Скандальний капелюх Вікторіанської епохи: чому матері не хотіли, щоб їхні доньки носили "порк-пай"

Капелюх з квіткою

У Лондоні капелюх «порк-пай» став популярним у 1860-х роках завдяки Pretty Horse Breakers (дослівно можна перекласти: «гарні вершниці» або «красуні, що приручають коней») — групі модних куртизанок, які каталися верхи та їздили на каретах через Гайд-парк, щоб привернути увагу чоловіків із вищого суспільства.

Найвідомішою представницею Pretty Horse Breaker, як у ті часи, так і зараз, була Кетрін Волтерс, жінка з Ліверпуля.

Кетрін Волтерс (1839 — 1920), також відома як «Скітлз», приблизно 1865 року. Англо-французька куртизанка вікторіанської епохи, серед коханців якої, за чутками, були лідери політичних партій та член королівської родини / © Getty Images

Вона їздила на найкращих конях, одягнена у свій елегантний вузький костюм для верхової їзди від Savile Row, доповнений капелюхом «порк-пай». Pretty Horse Breakers були головним джерелом натхнення для дівчат із верхніх і середніх класів, що викликало жах у їхніх матерів. Дівчата хотіли кататися як вони, одягатися як вони, розмовляти як вони і навіть фліртувати як вони.

Саме тому капелюх «порк-пай», який носили куртизанки, швидко став наймоднішим, але водночас і найскандальнішим аксесуаром того часу.