осло 2014 року вона приєдналася до команди Geelmuyden Kiese — найважливішої комунікаційної агенції Норвегії. Вона обіймала посаду креативної директорки, доки 2019 року не розпочала самостійну кар’єру як незалежна консультантка.

Сьогодні Єва — високо цінована консультантка з комунікацій і членкиня правління Норвезької лижної федерації. Вона також входила до складу Професійної комісії преси (PFU) та Комітету зі скарг на роботу норвезьких ЗМІ. Також Єва веде подкаст Tut & Mediekjør разом із фахівцями з комунікацій Свейном Торе Бергестуеном і Крістіаном Людером Марстрандом, у якому вони розглядають приклади належної та неналежної журналістської й рекламної практики.

Вона перебуває у стабільних стосунках із рекламником Торґейром Вієрдалом, від якого має двох дітей. Від 2014 року родина мешкає в невеликому палаці 19 століття, вартість якого оцінюють у понад півтора мільйона євро. Він розташований у районі Фагерборг в Осло.

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