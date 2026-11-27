Дизайнер Чарльз Джеймс / © Getty Images

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Дизайнер Чарльз Джеймс нині мало відомий, однак є невід’ємною частиною модної історії і безпосередньо вплинув на її формування. Він найбільш відомий своїми бальними сукнями та чітко структурованою естетикою, завдяки чому став є одним із найвпливовіших модельєрів 20-го століття, тоу навіть сьогодні продовжує впливати на нові покоління дизайнерів.

Саме Джеймс створив одні з найвизначніших і найпам’ятніших моделей одягу в історії моди. Свою дизайнерську кар’єру він розпочав у 1930-х роках. Найвищого розквіту його творчість досягла в період з кінця 1940-х до середини 1950-х років, коли його рідкісні та надзвичайно оригінальні сукні користувалися великим попитом серед найвпливовіших жінок тогочасного суспільства.

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Дизайнер Чарльз Джеймс проводить примірювання сукні для Остіни Герст, дружини Рендольфа Герста-молодшого, відомого видавця газет і журналів, 1900 рік / © Getty Images

Особисто драпуючи та конструюючи кожен виріб, який отримував його ім’я, Джеймс вважається єдиним американським дизайнером, який працював у справжній традиції високої моди. Він сприймав себе радше як художника та скульптора одягу, ніж як кравця. За допомогою складних швів і часом доволі хитромудрих внутрішніх конструкцій він надавав тканинам драматичних форм, втілюючи власне унікальне бачення позачасової елегантності.

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Будучи майстром гармонійного поєднання форми, кольору й фактури, він часто підсилював виразність своїх вечірніх суконь, комбінуючи кілька подібних за структурою тканин різних кольорів або ж різні тканини однакового кольору, але з відмінними властивостями відбиття світла. Водночас Джеймс був справжнім перфекціоністом: роками вдосконалював окремі лінії швів, форми та конструктивні рішення, які найточніше відображали його художнє бачення, засноване на ретельній інженерній точності.

Як повідомляє Метрополітен-музей, де зберігаються його деякі його творіння, багато моделей Джеймса побудовані на асиметрії та вирізняються відчуттям руху й життєвої енергії — характерними ознаками його творчості. У його роботах також простежується чимало історичних відсилань у формах і конструкціях, особливо до драпірувань 1870-х років і початку 1910-х років. Саме таке відсилання простежується у коктейльній сукні 1953 року, яка відома під назвами «Імператриця Жозефіна» або «Жозефіна» — на честь дружини Наполеона Бонапарта. Таку назву модель отримала завдяки завищеній лінії талії, характерній для стилю ампір. Іноді цю сукню також називають сукнею-світшотом — за аналогією з трикотажним верхом, популярним у середині XX століття.

Сукня дизайнера Чарльза Джеймса «Жозефіна» / © Getty Images

У вбранні використаний шовковий атлас та вовняний креп. Сукню носила Мюріел Ньюман — американська меценатка, яка передала свою велику колекцію творів мистецтва до Метрополітен-музею мистецтва та Школи Інституту мистецтв Чикаго.

Сукня дизайнера Чарльза Джеймса «Жозефіна» / © Getty Images

Вклад Джеймса у модну спадщину був настільки значним, що 2014 року його творчорсті присвятили Met Gala «Чарльз Джеймс: Поза межами моди» та виставка у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

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