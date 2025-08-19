ТСН у соціальних мережах

Зірки і мода
37
2 хв

Сором’язлива і з гарним смаком: яким був гардероб королеви Норвегії Мод

Вона не любила виступати на публіці, але любила привертати увагу своїми сукнями.

Королева Мод

Королева Мод / © Getty Images

Королева Мод Норвезька мала неймовірно вишуканий гардероб, з якого чимало речей збереглися й донині і перебувають у Національному музеї Норвегії в Осло. Вона народилася 1869 року й була спершу відома як принцеса Мод Уельська, адже була донькою принцеси Александри Уельської та її чоловіка — майбутнього короля Великої Британії Едуарда VII.

У 1896 року принцеса Мод Уельська вийшла заміж за свого двоюрідного брата, принца Карла Данського. Вона носила того дня чудову весільну сукню з драпуваннями та квітами, яку доповнювала фата з мережива.

Мод і її чоловік у день весілля / © Getty Images

Після того як її чоловіку запропонували королівський престол, вони переїхали до Норвегії. Коронація відбулася 22 червня 1906 року і на ній новоспечена королева-консорт з’явилася у вишуканій золотій сукні з рукавами, вишивкою і шлейфом.

Сукня королеви Мод з коронації / © Getty Images

У перші роки життя в Норвегії вона та її чоловік фотографувалися в норвезьких народних костюмах, щоб бути ближчими до народу. Мод не любила уваги, але виконувала свою роль королеви з великою обережністю і в подальшому використовувала одяг та прикраси, щоб справити враження.

Королева Мод / © Getty Images

Королева Мод була відома своєю сором’язливістю і не виступала з промовами, але виражала себе через витончений стиль. Сукні, які вона носила були з надзвичайно тонкою талією у 46 сантиметрів, мали вишукані дизайни і декор бісером з лелітками.

Сукні королеви Мод / © Getty Images

Здається, що її вбрання ефектні, та водночас вони стримані й елегантні. Також королева намагались йти у ногу з часом і з роками її стиль змінився — сукні залишались елегантними але вже були простіших фасонів, ніж ті, які вона носила, коли лише стала королевою. Однак у фасонах помітна її любов до красивого оздоблення та блиску.

Сукня королеви Мод / © Getty Images

У неї був лише один син — принц Олаф V. Мод померла 1937 року у віці 68 років.

Під час Другої світової війни значну частину гардероба Мод було перевезено до Музею декоративного мистецтва й дизайну в Осло. Коли загроза німецького вторгнення ставала дедалі ближчою, дві відважні покоївки — Гільда Купер та Вайолет Вонд — взяли на себе сміливість перенести ці речі з палацу до музею. Разом із одягом вони передали безцінні письмові записи про те, коли й де використовувалися ті чи інші вбрання. Відтоді королівська родина зробила ще кілька щедрих пожертв, завдяки чому музейна колекція королівських костюмів набула того вигляду, який має сьогодні.

