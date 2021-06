Сміливо і ефектно: 5 найвідоміших "голих" суконь знаменитостей

Хтось із цих дівчат недооцінив підступність тонкої тканини, а інші одягли подібні сукні навмисно, щоб епатувати публіку і залишити слід в історії.

Часто для залучення уваги зірки вибирають дуже екстравагантний одяг, який іноді занадто відвертий. Але також "голі" сукні знаменитостей вимагають ще й особливої сміливості, щоб вийти в них на публіку. Ми вирішили пригадати відверті вбрання акторок і співачок, в яких вони з'являлися на червоних доріжках, зніманнях і світських заходах.

Ріанна

2014 року Ріанна з'явилася на церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards у довгій блискучій сукні, створеній дизайнером Адамом Селманом. Вбрання відзначилося тим, що було повністю прозорим і навіть не прикривало груди співачки. Працювало над створенням сукні вісім співробітників ательє, які вручну приклеїли понад 216 тисяч блискучих кристалів Swarovski. Того ж дня Ріанна отримала нагороду "Ікона стилю" і стала найепатажнішою і сміливою зіркою вечора.

Вбрання вона доповнила боа з хутра, банданою, теж прикрашеною кристалами, високими рукавичками і діамантовими сережками у вухах. Єдина білизна, яку одягла того вечора співачка — бежеві стринги.

Ріанна / Getty Images

Роуз МакГавен

1998 року зірка серіалу "Зачаровані" Роуз МакГавен з'явилася на червоній доріжці VMA у найзнаменитішому своєму вбранні — чорній сітчастій сукні, яку створив молодий на той момент бренд Maje. Сукня 24-річної Роуз була повністю прозорою, на тонкій бретельці за шию і хаотично прикрашена стразами, але фішкою цього образу стала повністю відкрита спина, а ось сідниці співачка прикрашали тонкі нитки.

Роуз МакГоуен / Getty Images

Із білизни акторка одягла лише стрінги в леопардовий принт і мюлі, теж з ледве помітним леопардовим малюнком, які перегукувалися з образом її епатажного супутника Меріліна Менсона, який обрав костюм у хижий принт.

Роуз МакГоуен / Getty Images

Кейт Мосс

1993 року юна Кейт Мосс вибрала для вечірки Look of the Year агентства Elite Model легку сукню-комбінацію і сконфузилась. Річ у тім, що коли вона приміряла вбрання у квартирі, то воно не просвічувалося, а ось під спалахами фотокамер сукня заграла новими барвами і повністю продемонструвало фігуру супермоделі.

Під сукню Кейт не одягла бюстгальтер, оскільки вбрання було на довгих і тонких бретельках, але доповнила його чорними трусиками і в'єтнамками.

Кейт Мосс / Getty Images

Софі Лорен

Одне зі своїх найвідвертіших вбрань італійська акторка Софі Лорен одягла 1955 року. Тоді вона грала дівчину легкої поведінки у фільмі "Шлюб по-італійськи". Образ акторки доповнили босоніжки і масивні золоті прикраси, але ось довга сукня-пеньюар була повністю прозорою, прикрашеною атласними стрічками, а також вишитим візерунками на грудях і подолі.

Софі Лорен / Getty Images

Джейн Біркін

Образи акторки Джейн Біркін увійшли до історії моди, як одні з найсміливіших і революційних, адже вона одна з перших додала солом'яну сумку-кошик до свого повсякденного лука, а також відмовилася від бюстгальтерів. Одним із найзнаковіших її образів стала чорна мінісукня, яку вона одягла на прем'єру фільму "Слоган" 1969 року, але з білизни на ній були лише чорні труси.

Доповнили той образ знаменитості туфлі Mary Jane з тонким ремінцем, улюблений кошик з кришкою і кілька прикрас на ланцюжку.

Джейн Біркін / Getty Images

