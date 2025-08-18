ТСН у соціальних мережах

Сподіваємося це ніколи більше не повернеться: дивні модні тренди двотисячних

У нульових було чимало дивних і навіть трохи кумедних модних трендів, але їм краще так і лишатись спогадами.

Модні тренди двотисячних

Модні тренди двотисячних / © Getty Images

Мода 2000-х була експериментальною, сміливою та інколи дуже перевантаженою деталями, але це те саме десятиліття, яке сьогодні надихає багатьох молодих користувачів TikTok та сучасні модні колекції. За останні кілька років, із популярністю Y2K, ми вже побачили ренесанс таких трендів, як занижена талія, багатошаровість, короткі топи, відверті силуети та акцентні аксесуари, але в більш сучасній інтерпретації.

Однак є деякі дивні тренди, які мають залишитися в минулому, а ось чому — ви можете побачити на фото.

Широкий блискучий ремінь на стегнах

Гіларі Дафф / © Getty Images

Гіларі Дафф / © Getty Images

Капрі-карго

Кейлі Куоко / © Getty Images

Кейлі Куоко / © Getty Images

Сукня і джинси

Ешлі Тісдейл / © Getty Images

Ешлі Тісдейл / © Getty Images

Джинси заправлені в чоботи з хутром

Крістіна Агілера / © Getty Images

Крістіна Агілера / © Getty Images

Гетри з підборами

Бренда Сонг / © Getty Images

Бренда Сонг / © Getty Images

