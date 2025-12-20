ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

Скандальний капелюх Вікторіанської епохи: чому матері не хотіли, щоб їхні доньки носили "порк-пай"

Найсексуальнішим предметом одягу у Вікторіанську епоху був капелюх «порк-пай», а розповіла про нього детально у новому відео історикиня та блогерка Розі Гард.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Капелюх

Капелюх з квіткою / © Credits

У Лондоні капелюх «порк-пай» став популярним у 1860-х роках завдяки Pretty Horse Breakers (дослівно можна перекласти: «гарні вершниці» або «красуні, що приручають коней») — групі модних куртизанок, які каталися верхи та їздили на каретах через Гайд-парк, щоб привернути увагу чоловіків із вищого суспільства.

Найвідомішою представницею Pretty Horse Breaker, як у ті часи, так і зараз, була Кетрін Волтерс, жінка з Ліверпуля.

Кетрін Волтерс (1839 — 1920), також відома як «Скітлз», приблизно 1865 року. Англо-французька куртизанка вікторіанської епохи, серед коханців якої, за чутками, були лідери політичних партій та член королівської родини / © Getty Images

Кетрін Волтерс (1839 — 1920), також відома як «Скітлз», приблизно 1865 року. Англо-французька куртизанка вікторіанської епохи, серед коханців якої, за чутками, були лідери політичних партій та член королівської родини / © Getty Images

Вона їздила на найкращих конях, одягнена у свій елегантний вузький костюм для верхової їзди від Savile Row, доповнений капелюхом «порк-пай». Pretty Horse Breakers були головним джерелом натхнення для дівчат із верхніх і середніх класів, що викликало жах у їхніх матерів. Дівчата хотіли кататися як вони, одягатися як вони, розмовляти як вони і навіть фліртувати як вони.

Саме тому капелюх «порк-пай», який носили куртизанки, швидко став наймоднішим, але водночас і найскандальнішим аксесуаром того часу.

Дата публікації
Кількість переглядів
231
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie