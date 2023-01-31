Стало найдорожчим її вбранням: баклажанову сукню принцеси Діани продали за величезну суму грошей

У п'ятницю, 27 січня, відбувся дійсно історичний аукціон Sotheby's, адже на ньому вперше за багато років виставили на продаж сукню принцеси Діани.

Вечірнє оксамитове вбрання у баклажановому кольорі було оцінено аукціонним домом у 80-120 тисяч доларів. Розробив сукню 1989 року модельєр Віктор Едельштейн.

Сукня не мала бретельок, декольте було виконане у формі серця, а також прикрашене переплетенням. Спідниця мала розріз, невеликі складки та була виконана у вигляді бутону тюльпана. Єдиним декором на ньому були три золоті ґудзики на спині.

Сукня принцеси Діани / Фото: Associated Press

Принцеса одягала оксамитове вбрання лише кілька разів: 1991 року для офіційного фото, яке зробив лорд Сноудон, а також позувала в ньому для художника Дугласа Гардінга Андерсона і з'явилася в ньому у фотосесії Vanity Fair.

За місяць до своєї смерті 1997 року Діана продала це вбрання на благодійному аукціоні Christie's за 24 тисячі доларів і выдтоді його не бачили. Цього ж місяця баклажанова сукня пішла з молотка за 600 тисяч доларів, перевищивши початкову оцінку 120 тисяч доларів.

Сукня принцеси Діани (Photo by ANGELA WEISS/AFP) / Фото: Getty Images

Згідно Town & Country, чотири учасники торгів боролися за сукню протягом майже п'яти хвилин, внаслідок чого остаточна ціна продажу досягла 604 800 доларів. Наразі сукня є найціннішою з колись проданих на аукціоні речей покійної принцеси, хоча раніше найдорожчою була темно-синя "сукня Траволта", в якій Діана танцювала з голлівудським актором у Білому Домі.

Сукня принцеси Діани / Фото: Associated Press

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