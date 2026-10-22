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- Зірки і мода
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Скандальний образ Камілли: як друга дружина короля Чарльза скопіювала "сукню помсти" Діани
Одного разу Камілла була одягнена в сукню, разюче схожу на один із найвідоміших і символічних образів Діани.
1994 року принцеса Діана привернула увагу світу своєю маленькою чорною сукнею, яку у пресі нарікли «сукнею помсти». У вбранні вона з’явилася того самого дня, коли її чоловік, принц Чарльз (нині вже король), публічно зізнався в подружній невірності і романі з Каміллою Паркер-Боулз.
Але мало хто знає, що рік по тому її суперниця практично повністю скопіювала цей вишуканий образ.
1995 року Чарльз і Камілла вперше після його скандального інтерв’ю з’явилися на одному публічному заході, хоча прибули на нього окремо. Того дня Камілла обрала образ, разюче схожий на образ Діани: чорну сукню з відкритими плечима та багатоярусне перлинне кольє-чокер з центральним каменем.
Через свою подібність сукня Камілли також отримала увагу, але не таку, яку жінка очікувана — її активно порівнювали з принцесою Уельською, адже після зізнання Чарльза інтерес до їхніх стосунків стрімко зріс.
Поява Камілли у чорній сукні відбулася у вечір, який мав особливе значення для майбутньої членкині королівської родини. Річ у тім, що попри те, що вона і Чарльз продовжували спілкуватися і з’являтися в тих самих колах, вони намагалися не бувати на одних і тих самих заходах, поки були ще офіційно одруженими. Та усе змінилося 18 жовтня 1995 року, коли Камілла та Чарльз уперше потрапили в об’єктиви фотографів на вечірці в лондонському готелі Ritz. Захід організували на честь їхньої спільної подруги.
Вони прибули окремо, з інтервалом у 90 хвилин і також поїхали окремо. Проте преса та громадськість сприйняли цю появу як можливий крок до відкритого визнання їхніх стосунків, які, очевидно, були чимось більшим, ніж просто дружба.
Видання The Independent зазначили саме сукню жінки: «Пані Паркер-Боулз вразила присутніх блискучою чорною сукнею з глибоким вирізом і зухвалим розрізом на спідниці — вбранням, яке більше нагадувало стиль принцеси Діани, ніж сільський образ, із яким її зазвичай асоціювали».
В одному з випусків газети Daily Mirror за 1995 рік були наведені подробиці вбрання Камілли. У статті її описували як жінку, яка мала «незвично гламурний вигляд у чорній сукні з глибоким вирізом і зухвалим розрізом на спідниці». Також зазначалося: «Сукня вартістю близько 450 фунтів стерлінгів створена Роланом Кляйном і є класичним дизайном з однієї з його цьогорічних колекцій».
Що цікаво, це бренд, який також неодноразово протягом багатьох років обирала Діана. У речах від Ролана Кляйна вона відвідувала приватні та публічні заходи.
Також не можна не помітити, що не лише стиль суконь схожий, а й аксесуари: Діана доповнила свою сукню багатоярусним кольє з перлів і сапфірів, Камілла ж обрала для вечірки в Ritz багатоярусне перлинне кольє з аквамаринами. Також образи обох доповнювали чорні прозорі колготки та невеликі вечірні клатчі.