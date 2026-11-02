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Смарагдове кольє Bulgari: історія розкішного подарунка Річарда Бертона для Елізабет Тейлор
Ця прикраса стала не лише свідченням великого кохання, а й одним із найдорожчих ювелірних лотів в історії аукціонів. Розповідаємо, як смарагдове кольє Bulgari потрапило до колекції Елізабет Тейлор і чому згодом за нього заплатили понад шість мільйонів доларів.
1962 року між акторами Елізабет Тейлор і Річардом Бертоном зав’язався гучний роман просто на знімальному майданчику фільму «Клеопатра». Свої стосунки актори самі жартома почали називати Le Scandale і не зважали особливо на обговорення у пресі. Коли пара перебувала в Італії, то часто відвідувала бутик ювелірного бренду Bulgari на римській вулиці Віа Кондотті.
«Безперечно, однією з найбільших переваг зйомок „Клеопатри“ в Римі був магазин Bulgari. Я часто заходила до Джанні Булгарі після обіду, і ми сиділи та обмінювалися історіями», — згадувала акторка.
Закоханий Річард Бертон мав неабиякий хист вгадувати бажання коханої, а оскілька головною пристарастю Тейлор були коштовності, то він намагався їй догодити. Одним із подарунків для акторки стала брошка з колумбійським смарагдом вагою 23,44 карата, восьмикутного ступінчастого огранювання, оточеним грушоподібними діамантами та закріпленим у платині. Її актор вручив Тейлор на знак заручин.
Через два роки, коли пара одружилася, наречена прикрасила волосся конваліями та гіацинтами, одягнула шифонову сукню жовтого кольору й ту саму брошку. Того ж дня Бертон подарував Елізабет кольє, виконане в такому ж стилі, що і її брошка. Згодом брошку переробили на підвіску, щоб її можна було носити разом із новим кольє.
Цей комплект став одним із найулюбленіших у колекції Тейлор. Акторка з’являлася в ньому на церемонії BAFTA, носила прикраси навіть у басейні й одягала їх на зустріч із королевою Єлизаветою.
Бурхливі стосунки Тейлор і Бертона завершилися 1976 року, однак захоплення акторки італійським ювелірним домом ніколи не згасало.
«Я познайомив Ліз із пивом, а вона мене — з Bulgari», — любив жартувати Бертон.
Смарагдове кольє Bulgari продали на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку 13 грудня 2011 року за 6 130 500 доларів. Наступною продавали смарагдову брошку-підвіску, яку Бертон подарував акторці на заручини і вона пішла з молотка за 6 578 500 доларів.
Кольє спершу було оцінене у 1–1,5 мільйона доларів, а брошка — у 500–700 тисяч. Обидві прикраси значно перевищили очікування аукціоністів. Ім’я покупця офіційно не розголошували, однак згодом стало відомо, що прикрасу придбав сам ювелірний дім Bulgari, повернувши її до своєї історичної колекції.