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- Зірки і мода
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Скульптура з шовку: історія культової сукні «Жозефіна» Чарльза Джеймса
На перший погляд — вишукана коктейльна сукня, але за її силуетом приховується значно більше: складна конструкція, історичні алюзії та особливе бачення моди дизайнером, яке випереджало свій час.
Дизайнер Чарльз Джеймс нині мало відомий, однак є невід’ємною частиною модної історії і безпосередньо вплинув на її формування. Він найбільш відомий своїми бальними сукнями та чітко структурованою естетикою, завдяки чому став є одним із найвпливовіших модельєрів 20-го століття, тоу навіть сьогодні продовжує впливати на нові покоління дизайнерів.
Саме Джеймс створив одні з найвизначніших і найпам’ятніших моделей одягу в історії моди. Свою дизайнерську кар’єру він розпочав у 1930-х роках. Найвищого розквіту його творчість досягла в період з кінця 1940-х до середини 1950-х років, коли його рідкісні та надзвичайно оригінальні сукні користувалися великим попитом серед найвпливовіших жінок тогочасного суспільства.
Особисто драпуючи та конструюючи кожен виріб, який отримував його ім’я, Джеймс вважається єдиним американським дизайнером, який працював у справжній традиції високої моди. Він сприймав себе радше як художника та скульптора одягу, ніж як кравця. За допомогою складних швів і часом доволі хитромудрих внутрішніх конструкцій він надавав тканинам драматичних форм, втілюючи власне унікальне бачення позачасової елегантності.
Будучи майстром гармонійного поєднання форми, кольору й фактури, він часто підсилював виразність своїх вечірніх суконь, комбінуючи кілька подібних за структурою тканин різних кольорів або ж різні тканини однакового кольору, але з відмінними властивостями відбиття світла. Водночас Джеймс був справжнім перфекціоністом: роками вдосконалював окремі лінії швів, форми та конструктивні рішення, які найточніше відображали його художнє бачення, засноване на ретельній інженерній точності.
Як повідомляє Метрополітен-музей, де зберігаються його деякі його творіння, багато моделей Джеймса побудовані на асиметрії та вирізняються відчуттям руху й життєвої енергії — характерними ознаками його творчості. У його роботах також простежується чимало історичних відсилань у формах і конструкціях, особливо до драпірувань 1870-х років і початку 1910-х років. Саме таке відсилання простежується у коктейльній сукні 1953 року, яка відома під назвами «Імператриця Жозефіна» або «Жозефіна» — на честь дружини Наполеона Бонапарта. Таку назву модель отримала завдяки завищеній лінії талії, характерній для стилю ампір. Іноді цю сукню також називають сукнею-світшотом — за аналогією з трикотажним верхом, популярним у середині XX століття.
У вбранні використаний шовковий атлас та вовняний креп. Сукню носила Мюріел Ньюман — американська меценатка, яка передала свою велику колекцію творів мистецтва до Метрополітен-музею мистецтва та Школи Інституту мистецтв Чикаго.
Вклад Джеймса у модну спадщину був настільки значним, що 2014 року його творчорсті присвятили Met Gala «Чарльз Джеймс: Поза межами моди» та виставка у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.