Сподіваємося це ніколи більше не повернеться: дивні модні тренди двотисячних

Модні тренди двотисячних

Мода 2000-х була експериментальною, сміливою та інколи дуже перевантаженою деталями, але це те саме десятиліття, яке сьогодні надихає багатьох молодих користувачів TikTok та сучасні модні колекції. За останні кілька років, із популярністю Y2K, ми вже побачили ренесанс таких трендів, як занижена талія, багатошаровість, короткі топи, відверті силуети та акцентні аксесуари, але в більш сучасній інтерпретації.

Однак є деякі дивні тренди, які мають залишитися в минулому, а ось чому — ви можете побачити на фото.

Широкий блискучий ремінь на стегнах

Гіларі Дафф / © Getty Images

Капрі-карго

Кейлі Куоко / © Getty Images

Сукня і джинси

Ешлі Тісдейл / © Getty Images

Джинси заправлені в чоботи з хутром

Крістіна Агілера / © Getty Images

Гетри з підборами