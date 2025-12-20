- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 231
- Час на прочитання
- 1 хв
Скандальний капелюх Вікторіанської епохи: чому матері не хотіли, щоб їхні доньки носили "порк-пай"
Найсексуальнішим предметом одягу у Вікторіанську епоху був капелюх «порк-пай», а розповіла про нього детально у новому відео історикиня та блогерка Розі Гард.
У Лондоні капелюх «порк-пай» став популярним у 1860-х роках завдяки Pretty Horse Breakers (дослівно можна перекласти: «гарні вершниці» або «красуні, що приручають коней») — групі модних куртизанок, які каталися верхи та їздили на каретах через Гайд-парк, щоб привернути увагу чоловіків із вищого суспільства.
Найвідомішою представницею Pretty Horse Breaker, як у ті часи, так і зараз, була Кетрін Волтерс, жінка з Ліверпуля.
Вона їздила на найкращих конях, одягнена у свій елегантний вузький костюм для верхової їзди від Savile Row, доповнений капелюхом «порк-пай». Pretty Horse Breakers були головним джерелом натхнення для дівчат із верхніх і середніх класів, що викликало жах у їхніх матерів. Дівчата хотіли кататися як вони, одягатися як вони, розмовляти як вони і навіть фліртувати як вони.
Саме тому капелюх «порк-пай», який носили куртизанки, швидко став наймоднішим, але водночас і найскандальнішим аксесуаром того часу.