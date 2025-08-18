- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 399
- Час на прочитання
- 1 хв
Сподіваємося це ніколи більше не повернеться: дивні модні тренди двотисячних
У нульових було чимало дивних і навіть трохи кумедних модних трендів, але їм краще так і лишатись спогадами.
Мода 2000-х була експериментальною, сміливою та інколи дуже перевантаженою деталями, але це те саме десятиліття, яке сьогодні надихає багатьох молодих користувачів TikTok та сучасні модні колекції. За останні кілька років, із популярністю Y2K, ми вже побачили ренесанс таких трендів, як занижена талія, багатошаровість, короткі топи, відверті силуети та акцентні аксесуари, але в більш сучасній інтерпретації.
Однак є деякі дивні тренди, які мають залишитися в минулому, а ось чому — ви можете побачити на фото.