Складні дизайни, розрізи та елегантність: у яких сукнях Емма Стоун з'являлася на "Оскарі"

Акторка має за плечима чотири номінації та дві перемоги, а також приголомшливу команду, яка завжди підбирає для неї цікаве та незвичайне вбрання.

Емма Стоун - безперечно талановита акторка, оскільки у свої 35 років є власницею безлічі премій, а також має у своїй скарбничці нагород сам "Оскар" за картину "Ла-Ла Ленд" та "Бідолашні створішння". Попри те, що церемонію вона відвідує нерегулярно, все ж таки завдяки стилістці Петрі Фланнері змогла продемонструвати на червоній доріжці цього грандіозного заходу кілька розкішних луків.

Стиль Стоун на "Оскарі" нестійкий і вона може одягнути як штанний костюм, так і лук з блискітками. Пропонуємо подивитись, які сукні кінозірка вибирала для своїх появ на червоних доріжках церемонії за багаторічну кар'єру.

На свою першу червону доріжку "Оскара" 2012 року акторка одягла рубінову сукню з американською проймою та величезним бантом на шиї, яка також мала невеликий шлейф і підкреслену талію. Сукня дівчини була від Giambattista Valli та неймовірно їй личила. Образ тоді вона доповнила елегантною романтичною зачіскою, масивними прикрасами та гламурним клатчем у руці.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

2015 року акторка отримала свою першу номінацію на премію "Оскар" за "Найкращу жіночу роль другого плану" за фільм "Бердмен". Тоді вона вирішила сяяти перед камерами на червоній доріжці в приголомшливій салатово-золотій сукні, повністю розшиті бісером від бренду Elie Saab. У вбрання був розкішний розріз на спідниці, а доповнювали його золоті босоніжки, прикраси з діамантами та елегантна зачіска з хвилями.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

2017 року Емма Стоун з'явилася на червоній доріжці у приголомшливій золотій сукні від кутюр Модного дому Givenchy, яку розробив тодішній креативний директор бренду Ріккардо Тиші. Сукня була приталена, мала дві широкі бретельки, декольте-серце і складну вишивку, в якій також були присутні кристали Swarovski. Головною прикрасою цього вбрання стала приголомшлива чотириярусна бахрома на спідниці, також виконана бісером. Доповнила вбрання Стоун яскравим макіяжем із укладанням та розкішними прикрасами.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

2018 року акторка вперше виходить на червону доріжку церемонії у бренді Louis Vuitton. Тоді вона відмовилася від гламурних суконь і вирішила піти проти течії, обравши для події шовковий штанний костюм. Він складався з бордового жакета з рожевим поясом та чорних штанів. Також Емма взула туфлі на високих підборах зробила строгу зачіску та яскравий макіяж. Вуха дівчини прикрашали коштовні сережки.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

2019 року Стоун знову отримала номінацію на "Оскар" як "Найкраща акторка другого" плану за роботу у фільмі "Фаворитка", і тому сяяла на червоній доріжці в ексклюзивній сукні знову створеній Louis Vuitton. Вбрання було розшите бісером і мало оригінальні рукави. На виготовлення сукні пішло 712 годин плюс ще 22 години на переробки з урахуванням усадження тканини. Однак сподобалася вона не всім і багато хто відзначив, що дизайн сукні схожий на підгорілу вафлю.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Також 2024 року Емма Стоун отримала ще одну номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль" за роботу у фільмі Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння" та перемогла. На червоній доріжці зірка з'явилася в розкішному вбранні, яке знову розробив Модний дім Louis Vuitton. Це була фактурна сукня-бюстьє з баскою та шлейфом.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

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