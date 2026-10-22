Скандальний образ Камілли: як друга дружина короля Чарльза скопіювала "сукню помсти" Діани

Принцеса Діана, Камілла Паркер-Боулз / © Getty Images

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1994 року принцеса Діана привернула увагу світу своєю маленькою чорною сукнею, яку у пресі нарікли «сукнею помсти». У вбранні вона з’явилася того самого дня, коли її чоловік, принц Чарльз (нині вже король), публічно зізнався в подружній невірності і романі з Каміллою Паркер-Боулз.

Принцеса Діана у «сукні помсти», 1994 рік / © Getty Images

Але мало хто знає, що рік по тому її суперниця практично повністю скопіювала цей вишуканий образ.

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1995 року Чарльз і Камілла вперше після його скандального інтерв’ю з’явилися на одному публічному заході, хоча прибули на нього окремо. Того дня Камілла обрала образ, разюче схожий на образ Діани: чорну сукню з відкритими плечима та багатоярусне перлинне кольє-чокер з центральним каменем.

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Через свою подібність сукня Камілли також отримала увагу, але не таку, яку жінка очікувана — її активно порівнювали з принцесою Уельською, адже після зізнання Чарльза інтерес до їхніх стосунків стрімко зріс.

Камілла Паркер-Боулз йде на вечірку, 1995 рік / © Getty Images

Поява Камілли у чорній сукні відбулася у вечір, який мав особливе значення для майбутньої членкині королівської родини. Річ у тім, що попри те, що вона і Чарльз продовжували спілкуватися і з’являтися в тих самих колах, вони намагалися не бувати на одних і тих самих заходах, поки були ще офіційно одруженими. Та усе змінилося 18 жовтня 1995 року, коли Камілла та Чарльз уперше потрапили в об’єктиви фотографів на вечірці в лондонському готелі Ritz. Захід організували на честь їхньої спільної подруги.

Вони прибули окремо, з інтервалом у 90 хвилин і також поїхали окремо. Проте преса та громадськість сприйняли цю появу як можливий крок до відкритого визнання їхніх стосунків, які, очевидно, були чимось більшим, ніж просто дружба.

Камілла Паркер-Боулз йде на вечірку, 1995 рік / © Getty Images

Видання The Independent зазначили саме сукню жінки: «Пані Паркер-Боулз вразила присутніх блискучою чорною сукнею з глибоким вирізом і зухвалим розрізом на спідниці — вбранням, яке більше нагадувало стиль принцеси Діани, ніж сільський образ, із яким її зазвичай асоціювали».

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В одному з випусків газети Daily Mirror за 1995 рік були наведені подробиці вбрання Камілли. У статті її описували як жінку, яка мала «незвично гламурний вигляд у чорній сукні з глибоким вирізом і зухвалим розрізом на спідниці». Також зазначалося: «Сукня вартістю близько 450 фунтів стерлінгів створена Роланом Кляйном і є класичним дизайном з однієї з його цьогорічних колекцій».

Що цікаво, це бренд, який також неодноразово протягом багатьох років обирала Діана. У речах від Ролана Кляйна вона відвідувала приватні та публічні заходи.

Також не можна не помітити, що не лише стиль суконь схожий, а й аксесуари: Діана доповнила свою сукню багатоярусним кольє з перлів і сапфірів, Камілла ж обрала для вечірки в Ritz багатоярусне перлинне кольє з аквамаринами. Також образи обох доповнювали чорні прозорі колготки та невеликі вечірні клатчі.

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